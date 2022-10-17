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Общество17 октября 2022 9:09

Москва выполнила план по частичной мобилизации

Об этом объявил мэр Сергей Собянин
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Частичная мобилизация жителей Москвы завершилась 17 октября 2022 года

Частичная мобилизация жителей Москвы завершилась 17 октября 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в российской столице. По его словам, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и министерством обороны страны, выполнены в полном объеме.

Градоначальник добавил, что столичные пункты сбора мобилизованных закроются уже в понедельник, 17 октября 2022 года. Это произойдет в 14:00 по местному времени.

Повестки, разосланные жителям Москвы на последующие даты, с этого момента прекращают свое действие, уточнил Собянин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин выразил мнение, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. По оценке российского лидера, когда информационная база обновится и станет максимально достоверной, качество мобилизации должно вырасти.

Напомним, частичная мобилизация, объявленная в России, может быть завершена только в случае подписания соответствующего приказа главой государства.