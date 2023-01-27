Последняя тайна Третьего Рейха: что скрывается в древних замках, заброшенных шахтах и частных коллекциях

Архивное фото. Американские солдаты во время переписи золотых слитков из тайника Рейхсбанка в Турингии, весна 1945 года. Фото: EAST NEWS

На старой карте, нарисованной от руки, по-военному четко размечены голландские деревни, речки, дороги и три дерева, растущие где-то на окраине поля. Именно там кто-то поставил красную точку, словно опасаясь, что со временем забудет, где в 1944 году немецкие солдаты закопали клад с драгоценностями.

В январе Национальный архив Нидерландов опубликовал тысячи документов. Среди них - карта сокровищ, зарытых возле деревни Оммерен на юго-востоке королевства. Ее после войны изучали в Голландском институте управления, привлекали к поискам арестованного офицера вермахта, но безуспешно. Говорили, что немецкие солдаты после разграбления Роттердамского банка в Арнеме в августе 1944-го, спрятали банкноты, часы, драгоценные украшения и бриллианты в четыре ящика из-под боеприпасов.

- Мы не знаем наверняка, существовали ли эти сокровища, - говорит сотрудница архива Анн-Мариеке Самсон. - Но институт провел множество проверок и карту достоверной. Но они так и не нашли клад. Вполне возможно, если он и существовал, то его уже могли выкопать.

В самом начале 2023 г Национальный архив Нидерландов рассекретил и опубликовал, по истечении срока давности, свыше 1300 документов периода Второй мировой войны. В том числе карту нацистского клада.

Хотя с момента падения Третьего Рейха прошло уже почти 80 лет, попытки обнаружить оставленные нацистами схроны и клады не иссякает. Но осталось ли хоть что-то еще ненайденным или пропавшие драгоценности давно преспокойно украшают частные коллекции? На этот вопрос пока ответа нет.

ГРАБЕЖ В ГОСУДАРСТВЕНОМ МАСШТАБЕ

Солдаты Третьего рейха начали вывозить ценности из других государств в конце 1930-х годов. По самым осторожным подсчетам, общая стоимость украденного Третьим рейхом могла достигать $500 млрд. В частности, нацисты вывезли золотой запас Австрии, Чехословакии, Бельгии и Нидерландов. За вывоз сокровищ отвечал главнокомандующий люфтваффе генерал-фельдмаршал авиации Герман Геринг. Он занимался грабежом в масштабах государства, а также руководил вывозом культурных ценностей, которые представляли значимость для рейха.

- Им было нужно все. При вступлении на любую территорию там начинали действовать специальные органы, которые занимались тем, что должны были взять все: валюту, золото, военное имущество, например, бензин, запасы полезных ископаемых, - рассказывает вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский. - В первую очередь, брали то, что принадлежало государству, армии и бежавшим гражданам. Частная собственность шла во вторую очередь. Масштаб грабежа на государственном уровне был грандиозный.

НА ГЛУБИНЕ 600 МЕТРОВ

Разочаруем искателей сокровищ. Большую часть похищенного нашли уже в первые годы после Второй мировой войны.

- Огромное количество схронов было найдено в 1945-1946 годах. Пунктуальные немцы официально все оформляли и помечали местоположения укрытий. Все это стало достоянием союзных войск, - говорит Константин Залесский.

Одну из крупнейших находок совершили американские войска в апреле 1945 года в соляной шахте Меркерса - сейчас это глубочайший туристический аттракцион в Европе. Здесь на глубине 600 метров под землей в аккуратно сложенных мешках находились 8 тысяч золотых слитков и еще 3 тысячи мешков с золотыми монетами, 63 мешка с серебром, один пакет с платиновыми слитками, 8 мешков с золотыми кольцами и зубами, мешки с немецкими и иностранными банкнотами и 27 картин Рембрандта. Помимо этого - всяческая домашняя утварь, утащенная из частных домов.

Посмотреть на находку приехал сам командующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр. Минфин США и Банк Англии оценили золото в $4 млрд по нынешнему курсу, серебра - $4 млн.

Апрель 1945 года. Американский солдат на обнаруженных мешках с банкнотами и золотом в соляной шахте "Кайзерода", Германия. Фото: EAST NEWS

Так как Меркерс оказался на территории, подконтрольной СССР, то американцы быстро вывезли клад в свою оккупационную зону - во Франкфурт. Генерал Джордж Паттон хотел использовать найденное богатство на закупку нового оружия. Но Пентагон не согласился с идеей генерала, да и новость о тайнике просочилась в прессу.

Золото вернули в банки Европы, а они уже в свою очередь передали около 6 тонн в фонд помощи жертвам Холокоста.

ЗОЛОТОЙ САД

Те же американцы обнаружили и другую гигантскую «заначку» - она была закопана в саду на вилле Керри, что под Зальцбургом (внимательные читатели могут вспомнить, что она упоминалась в «Семнадцати мгновениях весны» Юлиана Семенова ). Арендовал этот дом не кто иной, как начальник имперской безопасности СС, обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер.

