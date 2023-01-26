Нелли Кобзон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нелли Кобзон экстренно увезли в больницу из-за проблем с сердцем. Вдова Иосифа Кобзона несколько дней чувствовала себя плохо. 72-летняя пенсионерка пыталась заниматься самолечением, но ей стало хуже.

Нелли Кобзон решила обратиться к московским кардиологам после того, как ей стало плохо, сообщил источник 5-tv.ru. Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали.

Нелли Михайловну положили в отделение хирургии после того, как она на протяжении нескольких дней самостоятельно пыталась справиться с возникшим недомоганием и слабостью. Точный диагноз не называют.

Отметим, Нелли Кобзон всегда тщательно следит за здоровьем. В одном из интервью Нелли Михайловна делилась главным ритуалом.

"Я встаю утром, смотрю в окно и говорю: «Боже, какое счастье!». Солнышко - замечательно, дождь - великолепно, снег - просто потрясающе. Спасибо, Господи, дожила. Самое главное, чтобы все были здоровы. Семья, окружение - это так же важно, как и внутренняя гармония. Если меня ничто не раздражает, не заботит, не огорчает, у меня хорошее настроение - на душе спокойно и хорошо. Отсюда улыбка на лице. Счастливый человек не может выглядеть плохо", - отмечала вдова Кобзона.

Она всю жизнь старается следить за питанием: "В принципе, я все время сижу на каких-то диетах. Как только появляется новая диета, сразу же пробую ее на себе".