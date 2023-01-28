Зачем смартфоны шпионят за своими хозяевами? Как Америка выбирает момент, когда лучше вырубить в России интернет, машины и даже заводы

Все электронные устройства сейчас легко контролируются и с удовольствием за нами следят Фото: Shutterstock

«Он сделал это! Он вырубил весь мир!» В фильме 1981 года «Побег из Нью-Йорка», герой Курта Рассела - Змей Плискин - отключил от технологий целую планету. Тогда это было захватывающей фантастикой. Но сегодня это - скорее документалистика.

В январе соцсети взорвало сообщение: «В московских гостиных обсуждают, что айфоны превратятся в тыкву. Все срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики.

Вообще, оставить Россию без айфонов было бы довольно тупо, т.к. одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения»...

Действительно ли наши смартфоны, компьютеры, и даже телевизор в комнате передают о нас информацию? Куда и зачем? И в самом ли деле айфоны одним недобрым утром превратятся в тыкву? А только ли айфоны?

Об этом в эфире радио «КП» мы поговорили с членом Совета по правам человека и президентом аналитической компании «Крибрум» Игорем Ашмановым.

УШИ В КАРМАНЕ

- Игорь Станиславович, еще в начале 2000-х мой знакомый программист работал на крупный английский банк по удаленке - из Москвы. Уже тогда у него была возможность контролировать и банк, и его клиентов, абсолютно. Прошло 20 лет, возможности-то расширились?

- Конечно. Все электронные устройства сейчас легко контролируются и с удовольствием за нами следят. Это не мы ими владеем, а к нам за наши деньги приставили шпиона.

- Ну смартфоны - понятно. Там вся твоя переписка, фото, контакты... А что еще?

- Смартфон всегда с тобой, он знает все твои маршруты, знает — где ты сейчас и с кем. Смарт-часы на руках – еще лучше. Они и ваше давление меряют, пульс, реакции. А например, «умный» телевизор в комнате, который вы соединили с интернетом, снимает вас на камеру, естественно пишет звук...

- А зачем за мной следить? Зачем вообще за всеми следить?

- Первоначально задумывалось - для маркетинга. Чтобы понимать предпочтения людей и эту информацию продавать коммерческим компаниям. Но почти сразу началась и политическая слежка.

- Приведите пример.

- Допустим, какой-то студент или школьник нахулиганит (наркотиками начнет баловать или к девочке приставать нехорошо), этот компромат на него можно собрать и положить на полку. И если этот студент через 10-20 лет станет кем-то важным, то на него уже будет компромат.

- И многие попадают на такой крючок?

- Попадают, наверное, многие. Но не весь компромат идет в дело. Однако если будет задействован даже один случай из десяти тысяч, то от 40 миллионов молодежи, которая есть в нашей стране, это будет 4 тысячи человек «под колпаком». И даже если только один из десяти вот этих людей испугается и поддастся вербовке, будет 400 точек влияния в самых ключевых местах.

Так была построена система управления Европой. Там за чиновниками следили с начала 1990-х годов с помощью системы «Эшелон» (она перехватывает все коммуникации - телефон, интернет, почта). И у американцев есть компромат практически на всех еврочиновников. А с определенного уровня они просто начинают двигать наверх только тех, на кого есть компромат. Потому что ими управляют.

Игорь Ашманов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ДЕЛАТЬ НАДО БЫЛО ПОЗАВЧЕРА

- Но ведь можно всегда отключить геолокацию, попросить телефон не отслеживать ваши данные...

- Откуда вы знаете, что вы их отключили? Вам показывают анимацию, что она отключена. Я бы не рассчитывал на это.

- Какой выход? Перейти на бабушкин кнопочный телефон? Сбежать в тайгу?

- Кнопочный тоже геолокацию передает - те же поисковики пропавших людей ищут по сотовым сигналам. Тайга - вариант. Но лучше начать делать отечественные смартфоны. Либо покупать китайские и устанавливать на них нашу операционную программу.

- А есть чем производить? Есть что ставить? Вот говорят, года через два мы сможем достигнуть «технологического суверенитета».

