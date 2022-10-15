«Ну че, русские, казахский учите уже?»: как изменилось отношение соседей — бывших братьев по СССР к приехавшим к ним россиянам

Казахстан. Россияне на территории международного автомобильного пункта пропуска "Сырым", 27 сентября 2022 г. Фото: Стрингер/ТАСС

БЕГСТВО СТОИТ ДОРОГО

Казахстан, кажется, невозмутим. Спокоен. Ест свой бесконечный бешбармак…

И все-таки он нервничает.

- Вы из России? – спросила меня в Алма-Ате продавщица-казашка. - Вы беженец?

С таким сочувствием, что аж передернуло.

- С чего вы взяли? Наоборот, - разозлился я, - Возвращаюсь в Россию.

- В Россию?! – еще больше разволновалась продавщица. - Зачем?! Вдруг придется воевать!

Что в Грузии, что Казахстане, заметил – к перспективе собрать вещи, взять автомат и пойти на фронт, люди относятся с удивленным ужасом. Мол, что?! Как это?!

А ты пожимаешь плечами – ну, да. В России обвыклись уже.

Но Казахстан все-таки суров и рационален. Весной сюда приехало почти 100 тысяч русских, осенью – еще более 100 тысяч. Грех не воспользоваться…

И вот ты - один из этих них, бродящих по местным улицам в поисках квартир, гостиниц, ЦОНов (центров обслуживания населения, где оформляется допуск к финансовому миру - казахстанской банковской карте). И у тебя типичная казахская трагедия - из под носа увели последнюю дешевую квартирку. Ты селишься в задрипанный номер на окраине Астаны за 200 долларов на ночь. За 200 долларов!

И понятно, что ты попал, что ты в гуще «миграции леммингов», что жизнь так устроена - любое бегство обкладывается налогом. Моральным, денежным…

И было в этом что-то жутко унизительное. Неприятное.

Казахстан, Уральск. Граждане России в пункте временного размещения на территории местного религиозного объединения "Новая жизнь". Фото: Стрингер/ТАСС

Сначала ты, как серфингист, скользишь по убегающей волне - только вчера банкомат большого российского банка, единственного, кто обслуживает в Казахстане карты «МИР», выдавал валюту. А уже на следующий день он прикидывается металлоломом. Ты бегаешь по городу, понимая, что вот-вот твоя банковская карта превратиться в «тыкву». Заскакиваешь в послушный американским санкциям казахский «Берек банк», чтоб снять местную валюту.

В отчаянии протягиваешь рубли. А там все как по Маяковскому. Кассир требует паспорт. И берет твой краснокожий «как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую», и черт подери – смотрит опять сострадательно. Мол, граждан России и Белоруссии не обслуживаем – санкции. Идите в частный обменник…

И когда меня в Москве спрашивают: как там в Казахстане? – я все понимаю. Меня хотят спросить – как к нам казахи – не переменились? Кто мы теперь там?

«ФЕВРАЛЯТА» И «ОКТЯБРЯТА»

Русских, рассыпанных (точнее разбросанных, словно фугасным снарядом) по всему СНГ, называют «февралята» (эмигранты первой волны) и «сентябрята» (второй)… Первых, в больше части «айтишников», в Казахстане не так много, они уже успели разъехаться – кто в Турцию, кто в Грузию, кто в Таиланд. А вот «сентябрят», нервных, растерянных, «желторотых» переселенцев - много бродит по стране.

Мне пишут сюда: «Русских бьют? Оскорбляют?»

А как тут ответить?

Не бьют. (вот русские, бывает, колотят друг друга – потом их депортируют, что, кстати, местным очень нравится: если ты быдло, то здесь такого и своего хватает).

Оскорбляют? Вот тут сложнее…

Решительно. Бесповоротно. Жму Казахстану благородную (представим, что она у него есть) руку. Молодцы казахи - принимают «беглецов» как родных. В Уральске, например, им выделили для ночевки городской кинотеатр. Даже местные националисты к русским вдруг потеплели.

Антигерой статьи KP.RU о русофобии в Казахстане, главный националист Уральска, журналист Лукпан Ахмедьяров произнес в ютубе трогательную вещь. Мол, когда русские рванули через границу, он испугался за Казахстан. А теперь, мол, когда встречаешь на улицах растерянных людей, понимаешь - им помочь надо по-людски.

