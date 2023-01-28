Военная спецоперация на Украине 28 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны РФ сообщило, что российские военные перемалывают позиции двух бригад ВСУ в Угледаре (Донецкая народная республика). Кроме того, на Херсонском направлении продолжается уничтожение складов и артиллерийских систем в рамках контрбатарейной борьбы, добавляют в военном ведомстве.

Врио главы Донецкой народный республики Денис Пушилин считает, что ход СВО вскоре может кардинально измениться. По словам врио политика, переломным моментом в ходе освобождения Донбасса от ВСУ должно стать взятие российскими войсками города Угледар.

Отправившийся в зоне проведения российской военной спецоперации на Украине писатель Захар Прилепин уже прошел боевое слаживание со своим подразделением и вскоре приступит к выполнению боевых задач на передовой. Ранее Прилепин заключил контракт с Росгвардией, чтобы поехать в зону СВО в качестве добровольца.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 января 2023 года.