- Технически это реально, а вот будет или нет… Как всегда, это надо было делать позавчера. И время у нас было, и силы, и деньги. И сейчас все возможности-то есть. Но это должна быть такая программа, что за ее срыв будут наказывать. Реально наказывать.

- У нас же был свой YotaPhone, даже Медведев ходил с ним.

- Во-первых, он был сделан на то ли китайской, то ли тайваньской платформе. Во-вторых, ни чем не лучше других. Так зачем его покупать? Если человек может купить «БМВ», он вряд ли кинется за «УАЗ Патриотом»? А вот в условиях технологической войны, когда «БМВ» просто могут отключить удаленно...

Но у нас ничего подобного в итоге нет. Не создали. Что говорили те, кто сопротивлялся импортозамещению? «Сделайте дешевле и лучше, чем иностранное, тогда мы, наверное, купим в свою госкорпорацию ваше российское». Это было лукавство. Потому что конкурировать с нуля с уже развитыми западными суперкомпаниями, захватившими наш рынок, было невозможно.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Вы сказали, что иностранные машины, та же «БМВ», управляется извне?

- Конечно. Современные версии автомобиля можно из-за границы даже выключить на полном ходу хоть в левой полосе на МКАДе. Так же телефоны - можно выпустить обновление, которое превратит их в «кирпич». Компьютеры — естественно.

- А что еще можно остановить?

- «Умные» станки. Те, которые требуют обновления программ по интернету. Например, если вы их просто перенесете метров на 400 в соседний цех, они могут просто выключиться. Сделают вид, что борются с перепродажей. У нас в стране довольно много «умного» технологического оборудования.

- Где? Банки? Нефтегазовая отрасль?

- Везде, где есть современное западное оборудование. Но проблема еще и в том, что во многих крупных и продвинутых компаниях западные системы управления производством. Их ставили, потому что этого требовали инвестиционные банкиры: «Хочешь выйти на биржу, ставь вот эту систему управления». Они у нас на 90-99% иностранные. Их сейчас срочно переделывают. Но большие проблем с софтом.

- В офисе какого-нибудь условного Siemens или Bosch могут нажать кнопку, и в условном Новом Уренгое встанет добыча нефти?

- Надеюсь, в условном Новом Уренгое постарались как-то эту опасность купировать.

Навредить можно. Но выключать всю Россию пока не будут. Сейчас им важнее за нами следить. Пока не дошло до реальной войны...

- … то есть, тогда они и дернут рубильник?

- Да, например, если мы вступим в реальное боевое столкновение с НАТО, либо у нас в стране будет подготовлен «майдан», во время которого надо все выключить, чтобы создать панику и волнения.

НАГАДИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО РАЗ

- Отключат и потеряют огромный рынок.

- Те, кто может потерять, вертятся как могут.

Помните, в 2014 году Visa и MasterCard приказали отключить часть наших банков от обслуживания? Думаете, они хотели это делать? Конечно, нет. Потому что после этого мгновенно был принят лежавший лет 7 на полке закон о национальной системе платежных карт…

- И появился «Мир».

- И они потеряли значительный кусок, и главное - многое перестали у нас контролировать. Так что коммерция сейчас вообще ничего не решает. Но, что важно понимать: такую кибервойну можно начать только один раз, потому это надо делать в подходящий, в решающий момент. Американцы очень рациональны. Они это сделают, только если это будет очень обосновано. Просто так нагадить, как любят украинцы, бессмысленно - ну рухнет у нас что-то, мы это восстановим. И второй раз уже сделать такое будет нельзя.

- А мы за это время можем подготовиться к тому, что они опустят рубильник? У нас мощности есть? Мозги есть?

- У нас всё есть. И свои технологии, и свое программное обеспечение, «железо» есть не всё, но мы часть возьмем у китайцев. Нужна просто решимость. Частично, кстати, это все уже идет, мы просто не всё видим, не все показывают. Раньше это откладывали, а сейчас ничего откладывать уже нельзя.