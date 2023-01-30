Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука30 января 2023 10:33

Ученые: Каждое сказанное «спасибо» улучшает здоровье и снижает стресс

Ученые из Ирландии доказали, что благодарность уменьшает стресс и нормализует артериальное давление
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Новый эксперимент из Ирландии наглядно показал, что эмоциональное благополучие действительно помогает не стрессовать

Новый эксперимент из Ирландии наглядно показал, что эмоциональное благополучие действительно помогает не стрессовать

Фото: Shutterstock

Благодарность и эмоциональный баланс играют ключевую роль в смягчении воздействия стресса на психику и сердечно-сосудистую систему человека. Это экспериментально доказала команда ученых из Ирландии.

Чтобы заставить 68 испытуемых взрослых понервничать, в экстремальные условия угрозы их погружать не стали, но придумали для них арифметические задачки, достаточно сложные для того, чтобы и взрослые люди попотели. Ради науки подвергнуть себя испытаниям согласились студенты в возрасте от 18 до 57 лет, 24 мужчины и 44 женщины.

КАК ШЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЧТО ПОКАЗАЛ?

20 минут выделяли для общей адаптации к условиям, в которых будет проходить эксперимент. Затем 10 минут замеряли базовый уровень стресса, с которым приходил в лабораторию каждый из участников. Дальше шло шести минутное арифметическое стрессовое задание. Затем давали время «на отдышаться», восьмиминутный период отдыха. И цикл начинался заново. Все это время разновозрастным студентам измеряли артериальное давление. В целом, моделировалась ситуация экзамена, причем еще и без подготовки.

Оказалось, что ситуации, когда испытуемые решали задачки в общем стабильном эмоциональном состоянии «благодарности» они меньше были склонны к тому, чтобы впадать в аффект (когда сердце бешено стучит, а разум отказывается искать пути решения проблемы) и их артериальное давление оставалось в норме. Восстанавливались они после стрессовой нагрузки тоже быстрее, чем при решении задачек в эмоциональном раздрае. Ученые делают оптимистичные выводы: «благодарность может стать полезной точкой вмешательства для улучшения нашего сердечно-сосудистого здоровья», а тут мелочей не бывает, поскольку сердечно-сосудистые болезни, приводящие к инфарктам и инсультам, – основная причина смертности во всем мире.

ЧТО ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ?

Чтобы двигаться вперед по жизни в ситуации высокой неопределенности (непредсказуемости) будущего и стрессо-нагрузочности (когда все одновременно навалилось), для человека очень важно чувствовать ценность себя и отношения взаимности с другими людьми. Говоря просто, чтобы меньше тревожиться и продолжать жить с интересом, нам важно признание наших заслуг и в семье, и на работе, не только на уровне подарков и премий, но и в простом общении. Дневники благодарности, ежедневные упражнение «три вещи, за которые я благодарен», письма благодарности себе и празднование своих достижений, даже простые объятия и сказанное «спасибо» за приготовленный ужин и помытую посуду доказали свою эффективность при работе с тревогой и депрессией, помогают справляться с психологическими и химическими зависимостями, нормализуют сон и оказывают положительное влияние на иммунную систему. Новый эксперимент из Ирландии наглядно показал, что эмоциональное благополучие действительно помогает не стрессовать и ясно мыслить при повышении умственной нагрузки, проходить испытания со спокойным сердцем.

ЗДОРОВЬЕ