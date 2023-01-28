Как устроена «украинская» пропаганда

Павел Дуров Фото: EAST NEWS

В Незалежной заговорили, что «с русскими надо воевать» еще 10 лет назад. Об этом «КП» рассказал член Совета по правам человека и президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

ЦИПСО УПРАВЛЯЕТСЯ 77-Й БРИГАДОЙ ИЗ ЛОНДОНА

- Игорь Станиславович, сейчас в интернете огромное количество фейков. Идет информационная война. Кто выигрывает?

- Кажется, что мы проигрываем. Все заполнено украинской и западной пропагандой… С другой стороны, никаких волнений в России не происходит, наши люди в целом все понимают, что вокруг происходит. Но у себя на территории Украина точно выигрывает. Там всех перепрошили за последние десять лет.

- Когда произошел слом?

- У меня есть знакомый, который владеет социологическим агентством на Украине. Они регулярно измеряют отношение к России и оказалось, что оно переломилось еще летом 2013 года. То есть еще до Майдана кривые «за» и «против» пересеклись. Больше народу на Украине стало говорить, что русские плохие, с ними надо воевать.

- Почему им удалось так легко это сделать?

- Здесь есть несколько сторон. Первая - это идеологические операторы. Так называемое ЦИПсО Украины (Центр информационно-психологических операций. - Ред.). Он управляется 77-й бригадой таких же специальных информационных операций из Лондона. На эту бригаду работают примерно 50-60 очень крутых PR-агентств, сотни людей, которые реально многое умеют. Они занимались выборами в США, «брекзитом» и так далее. В частности, спецбригада, которая управляет всей сегодняшней информационной войной против России, - это сводная группа из совершенно разных суперпрофессионалов, некоторых из них даже с пенсии вызывали ради такого случая.

- Как они работают?

- У них есть этот подшефный украинский ЦИПсО, есть огромные бюджеты и, главное, есть очень много русскоязычных людей, которые нас не любят, с русским языком.

- Это те, кто живет на Украине?

- Это те, кто живет в США, в Канаде, в других странах Запада. Там полно наших эмигрантов. Миллионы. Многие нас не любят, особенно те, кто уехали из России по политическим мотивам. У многих проблемы с деньгами, потому что эмигрант, уезжая, как правило, понижается на несколько ступенек социальной лестницы. Им нужны деньги. Они рады выплеснуть свою нелюбовь. Так что там бесконечный запас кадров против нас.

Игорь Ашманов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДЛЯ НИХ МИР - СЛУЖБА ДОСТАВКИ НИШТЯКОВ

- Нам рассказывают, что в России больше всего этой пропаганде поддается самый молодой, перспективный и креативный класс. Буквально, будущее, опора страны.

- Про этот класс в сети пишут: запомните раз и навсегда, платить на свидании должен тот, кому мама дала больше денег. Может быть, когда-нибудь они бы и принесли пользу стране. Но пока большинство из них живут с родителями и воспринимают окружающий мир как огромную Службу доставки ништяков.

- Ну а как же программисты?

- Большое количество программистов в нашей сфере никуда не уехало. Это все нормальные люди, у которых семья, ипотека, интересное дело и нет ненависти к стране.

МИНИСТЕРСТВО ОБЪЯСНЕНИЯ

- Почему их пропаганде верят, а нашей – нет?

- Да не все им верят. Просто обсуждают все. У многих это форма зависимости. Они реально говорят: «Какая разница – фейк или нет? Что вы такой душнила? Мы поговорили, каждый высказал свое мнение». Им важно, что им подбросили материал для этой цифровой наркомании, они возбудились, покричали, дошли до мата, разошлись. И всем хорошо.

Реальность не такова. На что подействовала украинская пропаганда вчера или позавчера? Да ни на что. Нет массового отъезда. Более того, люди собирают сотни миллионов рублей в помощь нашим бойцам на передовой.

- А украинцы? Там же абсолютно нелепая пропаганда, что русские не видели унитазов, асфальта. Как в такое можно поверить? Они же умные люди.

- У них два слоя сознания - ритуальное и реальное. Ритуальное – когда нужно разговаривать в соцсетях или в телевизоре, на трибуне - они переходят на ритуальный украинский язык. Тот же Арестович говорит на русском, но вставляет немножко украинских слов, чтобы ритуально подчеркнуть, что он щирый украинец. И другие так же. Они говорят, что «мы побеждаем», потом выпадают в реальность, когда нужно заниматься семьей, едой, безопасностью. Там они решают свои вопросы и снова в «ритуал».

- А российская пропаганда вообще существует?

- Нет. Более того, даже нет «методички», про которую все говорят. У нас эта система вообще не построена. Есть разные группы людей, которые борются за каналы доступа к информации. А «методички», в которой нам просто бы объясняли раз за разом то, что произошло на Украине - нет.

Нам надо создавать свою систему даже не пропаганды, а донесения основных ценностей и объяснения, почему все так происходит. Нам нужно некое министерство информирования населения. Условно говоря, Росинформбюро. По аналогии с Совинформбюро, которое было во время Великой Отечественной. Люди хотят знать, но пока эти лакуны заполняет либо украинская пропаганда, либо наши военкоры. Часть этих военкоров – смелые, честные люди, которые реально бегают под пулями, доносят правду, а часть — просто агрегаторы, которые собирают новости отовсюду. И многие из них начинают искать самое острое. И довольно быстро съезжают с катушек. Им - чем хуже, тем лучше.

ЧЕЙ TELEGRAM

- Росинформбюро должно просвещать или защищать?

- И то, и другое. Конечно, нужна быстро работающая военная цензура, которая блокирует, например, в соцсетях паблики с фейками или нацистской, вражеской пропагандой. А они ведь там цветут и пахнут. Причем, когда пытаешься что-то удалить, сисадмины этих соцсетей говорят: принесите представление прокуратуры, тогда уберем.

- Возможно ли вообще это контролировать? Пабликов-то тысячи. И в одной соцсети, и в другой.

- Их распознать очень легко. Для этого даже не нужно иметь толпы модераторов. Они распознаются обычным искусственным интеллектом, по сути – поисковиком. То есть такой «поисковик по плохому».

- А у нас есть соцсети, которые готовы это делать без указания от прокуратуры?

- У меня ощущение, что нет. Они пока так и не поняли, что происходит.

- ВКонтакте наш, Telegram наш.

- Нет, Telegram - не совсем наш…

- Так Павел Дуров же наше всё.

- Он скорее какое-то дубайское всё. В Telegram сотни тысяч украинских, абсолютно русофобских, нацистских пабликов. Он же их не блокирует. А еще это, в частности, означает, что через него нельзя вести конфиденциальную переписку. Как и через американский WhatsApp. Потому что он неизвестно чей. Паша же недавно вернулся и прожил здесь полтора года, потом снова уехал. Может, какие-то люди даже доложили наверх, что он наш, что он завербован… Но мне кажется, это наивное суждение. Он на себя работает.

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