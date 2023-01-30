Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский открыл новый фронт борьбы с Россией. Он уже проигрывает без всяких яких на поле боя, несет потери на религиозном фронте борьбы с канонической православной церковью, вычистил из украинской культуры русских писателей, артистов, певцов, оставшись с голой задницей на культурном фронте, а теперь очередь дошла и до спорта.

Международный Олимпийский комитет (МОК) решил допустить российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпийских играх, которые должны состояться летом следующего года в Париже. Без гимна, конечно, и без флага своей страны, под нейтральной тряпкой, но на фоне непрекращающихся антироссийских истерик это можно считать в какой-то степени весьма знаменательным событием. Другое дело, как будут реагировать на это наши спортсмены и Российский национальный олимпийский комитет, и какое решение они примут.

Но само по себе это решение вызвало такой прилив желчи у некоторых западных функционеров и украинской власти, что они даже не сразу обрели дар речи. Конечно, мимо такого всемирного "унижения" Украины не мог спокойно пройти лично Зеленский.

Международный Олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Фото: REUTERS

- В ходе такого военного конфликта, как этот, нейтралитета не существует. И мы знаем, как часто пытаются использовать спорт в своих идеологических интересах. Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью, - разразился целым спичем Зеленский. - Нельзя не быть разочарованным заявлениями нынешнего президента Международного олимпийского комитета. Я разговаривал с ним несколько раз и никогда не слышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды насилия, если вернет российских спортсменов на международные соревнования.

Президент МОК не собирается "защитить спорт от пропаганды насилия, которо вернется вместе с российскими спортсменами". Потрясающая конструкция, рожденная в очень больной голове. И это при том, что российские спортсмены на соревнованиях никогда не позволяли себе высказываний на какие-либо политические темы, даже когда их специально провоцировали западные коллеги или журналисты.

- Мы сделаем все для того, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния террористического государства, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, - заключил Зеленский.

Но эстафету от него тут же подхватил и понес дальше невменяемый советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк, совершенно грязноротое и абсолютно неадекватное существо с бегающими глазками.

- МОК предлагает миру пропаганду насилия, массовых убийств, разрушений. Именно поэтому он настаивает на том, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях как настоящие "послы смерти", - заявил Подоляк, в чьей фамилии наличествует явно одна лишняя буква "о", и заключил. - Спорт не существует вне политики – спорт продвигает ее. Таким образом, МОК продвигает антигуманную политику России.

К истерике по поводу российских спортсменов на Олимпиаде подключился и МИД Незалежной в лице его невменяемого главы Кулебы, фамилия которого со временем станет диагнозом при определении целого ряда психических расстройств.

- Россия выиграла 71 медаль на Олимпийских играх в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, являющиеся также членами Центрального спортивного клуба Российской Армии, - начал запугивать он и обозвал МОК "невежественным".

И что же такое предпринял Зеленский? Он рассказал, что не поленился, написал письма президентам ведущих международных спортивных федераций, чтобы они высказались в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом и непременно отрицательно, потому что, как убежден Зеленский, российские спортсмены после их возвращения к соревнованиям каким-то непостижимым образом начнут оправдывать «российскую агрессию».

Потрясающая разница в реакциях на олимпийские новости Путина и Зеленского. Когда нас лишили флага, герба и гимна на Олимпийских играх, то президент сказал, что спортсмены сами должны решить, как им поступать. И пообещал, что государство поддержит их в любом случае. Да и высказался Путин по этой теме уже после того, как его буквально замучили вопросами про участие в Олимпиаде. Кстати, слово о поддержке спортсменов Путин, как и всегда, сдержал.

И совершенно иная реакция от зарвавшихся украинских временщиков-шизоидов, чуть что бьющихся в истерических припадках. Понятно, что не пустить Россию на Олимпиаду для Киева и Зеленского – вопрос принципа. Но еще им не дает покоя осознание того, что в медальном зачете на тех же Олимпийсках играх в Токио Украина среди всех 205 национальных сборных заняла всего лишь 44-е место, поднявшись лишь на одну ступеньку выше Белоруссии. А будь спортивная фортуна чуть благосклоннее к Минску, то Киев встал бы еще ниже. И недопуск сборных Белоруссии и России – это шанс для Украины подняться в Олимпийском медальном зачете на одну-две ступеньки выше. А на крайний случай в Киеве заготовили вариант с бойкотом Олимпиады Украиной, прекрасно понимая, что никакого влияния на спортивную составляющую соревнований это иметь не будет.

Трудно найти более вопиющий случай вмешательства государства в сферу, где это должно караться и нещадно наказываться. За подобную активность и давление со стороны государства впору было бы дисквалифицировать Украину на несколько игр вперед.

Судя по настрою Зеленскому, он и на этом участке противостояния с Россией готов биться до последнего украинца. И столь же бесславно.

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