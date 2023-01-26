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Звезды26 января 2023 20:34

Актриса Нелли Уварова: "Я скорблю и каждый день молюсь"

Звезда сериала "Не родись красивой" призналась в страхе перед болезнью
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Актриса Нелли Уварова

Актриса Нелли Уварова

Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Нелли Уварова считает себя сильной и независимой женщиной. Она успевает растить двоих детей, выходить на сцену, сниматься в кино и заниматься благотворительностью. Актриса признается, что спокойно относится к материальным ценностям, но очень боится болезни.

Нелли Уварова сообщила, что никогда не умела копить или откладывать заработанные честным трудом гонорары. Когда она соглашается на съемки или работу в театральной постановке, то о деньгах думает в последнюю очередь.

"Мне очень интересна моя профессия, поэтому, если меня не находила работа, ее находила я. Я амбициозна, но мои амбиции не заточены только на результат. Результат, как правило, это уже финальный аккорд, если я правильно выбрала путь", - говорит актриса.

Артистку не пугает перспектива потерять однажды заработок. А вот при мысли о болезни близких она сходит с ума.

"Я считаю себя сильной. Но быть сильной - не мое желание, а просто необходимость. Я человек. Я скорблю. Я каждый день молюсь. И каждое утро верю в новый день. Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег", - цитирует Нелли WomanHit.ru.

Она очень любит свою семью. 11 лет назад звезда сериала "Не родись красивой" нашла свое счастье в браке с актером Александром Гришиным. Они вместе воспитывают двух детей: дочку Ию и сына Игнатия. "Рождение детей - один из самых счастливых моментов жизни", - говорит актриса.

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