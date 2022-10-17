Дела сердечные

Князь Михаил (Александр Кузнецов) в финальной битве. Фото: Кадр из фильма

Такого у меня еще не было. Смотрел «Сердце пармы», и практически до самого конца фильм мне не нравился. Более того, я посчитал его даже «идеологически вредным», как любили говаривать в Советском Союзе.

Ведь за что сражался князь Михаил, положив сотни людей с обеих сторон - и со своей, и с московской?

Вообще не ясно. Одно дело, когда он чистит границы княжества от диких племен. Но потом же он восстает против центральной власти! Но это абсолютно нелогично. Парма - часть московского княжества, которое, как сам же Михаил и признает, гораздо сильнее. Но он идет супротив царских воевод, а следовательно, против вертикали власти. Что обречено на ужасную неудачу уже на стадии замысла. Кроме того, по всем законам столица обязана подавить бунт, иначе государство рассыпется как карточный домик. Что за воспевание сепаратизма за счет госбюджета? А кое-кто уже рассмотрел параллель между пармской сагой и новейшей историей, где одна «маленькая, но очень гордая страна...» и т. д. и т. п.

Вот и я был уверен, что фильм плохой до момента, пока в темницу к Михаилу не зашел Федор Бондарчук в образе царя. И не произнес программную речь про то, что все эти междоусобицы всего лишь малая толика гигантского процесса притирания разных наций, живущих на Руси, в один народ. Мечта Ивана III - чтобы не было ни чуди, ни московитов, ни иных народностей, ненавидящих друг друга, а была единая нация. А чтобы объединение произошло, нужны пассионарии, вроде мятежного князя. Только его энергию нужно направить в нужное русло. Так что любые параллели с Украиной глупы. Парма - это скорее образ Чечни.

Ну а в конце открылось мне сердце Пармы окончательно. И понял я, что на самом деле это все не про политику и не про войну. Это все - про любовь. Да-да, как и любое великое произведение. Фильм о любви и дружбе.

Собственно, почему Михаил ссорится с царским наместником? Из-за отказа выступить против отца своего друга татарина.

Редкий кадр. Героиня Елены Ербаковой в одежде. Фото: Кадр из фильма

А почему изначально вспыхивает пожар вражды со светской и церковной властью? Из-за женитьбы на иноверке Тичи. Мало того, что некрещеная, так еще и ведьма настоящая... Ну ведьма и ведьма - в любой роковой женщине есть нечто демоническое. Любовь зла - полюбишь и ламию-оборотня. И простишь даже после предательства, когда она променяла тебя на другого (хотя там все тоже неоднозначно, если знать предысторию). Не за Парму бился Михаил, не за отделение ее, не за власть свою… Как настоящий писатель пишет не для всех читателей в мире, а лишь для жены и ближайших друзей, так и Михаил бился за Тичу и братьев своих по оружию. Верный слову, верный любви, верный дружбе. Причем человек абсолютно не приемлющий жестокости, готов оказался вызвать на поединок весь мир. Потому что чувства его - неподдельные.

Хорошо, что остались фильмы, которые напоминают о простой истине: главное дело в жизни мужчины - беречь и любить женщину. Любить так, что не побояться поставить свою жизнь на кон (и даже сделать кое-что большее - простить любимую после измены и принять обратно).

Ведь когда любишь по-настоящему, ты становишься бессмертным. Хотя бы на время.

О ЧЕМ КИНО

Основа сюжета фильма «Сердце пармы» - события второй половины XV века. По словам авторов, это история противостояния двух миров: Московского княжества и древних пермских земель, населенных язычниками. Некоторые спорят, с прописной или строчной буквы писать слово «парма». Сам писатель Алексей Иванов высказался однозначно: «парма» надо писать с маленькой буквы; это уральский тип леса, вроде как «тайга», или «роща», или «бор». Согласно словарю Даля, так на Северном Урале называют лесистый кряж. Но в то же время «Парма» уж очень похожа на «Пермь» - а именно в Перми Великой разворачивается действие книги и экранизации.

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