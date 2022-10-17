Москва. Проводы призывников в рамках частичной мобилизации у временного пункта мобилизации, 4 октября 2022 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный комиссариат Москвы доложил, что выполнен план по частичной мобилизации в столице 17 октября. Все поставленные задачи, которые были даны президентом страны, выполнены в полном объеме. Редакция kp.ru собрала ответы на главные вопросы, которые остались у призывников и их родственников.

- Что делать с повестками, которые пришли до 17 октября, но прийти в военкомат не успел (не хотел, болел, был в отъезде)?

- Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие 17 октября в 14.00. Явка по мобилизационным повесткам требовалась до 17 октября до 14.00, после приходить в военкомат по повестка нет необходимости.

- Уклонистов больше не будут искать?

- Нет. Все розыскные мероприятия в отношении мужчин, которые по объективным или другим причинам, не явились в военкомат по повесткам, прекращаются. Числиться в розыске они не будут.

- Могут ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки?

- Нет. Гражданин должен был явиться в военкомат добровольно или по повестке, которую ему вручили лично до 17 октября 2022 года.

Москва. У входа в военный комиссариат объединенного Савеловского района САО. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что будет с пунктами сбора мобилизованных?

- Все пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14.00. В ближайшее время закроются и временные пункты в Музее Москвы, на ВДНХ и другие. Из них будет вывезена мебель и оборудование, которые были нужны для проведения мобилизации (компьютеры, столы, стулья, шкафы для хранения формы и т.д.). Помещения будут работать, как и прежде, по своим назначениям.

- Продолжится ли добровольная мобилизация?

- Да. Записаться в военкомат можно на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru/). Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: иметь гражданство РФ, ранее пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве, возраст до 60 лет.

- Продолжат ли оказывать помощь семьям мобилизованных из Москвы?

- Да. Москва будет оказывать всю необходимую помощь женам, детям, родителям. Сотрудники сферы образования предоставят внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет, бесплатное двухразовое горячее питания (завтраки и обеды) школьникам с 1 по 11 классы. Пожилым родственникам и инвалидам предоставят социальное обслуживание на дому. Женам военнослужащих окажут содействие в поиске работы и в получении профессии. Можно обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1 (ежедневно с 9.00-20.00).

- Можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части?

- Да, с разрешения командира воинской части.

- Можно ли передавать посылки мобилизованным?

- Да. Отправлять Почтой России по адресу пункта постоянной дислокации (по почтовому адресу) воинской части, в которой проходит службу мобилизованный. Оттуда посылки будут доставлены в зону СВО.

СКАЗАНО

Мэр Москвы Сергей Собянин о том, как прошла мобилизация в столице:

- Это стало огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой.