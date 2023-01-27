Пушилин считает, что ход СВО вскоре может кардинально измениться

Денис Пушилин выступил с крайне важным политическим заявлением о ходе СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взятие города Угледар в Донецкой народной республике позволит Вооруженным силам РФ в корне изменить положение дел в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Взятие под контроль данного населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил в зоне СВО и на всей линии соприкосновения в целом", - цитирует Пушилина информационное агентство РИА Новости. При этом в настоящее время бои за Угледар еще вовсю продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в рамках военной спецоперации российским военным уже удалось освободить практически всю территорию ЛНР и существенную часть территории ДНР от украинских военных и боевиков-неонацистов. При этом главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также представители российского военного командования пока не готовы говорить о предварительных сроках полного освобождениях обеих республик Донбасса.

Как заявлял до этого президент РФ Владимир Путин, основными целями СВО для Вооруженных сил страны являются защита мирного населения республик Донбасса от настоящего масштабного геноцида со стороны боевиков ВСУ, а также осуществление полной демилитаризации и денацификации Украины.