Как Вероника Кастро вырвалась из бедности и довела до слез всю планету

Одной из самых известных мексиканских актрис исполняется 70 лет Фото: ТАСС

Нет, конечно, Вероника Кастро - это не только «дикая роза» и не только Марианна из «Богатые тоже плачут». Она певица, на счету которой более тридцати альбомов. Она много играла в театре и купалась в овациях на сцене. Наконец, снялась во множестве кинофильмов. И тем не менее, во всем мире ее знают именно по «теленовеллам» - не то что длинным, а просто-таки бесконечным мелодраматическим сериалам. Нет, не стоит думать, что, кроме Латинской Америки и России, их нигде не смотрели: тех же «Богатых» с успехом показывали в Испании, Италии, Франции, Германии, Китае, Израиле, Хорватии, Египте, Саудовской Аравии, Польше, Индии, Японии, на Филиппинах… В общем, проще сказать, что за 15 лет после премьеры в Мексике сериал был дублирован на 25 (!) разных языков. Так что Вероника Кастро еще в 80-е стала звездой планетарного масштаба.

НА ОБЕД - ТОЛЬКО МОЛОКО И ПЕЧЕНЬЕ

Вероника родилась в Мехико 19 октября 1952 года. Родители после этого произвели на свет еще троих детей (сестра Вероники потом стала актрисой, один брат - продюсером, другой - теленачальником). И развелись. В результате дети жили с матерью в крайне скромной квартирке, причем мать работала практически сутки напролет, едва сводя концы с концами. Уходя на работу, она запирала детей на ключ, чтобы никто случайно не выскочил на улицу, и они весь день проводили дома. «Мне пришлось стать младшим братьям и сестре второй мамой» - вспоминала Вероника. А еще говорила, что обед в доме обычно состоял из печенья и молока, и они ждали его с нетерпением - так были голодны.

Вероника с детства мечтала стать актрисой. Только потом выяснилось, что это у нее в генах: пока она была маленькой, ей не говорили, что ушедший из семьи отец - сын известной чилийской актрисы, и что его брат - популярный в Мексике комик. В 15 лет Веронике удалось записаться в актерскую школу. А потом она очень много работала. Снималась в фотороманах (это что-то вроде комиксов, только с фотографиями актеров вместо нарисованных персонажей). Научилась хорошо танцевать и выступала в ночном клубе. Появлялась в качестве соведущей в разных телепрограммах. В 21 год записала и выпустила первый альбом, который так и назывался - «Вероника Кастро». Получила маленькую роль в теленовелле «Я не верю мужчинам»…

Кадр из сериала «Богатые тоже плачут»

Ну, а потом теленовеллы пошли одна за другой. «У любви женское лицо», «Дом напротив», «Магазин распродаж «Весна», «Завтра будет новый день», «Пламенные страсти». И наконец, в 1979-м - «Богатые тоже плачут». Кстати, тогда же, несмотря на занятость, Вероника закончила факультет международных отношений университета Мехико, защитив диплом по теме «Международные телевизионные организации». А по следам успеха эпической 248-серийной теленовеллы выпустила сверхуспешный сингл «Я научилась плакать».

19 ЭПОСОВ О ТРУДНОЙ ЖЕНСКОЙ ДОЛЕ

Наверное, не стоит рассказывать, как в 1991 году история Марианны и Луиса Альберто потрясла российских (тогда еще советских) зрителей. Те, кто помнит, не забудут, тем, кто не видел, не понять. И ведь отечественное телевидение еще держало зрителей на диете, показав лишь две из множества теленовелл с участием Вероники (второй была «Дикая роза», в Мексике вышедшая в 1987-м, а у нас в 1994-м). Нас лишили счастья увидеть сериал «Право родиться» (молодая женщина приходит к врачу делать аборт, он ее отговаривает и рассказывает душераздирающую историю о том, как сам, будучи эмбрионом, чуть не стал жертвой аборта; 190 серий). Или «Мою маленькую Соледад» (Кастро сыграла одновременно женщину, забеременевшую в результате изнасилования, и ее дочку Соледад - имя переводится как «одиночество» - которую в младенчестве выкрали злые люди и отдали на воспитание бедному рыбаку; она выросла красавицей, но обрести тихое счастье с настоящей матерью смогла не раньше, чем через 160 серий). Или «Валентину» (героиня Вероники влюбляется в мужчину, потерявшего память; тоже 160 серий). Или итальянскую теленовеллу «Счастье… где ты?» (110 серий). Или аргентинскую «Запретную любовь» (уместившуюся в щадящие 77 серий)… А вообще на ее счету 19 таких эпосов. Воистину, Вероника всегда отличалась трудолюбием.

А вот замужем никогда не была. Тем не менее, родила двоих сыновей: Кристиана (он стал известным в Мексике поп-исполнителем) и Мишеля (он стал режиссером). Имена их отцов не являются тайной: в первом случае это популярный актер Мануэль Вальдес, во втором - предприниматель Энрике Ньембро.

В 2018-м снялась в сериале производства Netflix «Дом цветов». И вскоре заявила, что покидает кино и телевидение: устала. Фото: EAST NEWS

В 2009-м она объявила, что завязывает с певческой карьерой, самокритично заявив, что серьезной свою карьеру в этой области назвать не может: мол, просто умело использовала свою популярность на телевидении и хорошо попадала в ноты. В 2018-м снялась в сериале производства Netflix «Дом цветов» (конечно, это был более респектабельный проект, чем теленовеллы). И вскоре заявила, что покидает кино и телевидение: устала. В том числе от негатива, который будто бы на нее обрушивался. Но долго сидеть без дела все равно не смогла: в сентябре 2022 года вышла фантастическая романтическая комедия «Когда я молода», мексиканский ремейк корейской картины «Мисс бабушка». Кастро сыграла там 70-летнюю седовласую женщину, которая магическим образом вновь становится 22-летней. И осуществляет мечту юности - становится певицей, выступая вместе с группой собственного внука!