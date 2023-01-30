Нейросеть попыталась понять и нарисовать русские пословицы. Получилось смешно и страшно

Американская нейросеть не смогла понять смысл русских пословиц и поговорок Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект захватил человечество, и это не фильм-апокалипсис. Невидимые нейросети каждый день распознают наши лица на камерах наблюдения, анализируют наши кредитные истории и профили в соцсетях, дают нам прогноз о рисках развития инсульта и даже пишут музыку и тексты. А еще развлекают забавными картинками: например, в одном из прошлых текстов KP.RU нейросеть показала, как выглядели бы Кот Матроскин, Винни-Пух и другие любимые мультяшки в человеческом обличье.

А на этот раз мы решили проверить, как чудо-машина нарисует наши знаменитые пословицы и поговорки. И что бы вы думали? Загадочную русскую душу искусственный разум так и не смог понять! Во-первых, нейросеть американка – все фразы требует переводить на английский и напрочь отказывается понимать игру слов. А во-вторых, дама она непостоянная: выдает результат, который прямо сейчас пришел ей в «голову», и может сменить свое мнение буквально через мгновение. Дело в том, что нейросеть по ключевым словам «методом тыка» ищет картинки в англоязычном Интернете, скрещивает их и выдает свой результат. Мол, я художник, я так вижу. И вот что она разглядела…

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ, А ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

Трудности поджидали нас с первых секунд: переводчик споткнулся на слове «снову», приняв его за «снова» и упорно не желая ничего понимать. Единственное, что нейросеть уяснила четко – что речь идет о платье, а вот вторую часть фразы она и вовсе проигнорировала, как непонятную белиберду. Зато в качестве реверанса добавила к наряду бутоны роз, хоть и изрядно пожухлые.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

РАБОТА ДУРАКОВ ЛЮБИТ

Казалось бы: ну нарисуй ты, как моют машину в дождь или чистят снег в самый снегопад. Ан нет: программа назвала дураком мастера-ремонтника, чем-то похожего на Джима Керри. Будет знать, как всякое старье чинить, которое так и так скоро сломается…

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ГУСЬ СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ

Над этими двумя пришлось потрудиться больше всего: как ни тестировали мы шайтан-машину, чтобы показать таких разных гуся-аристократа и простолюдинку-свинью, нейросеть упорно выводила новую породу. Прости, братец, тебе просто не повезло.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Этот запрос программа расшифровала как «страх с большими глазами». Похоже, на этот раз нейросеть вдохновлялась ужастиком в духе «Кукла Чаки».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ДАРЕНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ

Капризная нейросеть опять всё перевернула с ног на голову: этот злющий жеребец – совсем не подарок, а зубы демонстрирует только так. Осторожно, похоже этот парень не привит от бешенства.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПЬЯНОМУ МОРЕ ПО КОЛЕНО, А ЛУЖА ПО УШИ

Думал ли этот бравый морской волк, что его, словно джина, упекут в бутылку, да еще и пьяницей обзовут? Но можем вас заверить, другие варианты были куда хуже: фразу «море по колено» искусственный разум рисует как…утопленника.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СЕДИНА В БОРОДУ, БЕС В РЕБРО

Благородный сэр с задумчивым взором меньше всего походит на старика-разбойника, который не прочь предаться разврату с юными чаровницами. Фразу про беса нейросеть отмела как малозначительную. Но можно не сомневаться, что эту загадку она бы точно не разгадала…