Председателем совета управляющих ВБ и Международного валютного фонда стал министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: REUTERS

МАСК КАПИТУЛИРОВАЛ

Знаменитый американский мультимиллиардер Илон Маск, который обеспечил ВСУ средствами связи посредством спутников Starlink и еще недавно пытался переложить их дальнейшее финансирование на Пентагон, сдался после того, как на Украине ему устроили "бурю дерьма" еще недавно чуть ли не боготворившие его укропатриоты.

- К чёрту… Даже несмотря на то, что Starlink продолжает терять деньги, а другие компании получают миллиарды от налогоплательщиков, мы просто продолжим финансировать правительство Киева бесплатно, - написал он в своем аккаунте в Твиттере. По всей видимости, это означает согласие на дальнейшее бесплатное обслуживание спутниковой сети компанией Маска, хотя еще с утра Маск говорил, что его спутникам на фронте нет замены.

Примечательно, что тут же на эту новость откликнулся глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

- Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад, - предложил литовец в своем аккаунте в Твиттере, призвав союзников Украины профинансировать услуги спутникового интернета для нее.

Спасибо, уже не надо. Маск сдался и капитулировал на милость украинцев. Теперь еще ему предстоит узнать, что у них ее нет.

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЧНЕТ ПЕРЕГОВОРЫ, КОГДА ЕМУ ЭТО РАЗРЕШАТ

Президент Белоруссии в своем интервью американской телекомпании NBC заявил, что Зеленский несамостоятелен, и ему просто запретили вести переговоры те, кто его курируют.

- Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен, - объяснил Александр Лукашенко американскому журналисту.

Александр Григорьевич, нам трех раз не надо, мы и с одного можем. Помним, как быстро Украина свернула почти законченные переговоры в Стамбуле, как в Киев прилетел тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

БРИТАНЦЫ РАСКУПАЮТ ЭЛЕКТРООДЕЯЛА

В Великобритании в преддверии отопительного сезона рекордно вырос спрос на электрические одеяла, которые импортируют из КНР. Сеть универмагов John Lewis Partnership Plc сообщает, что продажи электрических одеял выросли на 67% по сравнению с предыдущим годом, а онлайн-поиск товаров вырос почти на 470%. Несмотря на то, что одеяла уже подорожали на 8%, а будут дорожать и еще больше. Причина такого ажиотажного спроса заключается в том, что электрические одеяла потребляют на две трети меньше электроэнергии по сравнению с комнатными электрообогревателями, обеспечивая находящемуся под ним человеку практически такой же комфорт.

Китайские компании, производящие такие одеяла, перешли на сверхурочную работу. Это еще ничего, ближе к зиме могут перейти и на круглосуточный график работы. Если у англичан фунты не закончатся.

ГЛАВА МИНФИНА УКРАИНЫ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ МВФ

Первым в истории украинцем, назначенным председателем совета управляющих ВБ и Международного валютного фонда стал министр финансов Украины Сергей Марченко. Сам он назвал свое назначение "историческим событием".

- Моё назначение позволит повысить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами-членами МВФ и Всемирного банка, - пообещал Марченко. Забыв добавить в эту фразу только одно сочетание "для Украины". Можно не сомневаться, что Украина теперь будет просить и клянчить деньги еще более активно и надрывно. Окажет ли это хоть какой-то эффект, неизвестно.

Но нет никаких сомнений в том, что таким исключительно конъюнктурным назначением на Западе в действительности показали, что руководители МВФ и Всемирного банка являются марионетками "в ловких и натруженных руках" настоящих хозяев. Поставить во главе совета управляющих этих структур министра из страны, которая является банкротом и без финансовых вливаний извне и месяца не продержится – это надо уметь.

В общем, отмечаем для себя, что МВФ и ВБ стали аналогом Нобелевского комитета, присуждающего политизированные и дискредитированные им в гуманитарной сфере премии, которые стали олицетворением неадекватности.

НА УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД

Новый всемирный украинский рекорд зафиксирован в Чернигове. Там развернули вязаный украинский флаг с размером полотна 30,5 метра на 20,2 метра. С апреля по август его вязали 350 мастериц из всех областей Украины, а фрагменты полотна присылали украинские патриотки из Польши, Италии, Франции, Германии и Канады. Рекорд официально зарегистрирован, но в отличие от предыдущих он, возможно, принесет и утилитарную пользу.

В Чернигове развернули вязаный украинский флаг с размером полотна 30,5 метра на 20,2 метра. Фото: YouTube

В Чернигове планируют оставить лишь небольшой фрагмент рекордного стяга, а остальные куски полотна пойдут на одеяла, которые передадут переселенцам из других областей. Еще часть таких одеял продадут на благотворительном аукционе для ВСУ.

А вот бедным европейцам, которым может не хватить электроодеял из Китая, никто такие одеяла передать так и не предложил. А где же европейская солидарность?

ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЫДВИНУЛ УЛЬТИМАТУМ КРАСНОМУ КРЕСТУ

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поставил фактически ультиматум Международному комитету Красного Креста с требованием в ближайшие 3 дня направить свою миссию в колонию в Еленовку, где в СИЗО находится группа украинских военнопленных, которых неоднократно из РСЗО обстреливали ВСУ.

- Я призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения, - истерически заявил Ермак, словно бы и не подозревая, что Россия еще давным-давно предложила международным специалистам побывать в СИЗО, чтобы увидеть все своими глазами и убедиться, кто вел варварский обстрел по находящимся в заведомо беспомощном состоянии. Ермак патетически заявил, что времени на ожидания нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

А то что, снова обстреляете?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Полиция Германии с помощью подводного дрона сделала снимки пробоины на одной из ниток газопровода "Северный поток", - сообщил сайт немецкой телепрограммы Tagesschau. По сообщениям немецкой стороны, длина пробоины составила 8 метров, что отметает все версии, кроме подрыва.

- Петр Порошенко спровоцировал ДТП. Заглядевшись на проходящего по обочине экс-президента Украины, водитель врезался в противотанковый еж. Металлоконструкция и Порошенко не пострадали.

- В ответ на пренебрежительную реплику главы СНБО Украины Алексея Данилова: "Да кто такой Арестович", сам Арестович заявил: "Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет". А мы и так знаем, что до того, как стать бандитом, Данилов занимался промыслом Швейка – продавал дворняг, выдавая их за породистых собак и волков.

- Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко заявил, что легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог стать полк имени Калиновского в составе ВСУ, а Зеленский поручил правительству проработать вопрос введения визового режима с Белоруссией.

- Во Львове в условиях отсутствия электричества тягловой силой для местных трамваев стал трактор "Беларусь". А когда-то до трамваев были конки, но это у Украины еще впереди.

- Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна больше не будет принимать беженцев из Украины. Какие-то полумеры. Нет бы обозначить еще, когда начнут высылать уже принятых.