Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, у Москвы заканчиваются боеприпасы, и она несет "значительные потери на поле боя", из-за чего Россия обращается за помощью "лишь к нескольким оставшимся партнерам". Фото: REUTERS

Бывший командующий британской армией Ричард Кемп разоткровенничался: "Первое, что я сказал бы, это не обращать слишком много внимания на то, что большинство основных СМИ говорят об Украине, потому что большинство из них просто повторяют точку зрения украинского Генерального штаба. Что происходит? Они не принимают во внимание другие точки зрения, например, что говорят русские, что они делают, и очень часто это приводит к искажению картины".

Только вот не лишь украинский Генштаб виноват в этом. Эти слова Ричард Кемп может с той же уверенностью адресовать и министру оборону США Ллойду Остину, который кормит весь мир повторением своих побасенок. После встречи министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн шеф Пентагона выдал на-гора, что сейчас в конфликте на Украине наступил переломный момент и призвал "союзников" Киева "не замедляться" в этом деле.

Полковник армии Великобритании Ричард Кемп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все бы ничего, но ровным счетом точно такие же слова этот же шеф Пентагона говорил ровно полгода тому назад – 15 июня прошлого года: "Для Украины на поле боя наступил переломный момент, и поэтому надо продолжать военную помощь Киеву".

Как-то часто они там на Западе наносят Украине "переломы", уже, наверное, всю. Переломали и живого места на ней не оставили. Что же писать еще журналистам "ведущих СМИ" (не снимая с них ответственности за дезинформацию и специально направленную пропагандистскую кампанию), если им такую туфту регулярно втюхивает министр обороны крупнейшей страны Запада. С регулярностью раз в полгода. Впрочем, на Украине местному населению лапшу вешают чуть ли не в ежедневном режиме, и ничего – кушают и добавки просят. А с другой стороны – у журналистов память оперативная побольше должна быть по определению.

Впрочем, Ллойд Остин еще и не такое способен высказывать. Как заявил шеф Пентагона после все той же встрече в Рамштайне, у Москвы заканчиваются боеприпасы, и она несет "значительные потери на поле боя", из-за чего Россия обращается за помощью "лишь к нескольким оставшимся партнерам".

- Даже Иран и Северная Корея не признаются, что снабжают Россию, - объяснил министр обороны США.

Похоже, что встречи министров обороны стран – членов НАТО – это как посиделки бабушек у подъезда, на которых они рассказывают друг другу байки и делятся сплетнями, попутно приходя к консенсусу по поводу "красавицы Ирки из десятой квартиры".

Трудно предположить, что министру обороны США неизвестны данные расследования украинской прокуратуры, которая так и не смогла установить использование Россией для атак на Украине дронов, изготовленных в Иране.

А что касается боеприпасов, то лучшим ответом на домыслы министра обороны США стали слова Сергея Чемезова, возглавляющего российскую корпорацию "Ростех".

- Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то – это полная ерунда. Расход боеприпасов в зоне СВО действительно высокий. Речь идет как об артиллерийских и танковых выстрелах, ракетном вооружении, так и о боеприпасах для стрелкового оружия, - объяснил реальную ситуацию Сергей Викторович. - Соответственно, по заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков. Недавно было принято решение о передаче нам еще 15 заводов, значительная их часть – пороховые. Это казенные предприятия, которые производят спецхимию и комплектующие элементы боеприпасов.

- Будем их акционировать, интегрировать в структуру двух наших холдингов, проводить модернизацию и перевооружение. В их обновление планируется инвестировать десятки миллиардов рублей, - обрисовал ближайшие перспективы глава "Ростеха".

А Ллойд Остин может и дальше рассказывать свои сказки для детей старшего послешкольного возраста, так и не сумевших закончить коррекционную школу. По крайней мере, в одной стране, у него будет целая армия восторженных почитателей, которые сейчас испытывают жуткий дискомфорт и когнитивный диссонанс из-за исчезновения с орбиты автора "легенд и мифов современной Укрии" в исполнении Алексея "Люси" Арестовича.