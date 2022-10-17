Карлсон одобряет: лучшие рецепты выпечки от Анастасии Семеновой

В книге «В пирогах счастье» автор делится секретами приготовления восхитительных лакомств для всей семьи.

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «В пирогах счастье. Уютная домашняя выпечка для праздников и будней». Анастасия Семенова, кулинарный блогер со 140 тысячами подписчиков и мама троих сыновей, знает, как порадовать семью и друзей и при этом не тратить много времени на готовку. В книге собраны простые рецепты, а с помощью QR-кода можно посмотреть видеоинструкцию к каждому из них. Пышный апельсиновый кекс, синнабоны с корицей, творожные ватрушки и ленивый «Наполеон» получатся даже у тех, кто никогда не готовил ничего сложнее яичницы!

- Название книги сразу ассоциируется у нас с любимым мультфильмом детства о Карлсоне. Вы специально выбрали такое название?

- С самого начала я хотела, чтобы в книге было немного Швеции в рецептах традиционной выпечки. После недолгих раздумий на сердце легла фраза Малыша из шведской сказки про Карлсона: «Не в пирогах счастье». Частицу «не» мы убрали, и получилось подходящее название для книги с уютными рецептами. Сама книга не про десерты и булочки, а про счастье, которое дарит уютное чаепитие с домашним пирогом в кругу семьи.

- Какой из шведских рецептов вам показался самым интересным?

- Шведы - ужасные сладкоежки, практически у каждого традиционного десерта есть своя история и дата празднования. Лично я обожаю булочки семла! В классическом варианте эти булочки готовятся на дрожжевом тесте, но в книге я упростила рецепт и приготовила семлы без дрожжей на творожном тесте. Внутренний мир булочки - миндальная ароматная масса, накрытая сверху воздушными сливками. Безумно вкусно! И главное, просто!

- Как вы научились готовить?

- Когда я вышла замуж и переехала в Швецию, моя мама вздыхала: «Как же Настя будет там, ведь она же ничего не умеет». Так что научилась я готовить, уже будучи замужем. В семье мне хотелось дарить тепло, уют и заботу, радовать домашними булочками и наполнять дом вкусным ароматом. Наша семья обожает чаевничать, это наша традиция. За чашечкой чая мы обсуждаем все на свете. А какое может быть чаепитие без кусочка ароматного пирога!

У меня было огромное желание научиться готовить выпечку и делать это умело и вкусно! Поэтому в процессе я пересмотрела сотни уроков, наделала много ошибок - и получила прекрасный опыт, которым делюсь со своими читателями в социальных сетях и в книге.

- Считаете ли вы себя профессиональным кондитером?

- Нет, я не считаю себя профессиональным кондитером, я скорее кулинарный любитель, который просто обожает возиться с тестом. А еще я не люблю сложных рецептов, на которые надо тратить много сил и времени. Я за то, чтобы приготовить вкусно, быстро и просто, а оставшееся время провести с семьей.

- У вас трое детей. Получается ли угодить всем? Какой рецепт будет беспроигрышным вариантом, чтобы порадовать семью?

- Наши дети совсем не привередливы, если дело касается выпечки и десертов. Они с большим удовольствием едят все вкусности, что я готовлю. Но больше всего любят творожные синнабоны без дрожжей, их я делаю очень часто: потому что это вкусно, быстро и намного полезнее, чем классические синнабоны.

- Какой из рецептов точно получится у новичка?

- Я думаю, рецептов из книги «В пирогах счастье» не стоит вообще бояться. Потому что практически все они просты в приготовлении. Но самое главное, что важно для новичков, - каждый рецепт можно открыть по QR-коду и посмотреть его подробно в видеоформате с озвучкой! Что очень важно на начальном этапе, когда непонятно: какой консистенции должно быть тесто, как проверить его готовность, посмотреть процесс лепки булочек или печенья и другие нюансы.

- Для каждого повода - свое угощение. Что лучше всего подойдет для встречи подруг за чашечкой кофе, семейного праздника или уютного осеннего вечера?

