Ученые: Каждое сказанное «спасибо» улучшает здоровье и снижает стресс

Новый эксперимент из Ирландии наглядно показал, что эмоциональное благополучие действительно помогает не стрессовать Фото: Shutterstock

Благодарность и эмоциональный баланс играют ключевую роль в смягчении воздействия стресса на психику и сердечно-сосудистую систему человека. Это экспериментально доказала команда ученых из Ирландии.

Чтобы заставить 68 испытуемых взрослых понервничать, в экстремальные условия угрозы их погружать не стали, но придумали для них арифметические задачки, достаточно сложные для того, чтобы и взрослые люди попотели. Ради науки подвергнуть себя испытаниям согласились студенты в возрасте от 18 до 57 лет, 24 мужчины и 44 женщины.

КАК ШЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЧТО ПОКАЗАЛ?

20 минут выделяли для общей адаптации к условиям, в которых будет проходить эксперимент. Затем 10 минут замеряли базовый уровень стресса, с которым приходил в лабораторию каждый из участников. Дальше шло шести минутное арифметическое стрессовое задание. Затем давали время «на отдышаться», восьмиминутный период отдыха. И цикл начинался заново. Все это время разновозрастным студентам измеряли артериальное давление. В целом, моделировалась ситуация экзамена, причем еще и без подготовки.

Оказалось, что ситуации, когда испытуемые решали задачки в общем стабильном эмоциональном состоянии «благодарности» они меньше были склонны к тому, чтобы впадать в аффект (когда сердце бешено стучит, а разум отказывается искать пути решения проблемы) и их артериальное давление оставалось в норме. Восстанавливались они после стрессовой нагрузки тоже быстрее, чем при решении задачек в эмоциональном раздрае. Ученые делают оптимистичные выводы: «благодарность может стать полезной точкой вмешательства для улучшения нашего сердечно-сосудистого здоровья», а тут мелочей не бывает, поскольку сердечно-сосудистые болезни, приводящие к инфарктам и инсультам, – основная причина смертности во всем мире.

ЧТО ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ?

Чтобы двигаться вперед по жизни в ситуации высокой неопределенности (непредсказуемости) будущего и стрессо-нагрузочности (когда все одновременно навалилось), для человека очень важно чувствовать ценность себя и отношения взаимности с другими людьми. Говоря просто, чтобы меньше тревожиться и продолжать жить с интересом, нам важно признание наших заслуг и в семье, и на работе, не только на уровне подарков и премий, но и в простом общении. Дневники благодарности, ежедневные упражнение «три вещи, за которые я благодарен», письма благодарности себе и празднование своих достижений, даже простые объятия и сказанное «спасибо» за приготовленный ужин и помытую посуду доказали свою эффективность при работе с тревогой и депрессией, помогают справляться с психологическими и химическими зависимостями, нормализуют сон и оказывают положительное влияние на иммунную систему. Новый эксперимент из Ирландии наглядно показал, что эмоциональное благополучие действительно помогает не стрессовать и ясно мыслить при повышении умственной нагрузки, проходить испытания со спокойным сердцем.