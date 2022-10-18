Почему летчики не отвели самолет от жилых домов: вся правда о крушении Су-34 в Ейске

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 перед вылетом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Борт врезался в жилую девятиэтажку. Из-за разлива топлива начался пожар. На данный момент известно о 13 погибших и 19 пострадавших.

Как сообщили в Минобороны, летчики доложили: «причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете».

Комсомольская правда вместе с экспертами ответила на главные вопросы вокруг этой катастрофы.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ:

- Возгорание двигателя могло произойти по разным причинам. Либо из-за проблем с топливной системой, либо из-за рассогласования работы турбины, еще как вариант – неисправной проводки.

На Су-34 два двигателя. Могло ли быть такое, что вышли из строя сразу оба?

Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем:

- Есть конструктивные особенности самолета.

Это может быть это разрушение компрессора двигателя, когда отрываются лопатки. Допустим, попала ночная птица - двигатель пошел вразнос, лопатки пробивают топливные баки и происходит взрыв. Если загорелся один двигатель, то второй мог отказать сразу же - он находится рядом. Когда лопатки компрессора отлетают, они как снаряд прошивают весь самолет. В том числе и второй двигатель.

Была версия и про попадание птицы - такое тоже возможно. Высота совсем небольшая - это могла быть хоть целая стая.

Повреждения многоэтажного дома в Ейске, возле которого упал военный самолет Су-34. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

ЕГО МОГЛИ СБИТЬ?

Александр Жилин:

- Судя по видео, которые распространяются в интернете, внешнего поражения не видно. Я видел, самолет, который спокойно летел и дальше он упал.

ЛЕТЧИКИ УВОДИЛИ САМОЛЕТ?

Илья Крамник, военный эксперт и журналист:

- Экипаж прыгнул в последнюю секунду перед падением. Как видно на камерах видеонаблюдения - две вспышки катапульты произошли за три секунды до того, как сам самолет врезался в дом. Это подтверждают и другие видео, уже от очевидцев сразу после начала пожара. На них видно, куполы спасательных парашютов еще в воздухе прямо рядом с местом катастрофы.

До этого момента они тянули в море. Больше там падать было некуда, это видно по карте. Город везде. Если бы не прыгнули, просто было бы на два погибших больше.

ПОЧЕМУ ТАК И НЕ УВЕЛИ?

Александр Жилин:

- Я думаю, у них не было ни единого шанса на это. Просто ни единого, исходя из того, что видно по карте города.

Аэродром Ейска находится прямо за городской чертой. От торца его полосы до места падения самолета - 4 километра. Как сообщили сами летчики - двигатель загорелся на самом взлете. За это время самолет просто не успел набрать хоть какую-то высоту. Если бы летчикам удалось бы «забраться» чуть выше и перелететь девятиэтажки на Коммунистической улице, то с большой долей вероятности они до моря бы дотянули - от нее до залива всего километр по прямой и нет ни одного высокого дома.

КАК САМОЛЕТ ВООБЩЕ ОКАЗАЛСЯ НАД ГОРОДОМ?

Александр Жилин:

- Взлетная полоса расположена таким образом, что курс взлета либо в сторону города, либо в обратном направлении. По метеоусловиям они взяли верный курс, взлет был против ветра – именно в направлении города, другого варианта полета у экипажа просто не было.

ПОЧЕМУ ДОМА ОКАЗАЛИСЬ ТАК БЛИЗКО?

Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт»

- Полоса была построена первой. Уже сильно после ее открытия появились жилые дома вокруг и на маршруте взлета. То есть это они подобрались к ней, а не она к ним. Такая беда не только у военных, но и у гражданских аэропортов.

Работа по разбору обломков военного самолета Су-34 на месте авиакатастрофы у жилого многоэтажного дома в Ейске. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

ЧТО ВЗРЫВАЛОСЬ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА?

Полет был учебный, боекомплекта на борту не было. В то же время во время пожара слышны частые взрывы.

Владимир Попов:

- Самолет хоть и учебный-тренировочный, но военный. В нем всегда есть авиационная пушка, и она заряжена.

Евгений Петров военный летчик:

- Такой самолет оборудован пушкой ГШ-30-1, в ее боекомплекте по стандарту 150 патронов, калибром по 30 мм каждый. Именно они и детонировали при пожаре. Это мелочь в сравнении с ракетой или бомбой.

ЧТО ЗА САМОЛЕТ СУ-34

Александр Жилин:

- Су-34 - совершенно новый самолет. Он поступил на вооружение относительно недавно и говорить о том, что он не кондиционен или плох - будет совершенно необъективно. Его планер идеален. Сам самолет надежный. Очень надежный. В нем сомневаться не надо.