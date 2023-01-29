"Америка окажется голым королем": В Госдуме дали мрачный прогноз по диалогу России и США

Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Молотов всегда был Молотовым

… - Вячеслав Алексеевич, у нас на Радио «Комсомольская правда» на днях был знаменитый бард Володя Скобцов. «Орфей Донбасса», как назвала Володю Юнна Мориц.

- Я его знаю.

- Мы видео отправим вам. Будет время – посмотрите. Там и песни интересные, и формулировки.

- Спасибо!

- И Володя нам рассказал, что они чтят Вячеслава Молотова. И сегодня на слуху - его особенные слова, которые он произнёс в июне 1941-го: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Скобцов нам рассказал, что ваш дед до войны - у него тогда была фамилия Скрябин - возглавлял сначала Донецкий горком, потом - обком партии. Мы с супругой искали (мы с ней вместе вели эту передачу), искали – но не нашли подтверждения, что это все так…

- Нет, во-первых, Молотовым дед был ещё с 1916 года, конечно. И он был известен как Молотов.

И там, в Нижнем Новгороде, откуда Вячеслав Михайлович приехал на Донбасс, он был председателем губисполкома, а потом его перевели на Донбасс. И он там стал председателем областного – тогда губернского партийного комитета.

А затем, достаточно быстро, переместился в Харьков, потом стал первым секретарем ЦК Компартии Украины. И уже с этой должности на Х съезде партии стал секретарем ЦК.

- И фразу эту: «Наше дело правок» - они, в общем, очень любят, очень чтят. И считают своим лозунгом. И «Русский мир» (я напомню читателям и слушателям Радио «КП» - так называется фонд, который вы возглавляете) - тоже хорошо знают.

- И мы Владимира Скобцова высоко чтим. И еще, по-моему, в 2014-м присуждали ему премию «Русского мира». Так что, мы этого барда тоже хорошо знаем.

«Женева - 2021», увы, уже не повторится»

- Мы внимательно смотрим по ТВ, на Персом канале, вашу передачу «Большая игра» - она стала не только аналитической, но и оперативной. То есть, вы откликаетесь буквально на все новости, события, которые прямо сейчас происходят. Я был в числе журналистов, которые 16 июня 2021-го освещали в Женеве встречу Владимира Путина и Джо Байдена. И мне вот почему-то кажется, что новая Женева все же наступит. А вот когда? От кого это зависит? И неужели тот же Байден не поймет, что ему нужно снова избираться и надо идти все-таки на какие-то компромиссы? Чего нам ожидать? Какие прогнозы?

- Вы сначала заговорили о программе… Она, действительно, сначала была аналитической, но - стала информационно-аналитической.

И мы посчитали, в 2022-м было 759 выпусков «Большой игры». Да, мы откликаемся на все события, которые происходили. И в этом году темпов не сбавляем.

Что касается того, когда будет следующая Женева… Я думаю, Александр, – никогда. Вот мой прогноз.

Потому что, никакие подобные отношения с Соединенными Штатами (свидетелями которых мы были тогда в Женеве. - А.Г.) уже просто невозможны. Американцы не остановятся, они будут поддерживать Украину настолько, насколько это можно, до последнего украинца, который готов будет воевать.

Другое дело, когда киевский режим рухнет, и это - другой вопрос.

Для Америки это поражение равнозначно признанию себя бумажным тигром, голым королем, кем угодно. Страной, которая проиграла глобальное соревнование - России. Даже не Китаю.

Поэтому, для США это вопрос, действительно, тоже важный. Если хотите – жизни и смерти. Как и для нас. Противоречие принципиальное. Нам надо просто победить эту силу. Американцы, в конце концов, силу признают.

Но с ними нам разговаривать после этого будет не о чем абсолютно. Потому что, я думаю, что, действительно, возврата к отношениям ни к каким быть не может, ни с их стороны, ни с нашей.