В конце 1944 года Кальтенбруннер четко понял, что война проиграна. С этого момента его главной целью стало спасение ценностей, вывезенных нацистами отовсюду, куда ступал немецкий сапог. Надежд на спасение не осталось, когда первый советский солдат победно вступил на территорию Германии. Золото, хранившиеся в подвалах Рейхсбанка, а также драгоценности и предметы мирового искусства решено было срочно переправлять в тайники.

На виллу Керри под надзором 150 специально подготовленных офицеров переправляли часть золотого запаса Рейха на общую стоимость 1 миллиард марок. Были и ящики с фальшивыми фунтами стерлингов. Их планировали забросить в Британию, чтобы подорвать экономику королевства.

Как известно, попытка устроить себе безбедную послевоенную жизнь Кальтенбруннеру не удалась. В 1946 году он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

ПОЛЬСКИЕ РУИНЫ

Изредка небольшие схроны с сокровищами нацистов находят и по сей день. Например, в 2020 году в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч нашли сундук с серебряными столовыми предметами. В годы войны там располагалась казарма немецких солдат.

В 2019 году был обнародован дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, где был указан схрон на территории Польши: в 11 местах были укрыты 260 грузовиков с сокровищами. В одном из тайников находились 28 тонн золота, а в другом - золотые монеты, медали и ювелирные украшения. Но пока этот клад найден не был.

Несмотря на сохраняющийся у многих охотников азарт, отыскать сокровища Третьего рейха маловероятно, считает Константин Залесский.

- Реально найти только то, что было спрятано в личной коллекции. Например, недавно на чердаке дома, готовившегося под снос, нашли два десятка картин, украденных немцами, - поясняет историк. - Кроме того, нацисты часто прятали награбленное в шахтах, далеко не все сокровища могли сохраниться до наших дней в таких условиях.

Вопрос ребром

Куда бесследно исчезли «золото Роммеля» и Янтарная комната?

Многие сокровища Третьего рейха так и остались не найдены, а их пропажа с годами обрастает мифами. Таким примером стало исчезновение так называемого «золота Роммеля». В 1943 году во время оккупации Туниса нацисты изъяли множество драгоценностей у местной еврейской общины, а когда дела на севере Африки у немцев и итальянцев пошли совсем плохо, награбленное стали вывозить из страны. Вот только куда?

Сундук с золотыми обручальными кольцами, найден войсками союзников в концентрационном лагере "Бухенвальд". Фото: EAST NEWS

Позднее по наводке арестованных «эсесовцев» были найдены два из трех тайников, где хранились тунисские сокровища. Но третий, самый большой, не найден до сих пор. Согласно показаниям немцев, клад был затоплен где-то в километре от берега французского острова Корсика. Водолазы там уже облазали все дно, но никаких бочек с золотом и бриллиантами так и не нашли. Клад назвали в честь известного немецкого генерала Эрвина Роммеля, который руководил армией нацистов в Африке и был прозван «лис пустыни». Однако специалисты утверждают, что сам он к похищению золота никакого отношения не имел.

Не менее известна другая пропажа - Янтарная комната Царскосельского дворца, которую не успели отправить в эвакуацию перед наступлением немецкой армии на Ленинград. Янтарные панели, украшенные полудрагоценными камнями и покрытые сусальным золотом, подарил Петру I прусский король Фридрих Вильгельм I. Солдаты вермахта посчитали Янтарную комнату своей собственностью и вывезли ее в королевский замок в Кенигсберг (нынешний Калининград). После этого ее следы теряются. По крайней мере, в полуразрушенном после бомбардировок замке советские войска ее уже не обнаружили. Впрочем, есть популярная версия, что она могла полностью расплавиться в пожаре.

На поиски Янтарной комнаты по всему миру были потрачены огромные деньги. Ее искали на затонувших немецких кораблях и в секретных коллекциях американских миллиардеров, в альпийских пещерах и южноамериканских прериях, где доживали свой век под чужими именами некоторые высокопоставленные чины Третьего Рейха. Но все бесполезно. В конце концов, Янтарную комнату в Царском селе воссоздали заново. А месторасположение оригинального сокровища так и остается загадкой.

Наконец, по-прежнему не найдены некоторые шедевры мировой живописи, когда-то похищенные гитлеровцами из музеев мира. В частности, речь идет о «Портрете молодого человека» Рафаэля, «Портрет куртизанки» Караваджо, «Ангеле с чертами Тита» Рембрандта, «Женщины с веером» Модильяни, «Бульваре Монмартр в сумерках» Писарро. А еще — о восьми яйцах Фаберже, чья стоимость оценивается $100 млн. Наверняка сейчас эти ценности находятся в частных коллекциях.