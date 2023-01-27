Актер Виталий Гогунский сообщил об ухудшении состояния тяжелобольного Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников Фото: Кадр видео

Борис Корчевников вот уже несколько лет борется с тяжелой болезнью. Сейчас состояние телеведущего таково, что он не может работать без специальных приборов. Актер Виталий Гогунский раскрыл правду.

Борис Корчевников некоторое время назад достаточно откровенно рассказал о том, что тяжело болен. Периодически артист проходит терапию. Летом 2022 года ведущий объявил, что перенес сложную операцию на голове. Медики рассчитывали, что хирургическое вмешательство поможет остановить процесс потери слуха. Борис в младенчестве перенес менингит, а уже в зрелом возрасте столкнулся с опухолью. Рассказывать другие подробность своего состояния он не стал.

На днях актер Виталий Гогунский заявил, что ситуация стала гораздо хуже. Сейчас Корчевников уже не может вести телешоу без специальных приборов. Его подключают к аппаратам, которые расшифровывают речь собеседника и выдают текст на планшет.

"Ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников - Бетховен нашей журналистики", - цитирует blitz.plus звезду сериала "Универ".

Стоит отметить, что Борис мужественно переносит все испытания, выпавшие на его долю. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался недавно мужчина. Он рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения. Артист надеется на лучшее. В этом ему помогает вера. Он как-то рассказывал, что его жизнь разделилась на "до" и "после". "Первое причастие. Обретение в церкви ответов на все вопросы, осознание того, что там - правда. И там - главное. Все остальное - потом. Мне было 23 года, когда это произошло. Пока "до" - это еще большая часть жизни. А "после" - меньшая", - резюмировал Корчевников.