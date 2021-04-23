Вдова Иосифа Кобзона посетила цирковое представление Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Нелли Кобзон всегда отличалась изысканной красотой и роскошной фигурой. Вдова Иосифа Кобзона легко может дать фору не только своим ровесницам, но и многим молодым звездам. Будь то красная дорожка, поход на обед или на пляж. Она тщательно следит за собой. 71-летняя знаменитость по сей день может позволить себе и мини, и декольте. А на днях Нелли Михайловна вышла в свет в черных лосинах и ботфортах.

Вдова Иосифа Кобзона посетила цирковое представление в компании актрисы Ольги Кабо и юмориста Святослава Ещенко. Сатирик разместил совместную фотографию, где в кадре Нелли Кобзон выглядит как девочка. Черные лосины, ботфорты, голубая норковая жилетка - от моложавой пенсионерки глаз не отвести.

В одном из интервью Нелли Михайловна делилась главным ритуалом красоты. "Я встаю утром, смотрю в окно и говорю: «Боже, какое счастье!». Солнышко - замечательно, дождь - великолепно, снег - просто потрясающе. Спасибо, Господи, дожила. Самое главное, чтобы все были здоровы. Семья, окружение - это так же важно, как и внутренняя гармония. Если меня ничто не раздражает, не заботит, не огорчает, у меня хорошее настроение - на душе спокойно и хорошо. Отсюда улыбка на лице. Счастливый человек не может выглядеть плохо", - говорит Кобзон.

71-летняя вдова Иосифа Кобзона в черных лосинах и ботфортах вышла в свет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она всю жизнь старается следить за питанием: "В принципе, я все время сижу на каких-то диетах. Как только появляется новая диета, сразу же пробую ее на себе".

К инъекциям красоты знаменитость относится хорошо. "Чудес на свете не бывает, и, как бы женщина за собой ни следила, в определенном возрасте происходят естественные изменения, которые поправить могут только хороший косметолог или пластический хирург. Мы приводим в порядок волосы, ногти и тело, делаем массажи, обертывания. А разве лицо достойно меньшего внимания? Лицо - это наша визитная карточка, кто бы что ни говорил. Я считаю, что важен результат. Что конкретно женщина делает с собой - это ее маленький секрет. Главное, чтобы на женщину было приятно посмотреть", - говорит Нелли Михайловна.