Глава "Ростеха" Чемезов опроверг слухи о снарядном голоде Вооруженных сил России

Сергей Чемезов Фото: Евгения ГУСЕВА

Слухи о снарядном голоде в российских войсках, распространяемые Киевом и некоторыми западными журналистами, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда", - подчеркнул Чемезов.

По его словам, производство боеприпасов в стране по заказу министерства обороны выросло в разы, а по некоторым видам – на несколько порядков.

Как ранее писал сайт KP.RU, ежемесячный объем производства номенклатуры крупнокалиберных снарядов в России во много раз больше аналогичного показателя производства 155-миллиметровых снарядов в Соединенных Штатов.

Напомним, Минобороны России опубликовало кадры, на которых показано боевое применение высокоточных боеприпасов нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.