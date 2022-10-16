Жена Брюса Уиллиса опубликовала видео: несмотря на болезнь, актер веселится, танцует и играет с дочками

Брюс Уиллис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис навсегда покидает кино. Близкие сообщили, что у 67-летнего актера афазия; но это не болезнь, а скорее симптом. Существует несколько разных видов афазий - при одной пациент теряет способность связно произносить длинные предложения, при другой не может правильно назвать тот или иной предмет, при третьей теряет способность понимать речь, и так далее.

Афазия возникает в результате поражения мозга, будь то инсульт, опухоль или деменция. Но какая именно афазия у Уиллиса, и какой конкретно недуг ее вызвал, никто, кроме его родных, близких и лечащих врачей, не знает. Весной журналистам удалось выяснить, что еще в 2020-м Уиллису было крайне трудно работать. Например, на съемках фильма «Из смерти» сценаристу пришлось радикально сократить его роль и убрать все монологи. Брюс играл с помощью наушника, куда подавались реплики - ему оставалось только их механически повторить.

Но вот 16 октября вторая жена актера Эмма Хеминг Уиллис (они состоят в браке с марта 2009 года) опубликовала в соцсетях видео. На нем Брюс танцует и веселится в загородном доме. Играет с дочками - десятилетней Мейбел Рей и восьмилетней Эвелин Пенн. В общем, прекрасно проводит время.

Подпись гласит: «Мы не верим в совершенство, но наше лето-2022 было к нему очень близко. На самом деле, это было волшебно». Сопровождается видео песней Марен Моррис «Bones», в которой речь идет о том, что можно пережить трудные времена, «если кости крепки», «если в фундаменте нет трещины».

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