Воинственные украинцы сорвали тур Ани Лорак по Европе

Певица Ани Лорак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ани Лорак с началом спецоперации отказалась от концертов в России и закрыла свой музыкальный бизнес. Теперь ее можно увидеть разве что на редких корпоративах в ближайшем зарубежье: например, этим летом певица выступала на свадьбе в Ереване.

Однако, несколько месяцев тишины Лорак все-таки не сидела сложа руки. На конец октября - начало ноября 2022 года звезда наметила тур по Европе, в рамках которого планировала устроить шоу в Чехии и нескольких городах Германии. При этом артистка, которую в родной Украине много лет травят за переезд в Россию, недооценила градус ненависти соотечественников. Когда на официальном сайте Ани появился анонс европейских гастролей, где она назвала себя "самой титулованной певицей Украины", грянул скандал.

- Гастролерша Ани Лорак превзошла сама себя. Россиян в Европе не любят, поэтому, чтобы иметь возможность выступать за границей, она назвала себя украинкой, - взорвались негодованием украинские СМИ. - Предатель в очередной раз пробила дно. Она продолжает жить и работать в России, спонсируя российскую армию... Однако, для концертов в Европе Лорак решила вспомнить о наградах, которые когда-то получала в Украине.

Лорак неосторожно назвала себя "самой титулованной украинской певицей".

Этот воинственный настрой не ограничился разговорами. Так, буквально сразу украинские активисты добились отмены концерта в Праге, а Минкульт Незалежной пригрозил лишить званий артистов-"перебежчиков". Самопрезентацию на сайте Ани Лорак тут же поправили, однако, ситуацию это не спасло. Как выяснил сайт KP.RU, тур певицы по Германии, который должен был стартовать 21 октября, отменён. Все восемь концертов не состоятся.

- В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны, - заявил европейский прокатчик.

Возможно, для самой певицы это и к лучшему, ведь из-за ее визита активисты угрожали устроить протесты в Германии, которые могли закончиться самыми непредсказуемыми последствиями. Кроме того, билеты на концерты Ани Лорак покупали крайне неохотно, и артистка рисковала выступать перед полупустыми залами.