- Когда приходят друзья, я готовлю булочки с корицей, это обязательно. А еще обожаю галету с ягодами и овсяное печенье, получается все безумно вкусно, красиво, а еще просто и быстро.

На семейные праздники готовим наш фирменный шоколадный торт на сковороде. Понадобится только 30 минут на все приготовление, начиная от замеса теста до украшения. И нежный, таящий во рту торт готов! А ведь он еще без миксера и духовки готовится! После этого рецепта я получила огромное количество благодарностей от читателей.

А для уютного осеннего вечера я приготовила бы ароматную творожную плетенку, насыпной сметанник или сахарные булочки.

- У вас есть целая серия ленивых тортов. Что это значит?

- На приготовление ленивого тортика мы потратим в разы меньше времени, чем на классический вариант. Но при этом вкус торта не пострадает, а времени сэкономится уйма. Одни плюсы! Я обожаю ленивые торты, мои фавориты - это: ленивая молочная девочка, ленивый торт «Наполеон» и нежнейший ленивый «Медовик».

- Действительно ли для многих ваших рецептов не нужна духовка, не понадобится раскатывать тесто, нет нужды использовать миксер и можно обойтись без дрожжей?

- Я старалась максимально облегчить рецепты, поэтому во многих не используется миксер, и не все печенья нужно раскатывать. Но, конечно, есть и такие рецепты, где миксер необходим для крема или пышного бисквита. Я использую обычный ручной миксер. Не стоит бояться работы с ним - ведь по видео вы сможете посмотреть, как правильно взбивать тесто или крем, и убедитесь, что ничего сложного в этом нет.

Что касается дрожжей, то они действительно полностью отсутствую в рецептах из книги. Это облегчает выпечку и экономит время, ведь без дрожжей она готовится проще и быстрее.

Друзья, жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от пирога! Любите, дарите тепло и радуйте своих близких уютными чаепитиями с домашней выпечкой. А рецепты из книги пусть будут вам в помощь! Ваша Настя «В пирогах счастье».

Шоколадный торт на сковороде

Считается, что торты - это хлопотно, сложно и вообще не для всех. Но этот десерт развеивает все мифы! Кстати, ниже вы найдете сразу два рецепта крема, выбирайте любой и смело готовьте.

На сковороду диаметром 22 - 24 см

Коржи:

260 г муки

120 г сахара

130 мл молока

100 мл кипятка

50 мл растительного масла (без запаха)

10 г какао-порошка

2 яйца

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. соды

½ ч. л. уксуса

Крем (вариант 1)

250 г творожного сыра

250 мл сливок 33%

150 г сахарной пудры

2 ч. л. ванильного сахара

Крем (вариант 2)

500 г сметаны 10 - 30%

150 г сахарной пудры

2 ч. л. ванильного сахара

Кроме того: ягоды или фрукты, мята

Приготовление

1. В миске смешайте муку, какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Добавьте яйца, молоко и растительное масло. Перемешайте. Соду погасите уксусом и добавьте к тесту. Влейте крутой кипяток и быстро перемешайте до однородности.

2. Сковороду нагрейте на среднем огне. Вылейте на нее два средних половника теста, также половником аккуратно распределите тесто по поверхности. Накройте крышкой и готовьте 2 - 3 минуты (корж покроется дырочками и станет матовым). Снимите крышку, переверните корж и выпекайте около 1 минуты. Повторите, чтобы получилось 4 коржа.

3. Приготовьте один из кремов. Для варианта 1 взбейте холодные сливки и холодный творожный сыр, ванильный сахар и сахарную пудру до мягких пиков. Для варианта 2 смешайте сметану, сахар и ванильный сахар.

4. Готовые коржи положите дырочками вверх. Соберите торт, щедро промазывая коржи кремом, добавляя ягоды или нарезанные фрукты (по желанию). Уберите торт в холодильник (с кремом 1 - на 5 часов, с кремом 2 - на 1 - 2 часа).