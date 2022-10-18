Вячеслав Манучаров рассказал о зарплате Семена Слепакова в 10 млн рублей ежемесячно

Семен Слепаков продолжает концертную деятельность, гастролируя по Израилю

Семен Слепаков с семьей эмигрировал в Израиль несколько месяцев назад. Шоумен поселился в Тель-Авиве, где сейчас активно выступает. При этом он считался одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. Ценник на его концерты всегда был внушительным. Кроме того, артист зарабатывал миллионы и на рекламе. На днях Вячеслав Манучаров обнародовал баснословные заработки коллеги.

Семен Слепаков продолжает концертную деятельность, гастролируя по Израилю. Вот только не все в России спокойно отнеслись к решению артиста покинуть Родину. "История с Семеном Слепаковым - еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну. Напротив, набирает мощь и движется по намеченному курсу", - написал в блоге Вячеслав Манучаров.

После чего внезапно обнародовал огромные суммы, которые платили Семену. По его словам, артист получал 120 млн рублей ежегодно как лицо одного из телеканалов.

"Семен забыл спеть про то, сколько он получал в государстве, которое ему так не нравится... По 10 млн рублей ежемесячно. Плюс 200 млн получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 млн, - поведал Манучаров.

Стоит отметить, что о своей новой жизни Слепаков особо не распространяется, но иногда во время концертов признается, что переезд был непростым. "Позвонил по знакомству по нужному номеру, но и там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством", - делился юморист.