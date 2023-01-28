Опередил Гарри Поттера: сколько заработал принц Гарри на своих скандальных мемуарах

В мире было продано более 3,2 миллионов копий книги воспоминаний принца Гарри. Фото: REUTERS

Издательство Penguin Random House официально подтвердило, что в первый день продаж автобиографическая книга британского принца Гарри «Запасной» была продана в США количестве 1,4 млн. экземпляров, т.е. в количестве большем, чем любая из книг о Гарри Поттере. Правда, если говорить о масштабе всей планеты, то рекорд «мамы» юного волшебника, писательницы Джоан Роулинг пока никем не побит: в 2007 году ее книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» разошлась за первые 24 часа продаж по всему миру в количестве 10 млн. экземпляров.

По состоянию на конец прошлой недели в мире было продано более 3,2 миллионов копий «Запасного» на 16-и иностранных языках и в четырех вариантах – бумажном в твердой и мягкой обложках, электронной версии и аудиокниги. В следующем месяце мемуары принцы будут переведены и увидят свет еще на 10-и различных языках.

- Мы знали, что «Запасной» покажет рекорды продаж, но они превосходят наши самые оптимистичные ожидания, - заявил один из директоров Penguin Random House Ларри Финлей, подтвердивший также первенство принца в его негласном состязании с Гарри Поттером.

До сих пор ни издатели, ни герцог Сассекский не объявляют сумму контракта. Но британским СМИ стало известно, что только аванс, который получил Гарри, еще только согласившись на издание своих откровений, составил рекордные $20 миллионов.

Вне зависимости от того, какую формулу расчетов выбрал принц и его предприимчивая супруга, по самым скромным оценкам, Сассекские должны получить за «Запасного» не менее $40 миллионов. Вторую часть платежа составят отчисления за каждый проданный экземпляр, либо фиксированный гонорар.

Но и это еще не все: не менее $5 миллионов будут стоить права на экранизацию описанных Гарри событий. Интерес к написанию сценария и съемкам фильма уже проявили несколько голливудских студий.

Сам герцог заявлял, что пожертвует чуть ли не все гонорары, полученные им за книгу, на благотворительные цели. Он даже указал, что одним из получателей заработанных им средств станет Sentebale – основанная им вместе с принцем африканского государство Лесото организация, оказывающая помощь детям, больным СПИД.

Даже если учесть, что «Запасной» еще долго будет успешно продаваться, заработки Гарри все равно не идут в сравнение с доходами его старшего брата, принца Уильяма.

После того, как отец Уильяма и Гарри стал королем Карлом III, старший из его сыновей стал наследником престола, принцем Уэльским.

С этим титулом Уильям автоматически получил в управление герцогство Корнуолл, стоимостью более чем $1 миллиард, и доходы от которого поступают исключительно в карман принца Уэльского. В последние несколько лет поместье приносило ежегодно не менее $25 миллионов. Таким образом состояние Уильяма сейчас оценивается, как минимум, в $1,35 миллиардов с учетом того капитала, который был у него до того, как он занял первое место в цепочке престолонаследия.

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