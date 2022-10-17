Правда ли, что большая грудь и ношение тесного белья повышают риск рака, рассказал главный онколог Минздрава

Академик РАН и практикующий хирург-онколог Андрей Каприн ответил на главные вопросы о самом распространенном онкозаболевании у женщин Фото: Shutterstock

Октябрь - месяц борьбы против рака молочнои железы (РМЖ). Это самое распространенное онкологическое заболевание у женщин во всем мире. В России ежегодно диагноз РМЖ ставят примерно 70 тысячам пациенток. К счастью, именно в лечении опухолей груди медицинских наработок особенно много. Сегодня в нашей стране успешно помогают даже на поздних стадиях этой болезни. А при обнаружении РМЖ на ранних стадиях шансы излечения особенно высоки. Главное - не бояться и вовремя проходить обследования.

Чтобы помочь женщинам справиться со своими страхами, практикующие врачи-онкологи развеивают мифы-страшилки и отвечают на самые частые вопросы о раке груди. В этом году просветительскую онлайн-консультацию провел в своем официальном Телеграм-канале главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

1. Чем больше размер груди, тем выше риск развития рака - это правда?

- Размер груди не оказывает никакого влияния на риск заболеть раком, - подчеркивает практикующий хирург-онколог Андрей Каприн.

При этом есть нюанс. Небольшой размер бюста позволяет легче и точнее диагностировать неблагоприятные изменения в груди. В то же время современные технологии снижают вероятность пропустить рак в молочной железе любого размера, обнадеживает эксперт. Женщинам с большой грудью важно проводить обследование особенно тщательно и детально (подробнее о методах диагностики - см. ниже).

2. Действительно ли ношение лифчика, особенно тесного, провоцирует опухоли?

Главный онколог приводит данные исследования ученых Оксфорда (Великобритания). В нем приняли участие 3 тысячи женщин с РМЖ и 11 тысяч без признаков рака.

После менопаузы заболеваемость оказалась выше у тех, кто носил бюстгальтер. Однако рак провоцировало отнюдь не тесное белье, подчеркивает врач. Ключевое условие здесь - менопауза.

- Рак молочнои железы – гормонозависимая опухоль, - поясняет академик Каприн. - Ее развитие связано с количеством женского полового гормона эстрогена в организме. В период менопаузы его основнои источник – жировые отложения. У полных женщин (а именно они чаще носят бюстгальтер. - Ред.) уровень гормона выше. А значит, выше и риск появления опухоли молочнои железы [в постменопаузальный период].

3. Насколько велика вероятность заболеть, если рак груди был у мамы или бабушки?

В таких случаях риск развития рака молочной железы увеличивается в среднем в два раза, говорит онколог. Если РМЖ выявлен сразу у двух близких родственниц, например, у мамы и сестры, то вероятность заболеть возрастает в разы.

- Но это вовсе не означает, что болезнь неминуема! - подчеркивает академик Каприн. - В целом только около 10% случаев рака молочной железы носят наследственныи характер. Чтобы оценить степень риска, можно пройти генетическое исследование на мутации в генах BRCА1, BRCА2, CHEK2.

От редакции: как правило, такое тестирование проводится за счет пациента - это анализ не входит в базовую программу медпомощи по ОМС.

4. Уплотнение в груди - это обязательныи симптом рака?

Нет. Если вы не нащупываете уплотнений, это вовсе не повод успокоиться и пропускать регулярные обследования, предупреждают врачи.

- У каждои шестои пациентки с РМЖ уплотнения на раннеи стадии отсутствовали, - рассказывает Андрей Каприн. - Поэтому при ежемесячном самообследовании нужно обращать внимание не только на подозрительные «узелки».

Есть еще три важных признака, при обнаружении каждого из которых нужно обязательно обратиться к врачу:

- изменение формы и размера молочнои железы;

- неестественно впалыи сосок;

- изменение цвета кожи груди и соска.

! Только без паники. Во-первых, даже все эти симптомы вместе могут встречаться и при других заболеваниях, не онкологических. Во-вторых, как уже сказано выше, медицина достигла большого прогресса в лечении рака молочной железы. Чем раньше диагностирована болезнь, тем эффективнее лечение.

5. Мастопатия - это предраковое заболевание?

Нет! Более того, зачастую это вообще не заболевание.

- То, что специалисты УЗИ и маммологи называют «диффузнои мастопатиеи », — вариант нормы, которыи , как правило, не требует никакого вмешательства, - успокаивает академик Каприн. -

Лишь некоторые пролиферативные формы мастопатии при условии высокои маммографическои плотности (эти особенности определяет врач. - Ред.) могут расцениваться как фактор риска.

В таких случаях требуется лечение, регулярное наблюдение у гинеколога, проведение маммографии и УЗИ молочных желез, поясняет главный онколог.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие обследования нужны и как часто

- Здоровым женщинам 40 - 75 лет в рамках бесплатной диспансеризации проводится рентгенологическое исследование молочной железы - маммография.

Периодичность: раз в два года.

Важно: в приказе Минздрава подчеркивается, что это исследование делается «в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм».

- Женщинам более молодого возраста врачи рекомендуют раз в год обращаться к гинекологу или маммологу для осмотра молочных желез. При необходимости в таком возрасте назначается УЗИ груди.

- Сочетание двух методов - ультразвукового исследования и маммографии - считает самым точным вариантом диагностики. (подробно об этом - в разделе «Здоровье» на KP.RU)