Reuters: в Аргентине все больше людей роются на помойках из-за чудовищной инфляции

Cтрану лихорадит, а теперь она и вовсе вступила в полосу гиперинфляции Фото: EAST NEWS

Аргентина когда-то считалось одной из самых растущих стран мира, даже говорили об аргентинском экономическом чуде. Однако в XXI веке страну лихорадит, а теперь она и вовсе вступила в полосу гиперинфляции.

Как пишет «Рейтерс», в 2022 году инфляция может составить 100%, что уже отправило многих аргентинцев за черту бедности.

Все больше отчаявшихся аргентинцев вынуждены рыться в мусоре, чтобы найти себе средства для пропитания, сообщают западные СМИ. Они ищут на свалках картон, металлы и пластик, чтобы потом сдать их на переработку и на вырученные деньги купить еды. За день такого труда среди бродячих собак и крыс можно выручить от 13 до 40 долларов (от 800 до 2500 рублей).

Впрочем, аргентинцам не привыкать спасаться своими силами. Как уже писала «Комсомолка», местные жители прибегают к проверенному методу, опробованному еще в предыдущие кризисы, - бартеру. Создаются группы в «Фейсбуке» и мессенджерах, где можно обменять продукты или оказать услуги, расплатившись другими товарами. Например, родители «покупают» для своих детей школьные принадлежности и книги, «продавая» продукты или бытовую химию. Кто умеет, может подлатать обувь или починить мебель в обмен на сладости или алкоголь.

Золотой век Аргентины пришелся на первую треть ХХ века. Как пишет бывший экономист МВФ Вито Танзи: «В 1910 году Аргентина была одной из самых многообещающих стран планеты: 10-е место по объему ВВП, 7% мировой торговли… в 1913 году ее доход на душу населения был выше французского, в два раза превышал итальянский и в пять раз - японский».

Из «благополучной» Европы к незнакомым берегам Нового Света за лучшей жизнью тогда уплыло больше миллиона человек. Буэнос-Айрес называли «американским Парижем», а метро в аргентинской столице появилось раньше, чем в Мадриде и Москве.

Все это произошло благодаря изобретению… холодильника. Когда на морских судах стала возможна установка рефрижераторов, тысячи тонн высококачественного аргентинского мяса хлынули на прилавки Европы и США. Правда, закончилось процветание так же быстро. Виноватой оказалась Великая депрессия 1929 года, когда мировые игроки начали вводить заградительные пошлины на импорт. Аргентинский экспорт стал невыгоден — и прощай, скороспелое богатство.