Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

12 октября на Конгрессе традиционной игрушки в Нижнем Новгороде эксперты профессионального сообщества обсудили особенности организации игрового и творческого процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также важность специализированных адаптационных игрушек и их роль в социализации детей.

ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Для всех детей, вне зависимости от их способностей и возможностей, должны создаваться жизненные условия, помогающие им чувствовать себя увереннее и быть участниками социальных активностей. Особенным детям нужен специальный подход в развитии, обучении и воспитании. Игротерапия призвана помочь побороть сложности развития, исключить проблемы поведения, разобраться в том, что тревожит на самом деле.

На сессии «Игры, которые лечат - игрушки для детей с ОВЗ. Игротерапия» спикеры вместе с модератором Светланой Лазуренко, ведущим научным сотрудником лаборатории технологий и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», обсудили создание развивающей среды, способной раскрыть уникальные возможности и индивидуальные способности детей, а также научные знания в области организации игры и творчества детей с ОВЗ. В ходе обсуждения было отмечено, что любая игрушка для особенных детей должна обладать специальными техническими характеристиками. Реабилитационный дизайн, включающий многократность использования, высокий уровень тактильного взаимодействия и индивидуальный набор характеристик, повышают эффективность от использования игрушек детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Для того, чтобы игрушка имела действительно реабилитационный характер, российским производителям необходимо учитывать при проектировании и разработке особые правила и критерии. Для этого необходимо использовать различные науки как психолого-педагогические, так и технические и медицинские. И только в такой совокупности может быть спроектирована игрушка, которая будет оказывать свое положительное воздействие на реабилитационный потенциал ребенка», – отметила Анастасия Голубчикова, заведующая лаборатории технологий и средств психолого-педагогической абилитации.

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ВНИМАНИЕ

Грамотное взаимодействие педагога и ребенка в ходе игротерапии позволяет преодолеть ограничения в социальной коммуникации и дает ему почувствовать полный спектр эмоций от процесса игры. «Задачей педагога является не только раскрыть игрушку для ребенка с целостной стороны, но и переключить внимание с игрушки на себя, перейдя на финальный уровень готовности к игре, к которому мы стремимся», – сказала Надежда Гусева, руководитель ресурсного центра сопровождения образования людей с РАС.

Основной целью игротерапии с детьми является развитие у них возможности осмысленного взаимодействия с другими людьми и формирование у них эмоциональной вовлеченности в происходящее вокруг. «Игрушки должны соответствовать сразу двум параметрам: ребенок должен получить значимое впечатление, а специалист иметь возможность к ним подключиться», – добавила Оксана Аршатская, старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования».

«Необходимы занятия и организованные пространства, где дети смогут учиться управлять своими действиями, движениями и чувствовать свое тело», – говорит Татьяна Мамина, старший преподаватель кафедры общей психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». Современные игровые пространства, специально создаваемые для развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяют постепенно преодолевать физические ограничения детей и делают игровой процесс значительно активней и интересней. Постоянные занятия способствуют улучшению вестибулярного аппарата и развитию мышечной системы ребенка.

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

РАСШИРИТЬ МИР

По итогам дискуссии были выявлены возможности дальнейшего развития в области проектирования игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Часть уже имеющихся инструментов должны быть доработаны. В случае если мы хотим увеличить линейку игровых пособий и изделий для детей с ограниченными возможностями здоровья, нам необходимо проводить масштабные исследования в области наблюдения и анализа эффективности использования тех инструментов, которые у нас есть и за счет выявления определенных дефицитов как раз и уточнять те критерии, которыми должна обладать игрушка, чтобы быть более эффективной в использовании на практике», – отметила Светлана Лазуренко.

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

«Играть могут и хотят все. Мы как взрослые должны понимать, что ребенок имеет право не только играть, но и иметь представление о многогранности этого мира. В наших силах этот мир расширить и ни в коем случае не сужать теми физическими особенностями, которые присутствуют у этих детей», – резюмировала итоги дискуссии Инна Евстифеева, методист и тьютор-преподаватель российского производителя «Развивающие игры Воскобовича».

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