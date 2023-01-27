Мудрость самураев для российских заводов

Японская мудрость повышает эффективность российских заводов. Фото: Геннадий Заборов

Страна восходящего солнца славится своей эффективностью. Всего за пару десятилетий после капитуляции во Второй мировой войне японцы смогли создать самую передовую и технологичную экономику мира. В основе их успеха лежала традиционная японская философия кайдзен, основанная на постоянных улучшениях, бережливом производстве и уважении к клиенту. Именно на этом подходе работают все японские корпорации – Sony, Toyota, Mitsubishi, Toshiba и др. С 2021 года философия кайдзен внедряется на российских заводах «Евроцемента» – самого крупного цементного холдинга на постсоветском пространстве.

Кайдзенами в «Евроцементе» называют инициативы и предложения, которые положительно отражаются на процессе производства. Вслед за японским менеджментом управленцы компании фокусируются на развитии человека, или организации через непрерывное совершенствование деятельности. Слово «кайдзен» так и переводится – «улучшение». Философия кайдзен предполагает, что и трудовая, и общественная, и частная жизнь должна быть процессом постоянного совершенствования.

Для предприятий реального сектора экономики это актуально. Ведь проблема, которая есть на любом из них – производственный консерватизм. Работники десятилетиями выполняют одни и те же операции по одному и тому же алгоритму, не задумываясь о том, насколько он идеален. Работают по принципу «как деды учили».

А ведь именно здесь кроется потенциал повышения производительности. Для понимания – наглядный пример. На прошлогоднем чемпионате профессионального мастерства по рационализации было задание: сократить время сборки распределительного электрического шкафа. Победил участник, который предложил использовать шаблоны и кондукторы. Для обеспечения прорывного метода понадобились фанерка, несколько реек, гаек и болтов! Прорывной – не преувеличение. Если профессиональному сборщику со стажем потребовалось 18 минут на сборку одного шкафа, то участнику соревнований с его копеечным приспособлением – 12 минут. В полтора раза меньше!

В большинстве случаев, чтобы повысить производительность, не нужны большие затраты – достаточно проявить инициативу, изменить очередность производственных или логистических операций. К такой производственной философии стремится и «Евроцемент», вовлекая все больше сотрудников в процесс непрерывных улучшений. В этом году каждый шестой сотрудник компании будет вовлечен в процесс непрерывных улучшений.

- Кто лучше всех знает процессы, происходящие на производстве? Конечно же, человек, который работает непосредственно на производственной площадке. Как правило, у него есть много идей, как улучшить безопасность труда, условия труда, производительность и качество, снизить простои. Поэтому самый лучший толчок в развитии на предприятии – это поддержка и внедрение тех идей, что есть у наших сотрудников. С ростом вовлеченности персонала будет расти и эффект от улучшений текущих процессов, - сказал директор «Евроцемента» по Производственной Системе и Теории решения изобретательских задач Владимир Логинов.

В минувшем году «Евроцемент» был сосредоточен на запуске пилотных проектов в рамках Производственной Системы на своих предприятиях. (Производственная Система компании – это метод исключения потерь, который позволяет ей оптимизировать основные процессы на производстве, стабилизировать их и эффективно ими управлять).

Одни проекты нацелены на исключение всех видов простоев оборудования, другие – на снижение затрат, связанные с энергоносителями – газом и электричеством. Часть проектов была посвящена сокращению сроков плановых сезонных ремонтов.

В течение года компания обучала и стажировала сотрудников, и, демонстрируя эффективность инструментов Производственной Системы, старалась заинтересовать людей.

В 2023 году «Евроцемент» планирует вовлечь не менее 17% работников на каждом предприятии в процесс непрерывных улучшений и реализовать около 75 проектов, почти в три раза больше, чем в 2022-м. А еще компания массово запустит карты «Торнадо». Она представляет собой большой лист бумаги с двумя полями. На одном обозначают проблемы, решения и сроки, на другом – отслеживают наличие или отсутствие проблемы в режиме онлайн. Это простой инструмент, который позволяет избежать потерь, связанных, например, с работой оборудования, износом инструмента. В «Торнадо» вносятся и проблемы, которые беспокоят сотрудников и мешают им работать: плохое освещение, сквозняки и т.д. Карту обязан мониторить генеральный директор предприятия.

С этого года в компании создаются управляющие комитеты с участием генеральных директоров всех предприятий для практического обмена опытом. Он, кстати, уже неплохо налажен. Сотрудники не первый год делятся друг с другом своими наработками и реализованными проектами, у которых есть потенциал для тиражирования. В «Евроцементе» действует ресурс лучших практик, куда выкладываются все решения, которые могут быть применены на предприятиях. Ресурс доступен всем: например, начальник цеха одного завода может посмотреть, какие улучшения за последнее время произошли в аналогичных цехах других заводов.

Еще одно направление, на котором в этом году сосредоточится «Евроцемент» - всеобщее обслуживание оборудования (TotalProductiveMaintenance, или ТPM). От него зависит стабильность работы оборудования с необходимой производительностью и с соответствующим уровнем качества. ТРМ призван предотвращать простои оборудования за счет обнаружения проблемы на ранней стадии, своевременного контроля за критическими параметрами. В этот процесс вовлекается как технический, так и производственный персонал, прошедший обучение.

- Не надо «стрелять дробью по воробьям», нужно фокусироваться на конкретные проблемные точки. Мы все немного перфекционисты, часто стремимся к идеалу, но всегда нужно думать о соотношении «усилия – эффект». Только тогда получаешь в награду хороший результат, - прокомментировал суть Производственной Системы компании Владимир Логинов.