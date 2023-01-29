Почему Зеленский отказывается от диалога с Путиным: в Киеве проговорились о компромате на украинского лидера

Зеленский давно перестал быть оппонентом Фото: REUTERS

Что-то несвежее, похоже, съели на Украине в сообществе экспертов и политологов в последнее время. Зеленским все меньше очаровываются и, наоборот, все больше откровенных высказываний рисуют крайне нелицеприятную для президента (пока еще) Украины картину.

Так, например, известный украинский экономист Олег Соскин уже не в первый раз критически проходится по Зеленскому. А в этот раз он, вообще, обвинил Зеленского, что тот развязал конфликт и бьется "до последнего украинца" из-за собственных личных амбиций. Речь, по словам Соскина, идет уже не о репутации Зеленского (какое слово-то нашел), а о жизнях десятков и сотен миллионов людей.

- Зеленский заявил, что ему вообще нечего с Путиным говорить и не о чем. И Песков уже заявил тоже, что Зеленский давно перестал быть оппонентом, переговорщиком для Путина, - обрисовал ситуацию Соскин представил, какие неприятные перспективы могут ожидать украинцев в будущем. - На Зеленского есть огромное досье в Москве, там записаны все его выступления в разных частных клубах перед разными лицами, сколько ему заплатили, в каком виде он там выступал, что говорил. У Путина, Патрушева – есть все видеофайлы на Зеленского и все выплаты, и на жену Зеленского. Естественно, они все расслаблялись, как могли, будучи оплачиваемыми частными лицами, богемной тусовкой. Теперь это серьёзнейший компромат, вопрос только, когда его выкинут.

- Когда будут опубликованы многие файлы, речи, выступления Зеленского в разном виде, я боюсь, что для нас многих игра членом на пианино (знаменитый номер Зленского в составе «Квартала-95». - Ред.) покажется детской игрушкой, по сравнению с тем, что, видимо, есть сегодня у Москвы, - разве что за голову не схватился Соскин. - И тогда, конечно начнётся мощнейший международный скандал.

- Только при чём тут граждане Украины? – удивился политолог-экономист. - Я считаю, что ситуация для Украины так – точно становится гибельной, потому что Зеленский считает, что он может бросать сотни тысяч украинцев насмерть. Начинается новая фаза конфликта, и из высказываний Зеленского выходит, что при поддержке Запада до последнего украинца.

Нет, побудительные мотивы и сам сценарий действий Зеленского описан вполне верно. Особенно, если вспомнить психологический портрет нынешнего украинского президента, весьма верно нарисованный еще в 2020-м году Алексеем Арестовичем: "Зеленский – человек слабый, у него есть две клавиши: мелкое самолюбие и страх".

Вот только мелковато плавает господин Соскин, сводя все к якобы двустороннему межличностному конфликту. Киеву выгодно как бы уравнять Зеленского с Путиным, поставив их на одну доску. Хотя рядом с Путиным Зеленский мог бы стать только в своих самых смелых мечтах.

Но в одном Соскин прав безусловно и абсолютно: конфликт до последнего украинца – это сознательный выбор самого Зеленского. Непонятен лишь один фактор, что стоит за смелостью Соскина – безумство храбрых, или же у него есть какая-то мощная защита, которая не дает его тронуть. Поскольку на Украине люди сейчас слетают в "подвалы СБУ" за гораздо меньшие "прегрешения".