Да и желания, честно говоря, возвращаться к каким-то прежним отношениям, к каким-то договоренностям, которые все равно будут нарушены, - нет.

«В том, что мы победим, сомнений нет»

- А какого же числа, какого месяца мы победим в этом году, Вячеслав Алексеевич?

- Я не могу этого сказать. Боевые действия - вещь крайне непредсказуемая.

В том, что мы победим, у меня сомнений нет.

- Что наше дело правое, Победа будет за нами. Но вот сейчас ситуация как дальше будет развиваться? Интересно, они до истребителей дойдут? Или ограничатся танками?

- Вполне могут дойти до истребителей тоже. Естественно, это будет осложнять продвижение наших Вооружённых сил.

Но, естественно, не внесет никакого коренного перелома. Потому что - ну, сколько они могут дать этих истребителей? И сколько эти истребители сейчас живут в условиях современного боя?

- Вы хорошо знаете Штаты. В ноябре 2024-го там - выборы президента. Они как-то могут повлиять на ситуацию в Европе, на Украине?

- Думаю, нет. В Америке, собственно, выборы идут всегда. Не президентские, так в Конгресс. Поэтому там все время предвыборная ситуация.

Мой прогноз, что, скорее всего, ни Трамп, ни Байден кандидатами в 2024-м не будут. У республиканцев и демократов выдвинутся другие кандидаты. Но там и одна, и другая партия будет готова поддерживать Украину до последнего украинца. Поэтому, я никак не связываю предстоящие выборы с прекращением боевых действий или поддержки Украины.

Действительно, США могут прекратить конфликт, просто прекратив поддержку Украины. Все очень просто…

Но будут ли они это делать? Безусловно, на мой взгляд, нет.

Хотя, естественно, финансовые и политические издержки для Соединенных Штатов растут. И связано это не с выборами, а с тяжелой, действительно, экономической ситуацией. С тем, что сейчас потолок госдолга надо будет поднимать, что американские ценные бумаги не пользуются особым спросом, что фондовый рынок упал в прошлом году на четверть.

То есть, у них серьезные экономические проблемы. И печатать деньги бесконечно они тоже не могут.

Поэтому, здесь, скорее, будут финансовые ограничители. Плюс внутренние проблемы, которые существуют в самих Соединенных Штатах, они требуют тоже решения.

Мало людей, которые готовы поддерживать Украину в ущерб просто американским интересам. Интересам поддержания собственной экономики, защиты границ, решения проблем с наркоманией, с образованием, с разрушающейся инфраструктурой и так далее, и так далее.

Америка ведь не в очень хорошей форме сейчас находится.

- Да и Европа.

- Европа, да, Европа тоже. Но и Америка.

Америка, в данном случае, главный игрок. Европа это всегда на подтанцовке в данном случае.

- И, наверное, завершающий вопрос. Я просто помню ваш цикл к 75-летию Великой Победы, вашу книгу, вот то, что мы публиковали, то, что - на вашем сайте. Вы очень хорошо знаете историю нашей Победы в Великой Отечественно. Вам ваше чутье историка, родственника творца Победы, что подсказывает?

- Уверен, что мы стоим на пути к Победе ((то есть, нас ждёт Победа. - А.Г.) со всех точек зрения.

Мы более мощные в военном отношении.

Мы, как выяснилось, сильнее экономически. У Украины экономики уже просто нет.

У нас сейчас - общественное единство, отсутствие которого, действительно, могло бы составлять угрозу для окончательной Победы, это единство обеспечено.

И - демографически Россия гораздо сильнее Украины. Поэтому, Победа-то будет.

Но ясно, что Запад предпримет абсолютно все, что угодно, для того, чтобы эту Победу оттянуть.

- Нет, наше дело правое.

- Безусловно. День Победы мы всегда приближали, как могли. Так будет и на этот раз.

- Спасибо вам огромное.

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