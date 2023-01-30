Новые фильмы и сериалы с оскандалившимся Артуром Смольяниновым* могут не выйти на экраны

Актер Артур Смольянинов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уехавшие артисты, чьи заграничные интервью наделали в России немало шума, создали целый ворох проблем своим коллегам. Так, прокатчики вынуждены экстренно снимать с показа фильмы с опальными актерами, нести убытки или идти на риск пустых залов, если картина все-таки выходит в свет. Один из таких редких случаев - патриотическая драма "Праведник" с участием Чулпан Хаматовой, которая стартует в кинотеатрах 16 февраля. Создатели ленты решили не вырезать сцены с артисткой, хотя у публики это вызвало немало вопросов.

Но куда хуже ситуация с оскандалившимся Артуром Смольяниновым. За свои резкие высказывание актер получил в России статус иноагента, а ведь до отъезда он активно снимался. Сейчас в производстве находятся четыре проекта с его участием - фильмы "Еврей" и "Единица Монтевидео", сериалы "Внутри убийцы" и "Ростов-2". И ничего внятного об их судьбе создатели сказать не могут: когда выйдут картины и выйдут ли вообще, останется ли в них Смольянинов - вопросы открытые.

- Я не хотел бы отвечать на этот вопрос. Не очень правильно мне одному говорить от имени всего проекта, - ответил KP.RU Сергей Бобза, продюсер фильма "Единица Монтевидео". - Монтаж еще в процессе, ну и конечный вид может быть... разным. Пока рано об этом говорить, давайте дождемся релиза.

А вот второй сезон сериала "Ростов", который зрители давно ждут, должен был выйти на площадке одного из онлайн-кинотеатров еще в прошлом году. Но премьера так и не состоялась.

Артур Смольянинов в сериале "Ростов".

- У меня нет комментариев, судьбу проекта я не знаю, - признался KP.RU режиссер "Ростова-2" Павел Дроздов. - Сериал передан компании, это надо у них уточнять. Задачи что-то переснимать мне не ставили.

Тем временем, режиссер и Народный артист РСФСР Сергей Никоненко уверен, что сейчас не время выпускать фильмы с уехавшими актерами и Смольяниновым, в частности.

- Их можно показать после победы, а пока временно отложить. Фильмы, конечно, должны своё отработать и принести доход тем людям, которые вложили деньги. Но надо потерпеть годик, может быть, два. Я верю в победу, в нашу победу, - поделился Никоненко с KP.RU.

- Отложить, чтобы не раздражать публику? - уточнили мы у режиссера.

- А чтобы не появлялось симпатий к этим... уродам. А после победы уже будет ясно, кто придурок. Будут проситься назад, мы наверняка простим. Скажем: "Ладно. Был ты дурачок. Живи".

- Как вообще сейчас ситуация в кино? Режиссеры, наверно, за головы хватаются: кто-то один выскажется, а страдает весь проект?

- Ну конечно, конечно. Но что ж теперь - не петь песни, которые, например, пела эта Алла (Пугачева. - Ред.)? Пусть их лучше другие поют - молодые, талантливые, споют не хуже, чем она. Знаете, советское время было суровое, там такие вещи происходили... Вот, например, как артисты делали сверхприбыль. Я это наверняка знаю, но доказать очень сложно. Могу разве что рассказать без имен, как это было. Выходила реклама: на стадионе на 10 тысяч зрителей будет выступать известный артист. Билеты все отдавали спекулянтам, которые продавали их втридорога. А потом - раз! - заболевал артист, народу объявляли: "Можете получить деньги в кассе". А разница - это львиная доля денег - шла артисту. Вот так и работали, становились звёздами...

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- По закону, фильмы с иноагентами могут выйти на экраны, но в титрах надо будет обязательно указать, что фильм снят с участием иностранного агента, - объяснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Я полагаю, что с большой долей вероятности на такой риск никто не пойдет, и проекты либо не выйдут вообще, либо артиста придется заменить. Вряд ли прокатчики, онлайн-кинотеатры или телеканалы станут работать с иностранным агентом: риски слишком высоки.

* Признан иностранным агентом.