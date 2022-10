Месть из преисподней: мертвые существа способны вызвать разрушительные землетрясения

Останки дают о себе знать. Фото: Shutterstock

Сейсмологи из Новой Зеландии не слишком известны в научном мире. Но недавно они нашли, чем привлечь внимание коллег - опубликовали в специализированном журнале Lithos шокирующие результаты, которые добыли в ходе экспедиции к местному желобу Хикуранги (Hikurangi subduction zone) – крупному тектоническому разлому, расположенному между Австралийской и Тихоокеанской платформами, источнику частых подземных толчков.

Да и простых людей ученые напугали, которым журналисты мировых информационных агентств популярно разъяснили суть происходящего в разломе.

А происходит следующее: одна плита подныривает под другую, упирается, копит напряжение, которое время от времени «разряжается» землетрясениями. Ничего, казалось бы, удивительного – так обычно и происходит. Но у берегов Новой Зеландии в процесс вмешиваются донные отложения, которые покрывают желоб. Их образовали мертвые одноклеточные существа фораминиферы, плодившиеся тут миллионы лет. Получившийся в итоге кальцит проникает внутрь -в недра, воздействуя на движение литосферных плит.

- Только подумайте, - подчеркивает в пресс-релизе Кэролин Боултон, геолог-сейсмолог и руководитель исследований из местного университета (Te Herenga Waka – Victoria University of Wellington in New Zealand), - крошечные, давно умершие организмы механически влияют на то, как взаимодействуют две гигантские тектонические плиты. Прямо месть из преисподней.

Фораминиферы, проникающие в разлом и усиливающие землетрясения.

Кальцита много. Тот, который ближе к поверхности, хорошо растворяется. И даже действует наподобие смазки, облегчая «фрикцию» плит. Но с глубиной по мере роста температуры кальцит перестает растворяться – наоборот, сдерживает тектонические плиты, способствуя росту и накоплению напряжения. А это чревато сильнейшими землетрясениями – более 9 баллов, резким подскоком плиты и, как следствие, чудовищным цунами, которое почувствую не только Новая Зеландия и Австралия, но и половина остального мира. В ближайшие 50 лет нечто подобное точно произойдет, - обещают ученые. А может быть, и раньше. Сроки зависят от количества

«мертвецов», проникших в недра. Чтобы уточнить прогнозы, необходимы дальнейшие исследования и дорогостоящие буровые работы в районе желоба.