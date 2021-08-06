"Сожительствовала с ним": Кобзон годами изменял жене Нелли с замужней Людмилой Сенчиной

Кобзон годами изменял жене Нелли с замужней Людмилой Сенчиной

Иосиф Кобзон почти 50 лет прожил с третьей женой Нелли Дризиной. Они поженились в далеком 1971 году, когда Иософ Давыдович был необычайно популярен. Этот брак нельзя назвать идеальным. Особенно тяжело Нелли Михайловне пришлось в первые годы после свадьбы. Мало кто знает, что она уходила от знаменитого мужа из-за его предательства.

Нелли Кобзон откровенно рассказывала о неверности Иосифа Кобзона в декабре 2020 года в интервью Борису Корчевникову. По ее словам, Иосиф Давыдович, которого не стало в 2018 году из-за рака простаты, слыл очень любвеобильным мужчиной. Об интрижках супруга на стороне его третья жена узнавала от "добрых" людей. Однажды не выдержала - не нашла в себе силы закрывать на предательство глаза и ушла.

"Я собрала вещи, взяла с собой детей - сына Андрея и дочь Наталью. Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена и зла, что не рассматривала примирения", - делилась вдова в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

С кем именно певец изменял красавице-жене, раскрыла 75-летняя Нина Федорова, работавшая администратором в "Москонцерте". Пенсионерка много чего повидала на своем веку. Осведомлена она и о романе Кобзона с Людмилой Сенчиной.

"Людмила Сенчина - восхитительная женщина и певица. Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали", - огорошила она признанием.

Певица Людмила Сенчина Фото: ТАСС

По ее словам, шокирующую правду ей сообщила мама Нелли Михайловны. "Теща Кобзона Полина Моисеевна, которая в ресторане при гостинице «Октябрьская» работала, мне об этом рассказывала. Питер же как большая деревня - все и про всех знают", - цитирует ее "Экспресс газета".

Федорова с большой теплотой отзывается о вдове Кобзона. "Его Нелли в первые годы их брака столько натерпелась! Потрясающая она. Все, что сейчас имеет, - заслужила", - резюмировала женщина.

Отметим, после смерти певца вдова бережно хранит память об артисте. "Я очень скучаю по нему, я все время оцениваю, а как бы Йося это сказал, как бы Йося поступил. Я занимаюсь его памятью", - отмечала Нелли Михайловна.