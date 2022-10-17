Москва выполнила план по частичной мобилизации

Частичная мобилизация жителей Москвы завершилась 17 октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в российской столице. По его словам, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и министерством обороны страны, выполнены в полном объеме.

Градоначальник добавил, что столичные пункты сбора мобилизованных закроются уже в понедельник, 17 октября 2022 года. Это произойдет в 14:00 по местному времени.

Повестки, разосланные жителям Москвы на последующие даты, с этого момента прекращают свое действие, уточнил Собянин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин выразил мнение, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. По оценке российского лидера, когда информационная база обновится и станет максимально достоверной, качество мобилизации должно вырасти.

Напомним, частичная мобилизация, объявленная в России, может быть завершена только в случае подписания соответствующего приказа главой государства.