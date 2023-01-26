Украинский дипломат устроил скандал в Грузии из-за россиян. В Тбилиси ему жестко ответили

Чудовищная угроза нависла над гражданами Украины, находящимися в Грузии. Фото: Shutterstock

Чудовищная угроза нависла над гражданами Украины, находящимися в Грузии. Россия, оказывается, может возобновить воздушное сообщение с Грузией! Об этом сказал Сергей Лавров, глава МИД РФ. Сергей Викторович, правда, выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения между нашими странами, прерванного в 2019 году.

Надо сказать, в самой Грузии к этой идее отнеслись положительно.

- Это была санкция со стороны России, и России решать, отменять ли эту санкцию. Мы никаких решений на этот счет принимать не можем. Но это было бы послаблением для миллиона наших соотечественников, которые живут в России, - объяснил позицию Тбилиси по этому вопросу председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Совсем иную оценку дал этой перспективе временный поверенный в делах Украины в Грузии (Зеленский отозвал украинского посла и понизил уровень дипломатических отношений с Тбилиси) Андрей Касьянов. Он буквально закатил настоящую истерику.

- В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии, - объявил Касьянов в интервью "Украинской правде".

Грузия не оставила демарш украинского дипломата без ответа.

- Очередное нерелевантное заявление от Касьянова, это вызывает сожаление. Эвакуировать украинцев пришлось бы, если бы Грузия отправила Украине комплексы "Бук", о чем просил Касьянов. Это вызвало бы прямое включение Грузии в военные действия, - парировал Кобахидзе.

Но украинско-грузинская пикировка здесь – дело десятое. Интересно, верит ли сам Касьянов в то, что он говорит? Потому что русские и украинцы сейчас спокойно уживаются в Грузии, и никаких случаев обострения отношений между ними не отмечается. Даже если в Грузию прилетят еще русские, это вряд ли изменит сложившиеся отношения. Украинцы на русских не рыпаются, а наши, даже сбежавшие от мобилизации, сами первые не задираются, но спускать наезды на себя любимых тоже вряд ли будут. Так что о каких угрозах говорит г-н Касьянов, если их нет?

Но вот идея с "эвакуацией" вполне логична в свете последних изменений по учету и призыву военнообязанных на Украине. Правительство Украины приняло постановление, согласно которому дипломатические представительства Киева за рубежом обязаны вести учет этой категории граждан Украины за рубежом и способствовать их мобилизации при необходимости.

А необходимость такая имеется и очень существенная. Глядя на то, как и какими методами проводят в Незалежной нынешнюю мобилизацию своего населения украинские власти, нетрудно предположить, что термин "эвакуация" употреблен украинским дипломатом по ошибке. А в реальности речь идет о принудительной мобилизации сбежавших от нее в другие страны украинцев. И в реализации именно этой инициативы Киеву действительно может понадобиться помощь "международных организаций".

Кстати, не только в Грузии. По слухам, подобные указание получили украинские посольства и в других странах. Глава МИД Украины Кулеба (это и фамилия, и диагноз), похоже, активизировал своих подчиненных и вывел их из "зимней спячки". Что ставит перед не желающими "эвакуироваться" на Батькивщину гражданами Украины необходимость зацепиться в стране нынешнего пребывания через получения убежища или иного статуса, которое не позволит выдать их Киеву.

В этом случае у украинцев, проживающих в Грузии, в случае возобновления воздушного сообщения этой страны с Россией есть хорошие шансы избежать такой участи. Надо будет лишь просто улететь в Россию. Где их совершенно точно никто не мобилизует.

Кулебовская хитрость вряд ли прокатит для украинцев за рубежом по той причине, что они видят его насквозь. Плоть от плоти, кровь от крови.