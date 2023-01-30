Люди медленно слепнут от последствий ковида: врач рассказала о страшных осложнениях после болезни

Офтальмолог Марина Зимина рассказала о влиянии коронавируса на здоровье глаз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зловредный вирус Covid-19 за три года пандемии зацепил, кажется,всех людей на планете. Хуже всего, что он оставляет после себя неприятные последствия — постковид с различными симптомами. Если были какие-то не проявившиеся проблемы, то он их выявит. Если в организме есть слабые места, значит, вирус ударит по ним в первую очередь.

Так, например, я в последний раз переболела ковидом (тест показал) с яркими проявлениями конъюнктивита — резь в глазах, краснота, выделения. И уже несколько недель глаза продолжают болеть, уставать от малейшего напряжения. А для многих профессий, включая журналистику, глаза — это главный рабочий инструмент.

Что же происходит с нашим зрением? Обсудили с врачом-офтальмологом.

1. Конъюнктивит

- Действительно, инфекция Covid-19 оказывает негативное влияние не только на органы дыхания и другие системы, но и на органы зрения. Среди первых выявленных поражений глаза среди пациентов, госпитализированных с инфекцией Covid-19 в Китае, был конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глазного яблока), - говорит врач-офтальмолог Марина Зимина. - У некоторых пациентов был обнаружен вирус в мазках с конъюнктивы (то есть он «жил» на слизистых глаза — прим. Ред.). Также на поверхности глаза были выявлены специальные рецепторы, которые связываются с белком вируса, а, следовательно, поверхность глаза может стать входными воротами для инфекции.

К проявлениям конъюнктивита относят покраснение глаза, ощущение инородного тела, слезотечение, отек конъюнктивы, выделения из глаза.

2. Увеит

«Восприимчивые рецепторы к белку вируса были найдены также в других отделах глаза, помимо глазной поверхности, поэтому вирус также может вызвать увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза). В отличие от конъюнктивита, у увеита более серьезные проявления со стороны глаза, включающие снижение зрения, появление воспалительных клеток внутри глаза, образование спаек между хрусталиком и радужкой», - говорит Марина Зимина.

Увеит — это частая причина слепоты (примерно в 25%) и серьезных заболеваний, приводящих к резкому снижению зрения.

3. Воспаление, приводящее к закупорке сосудов

«Ковид также связан с системным воспалительным ответом и активацией системы свертывания крови, что приводит к состоянию гиперкоагуляции (склонность к тромбозу из-за нарушения свертываемости крови — прим. Ред.). Это может привести к серьезным последствиям для глаз из-за закупорка кровеносных сосудов сетчатки, - поясняет эксперт. - Известны случаи окклюзии центральной артерии или вены сетчатки, а также сосудов, питающих зрительный нерв (ишемическая оптическая нейропатия). Данные состояния могут приводить к значительной потере зрения».

4. Обостряет любые хронические заболевания глаз

Помимо этого, офтальмологические проявления могут включать в себя изменения на сетчатке, нейроофтальмологические проявления, а также обострение хронических заболеваний глаз.

Да и любое хроническое заболевание, особенно диабет, гипертония, которые обостряются после ковида, могут серьезно снизить остроту зрения (они влияют на состояние мелких сосудов глаза и на нормальное питание сетчатки).

5. Сухость глаз

«Еще одной причиной появление сухого глаза в эпоху Covid-19 стало увеличение времени, проведенного людьми перед монитором компьютера из-за перехода на удаленную работу», - считает врач.

Но сухость также возникает из-за нарушенного питания глаза, из-за чего нарушается выработка слезной пленки, что и взывает резь, ощущение жжения в глазах.

ВАЖНО

Любые необычные проявления, касающиеся зрения должны насторожить:

* Резь и боль в течение долгого времени (двух-трех недель).

* Кровоизлияния в белках.

* Резкое ухудшение зрения.

* Периодически мелькающие мушки, точки и прочие мешающие зрению пятна.

Важно при любых изменениях обращаться к специалисту для осмотра и своевременного начала лечения.

КСТАТИ

Маски тоже провоцируют синдром сухого глаза

Но не только сама инфекция может вызвать проблемы с глазами. Виновата в этом может быть неправильно надетая маска.

- В случае, если маска надета неправильно и не прижимается к поверхности носа, выдыхаемый нами воздух постоянно проходит через поверхность глаза и может усугубить избыточное испарение слезной пленки, - поясняет Марина Зимина. - Это может привести к развитию синдрома сухого глаза, который проявляется различными симптомами – чувство инородного тела или песка под веками, чувство сухости и недостаточной увлажненности глаза, небольшое жжение и даже слезотечение.