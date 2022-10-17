«Энергия» идет в Иркутск

Уже на этой неделе в Иркутске пройдет фестиваль NAUKA 0+, где 20 октября российский холдинг En+ Group представит научно-познавательную программу «Энергия», разработанную совместно c красноярским музеем науки «Ньютон Парк». Тот самый проект, который с момента открытия в Красноярске и Москве посетили около 130 000 человек.

Программа включает в себя интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире – энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом». Юные иркутяне смогут узнать много нового о возобновляемых источниках энергии, принципах работы ГЭС и роли гидроэнергетики в целом. Вся информация подается в интерактивном формате – просто и понятно для каждого.

Гостей ждут и приятные сюрпризы. Например, в Красноярске ребятам дали попробовать «айс корн» - кукурузные палочки в жидком азоте. «Температура – -196°C! Это одно из самых холодных веществ на планете. Конечно же, это очень интересно: такой эксперимент над собой и над своей смелостью», - поделилась Полина Ачисова, научный сотрудник «Ньютон парка».

«Мир подходит к новому этапу энергетической структуры, и на выставке рассказывается об энергетике в целом — какая она, из чего складывается, какие виды энергии бывают в мире, - пояснил Антон Шарыпов, директор музея науки «Ньютон Парк». - Также мы показываем как изменяется планета и что сделать для ее устойчивого развития, чтобы нам и нашим детям было приятно и комфортно жить. Мы очень благодарны компании En+ Group и Олегу Дерипаске, потому что он проявляет интерес к технологическому развитию молодежи».

Отдельного внимания заслуживает мастер-класс «Под зеленым крылом», где участникам предлагается высадить сосну обыкновенную. Маленький горшочек с растением можно забрать с собой, подождать пока оно окрепнет и затем высадить его в подходящем месте. Так, в Москве саженцы забрали более 100 человек. Интересно, что мастер-класс назвали в честь одноименного проекта En+ Group в регионах России - Иркутской области и Красноярском крае, где было решено высадить по 500 тысяч деревьев.

En+ Group уже на протяжении многих лет выступает генеральным партнером Nauka 0+. Каждый год компания предлагает посетителям научные программы различны форматов. В прошлом году, например, En+ представила секцию «Сколько в тебе энергии?» и Виртуальный лабораториум, принять участие в котором можно до сих пор в режиме online.

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ будет продолжаться до конца ноября в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках, центральными стали: Иркутская и Новосибирская области, Краснодарский край, Федеральная территория Сириус в Сочи и Красноярский край. За долгие годы фестиваль стал одной из важнейших площадок для популяризации науки. Он направлен на привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований, повышение информированности людей о достижениях и перспективах развития российской науки.