И это сейчас действительно всеобщее казахское движение. Дескать, не важно, почему, но сотни тысяч русских оказались здесь. Им надо помочь.

И как мне рассказал председатель местного славянского движения «Лад» Максим Крамаренко, живущий под Петропавловском, с бытовой русофобией он пока не сталкивался.

- Зато в соседней Киргизии, где я был в командировке, - смеется, - мне в спину кричали – эй, русские, Бешкек не резиновый!

В северном Казахстане другая история.

- Сюда возвращаются некоторые из тех, кто в свое время поменял местный паспорт на российский, - рассказывает Крамаренко. - Теперь, часть этой русской молодежи пытается поменять все обратно, и стать казахстанцами – благо, для бывших граждан здесь такая процедура упрощенная. И хотя это с патриотической точки зрения выглядит (морщится) очень плохо, но факт остается фактом…

И когда ты уже расслаблен. Когда ты в уютном убеждении, что подозрения московской прессы в тайной русофобии Казахстана, нелепы и параноидальны, жизнь тебе тихо подсказывает – эй, дорогой, не торопись. Восток – дело тонкое…

Казахстан. Уральск. Граждане России в пункте временного размещения на территории ресторана. Фото: Стрингер/ТАСС

ТЫ УЖЕ НЕ ВСЕЛЕНСКИЙ МОСКВИЧ

И ведь речь идет не о мерзких интернет-роликах, где казахские гопники пристают в подворотне к русскому пареньку: «Чей Крым?», и грозят расправой за «неправильный ответ». Не о совсем отмороженных националистах, бормочущих в ютубе: «Мусульмане, добро пожаловать в нашу страну, а вы, русские, знайте, вам тут не рады. Будете свои порядки устраивать – пожалеете».

Гнилые разговорчики казахстанские спецслужбы пресекают старательно, да и общество относится к радикалам неодобрительно. Другое настораживает. На русских в СНГ теперь смотрят по-другому.

За три месяца я побывал чуть ли не во всем СНГ – Ташкент, Бишкек, Ереван, Тбилиси, Алма-Ата, Астана… И боюсь, факт точный, медицинский. Но труднообъяснимый.

Ведь, что было раньше… Ты путешествовал, как Вселенский Москвич. Пришелец из Великой Страны, куда казахи, таджики, киргизы попасть если не мечтали, то – стремились. Чтобы работать, как ты, и жить, как ты…

А теперь все чаще: «Нет, лучше, вы к нам».

Конечно, генетически накопленная за столетия родственность душ - осталась. Надеюсь, надолго. Но этот ресурс конечный, почти невосполняемый.

Сегодня тебе помогут. И завтра помогут, но поморщатся – что-то вас, русских, много стало…

Уже начались шуточки про русского таксиста в Ташкенте: «Брат, дорогу покажешь?»

И эти покровительственные нотки. Как иголки – они торчат повсюду.

Казахстанский комик Сабуров со сцены очень точно воспроизвел:

«Ну, чё, с России есть приезжие? Чё, русские, казахский изучаете уже? Правильно говорить «тенге», а не «тэнге». Это все равно, что «двести рублэй». Да, как ситуация поменялась? Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие со Средней Азии, русские так: «Это кто там ко мне в такси приехал? Курпултурбек?» А сейчас все такие: «Ой, Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала»…

И зал ржет. Аплодирует.

Ключевая фраза: «Как ситуация поменялась, а?»

Поменялась… Вот только как…

Как?

Для тех, кто не понял, казахский комик уточнил: «Так что помните, русские, что вы в гостях. Я об этом в России никогда не забывал».

ОБИДЫ ПРОШЛОГО?

ИЛИ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ?

Настал, похоже, момент истины. И народы всего бывшего СССР скоро встанут перед жестким выбором – национализм? Или человечность?

Бытовое раздражение (например, из-за русских беглецов аренда жилья подорожала и для простых казахов, грузин, армян)? Или историческая память?

Обиды прошлого? (наши снисходительные шуточки над мигрантами возвращаются к нам бумерангом) Или вера в наше общее будущее?

Посмотрим, куда повернет история.

Алма-Ата, Астана, Казахстан.