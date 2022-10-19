«Высокая температура, но без вирусной пневмонии»: в НИИ эпидемиологии назвали отличительные черты гриппа-2022

В этом году среди прочих штаммов ожидается «особый гость» - так называемый «гонконгский грипп» Фото: Shutterstock

Пока очередная волна ковида в нашей стране идет на спад, эстафету готовится принять грипп. В этом году среди прочих штаммов ожидается «особый гость» - так называемый «гонконгский грипп», А/Н3N2. На сегодня официально зарегистрирован лишь один случай заражения им в России. И тот - завозной, из Египта, рассказала на днях главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Почему А/Н3N2 привлекает особое внимание? Как минимум потому, что уже успел вызвать повышенную заболеваемость в Австралии, где эпидсезон по гриппу наступает на полгода раньше нашего, поясняют эпидемиологи. Плюс есть некоторые отличия от традиционного сезонного гриппа. При этом «гонконгский» штамм успел обрасти страшилками, которые не всегда соответствуют действительности. О том, как на самом деле проявляется заболевание, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Главные особенности инфекции, по словам эксперта, такие:

1. Грипп А/Н3N2 не вызывает быстро развивающихся вирусных пневмоний.

Врачи считают такую черту обнадеживающим фактором. Вирусные пневмонии, которых мы много видели при ковиде, а также при «свином» гриппе, прогрессируют стремительно и хуже поддаются лечению.

2. «Гонконгский» штамм нередко приводит к бактериальным осложнениям в нижних отделах дыхательных путей.

Это значит, что пациентам требуется наблюдение и вовремя назначенный курс подходящих антибиотиков. С учетом того, что многие «переели» таких таблеток при лечении ковида (зачастую неоправданно), действие лекарств может быть ослаблено. А микрофлоре кишечника придется особенно тяжко.

3. Во многих случаях грипп А/Н3N2 сопровождается выраженной лихорадкой (то есть высокой температурой), лейкопенией (снижением уровня иммунных клеток лейкоцитов) и повышением С-реактивного белка в анализах крови.

А что насчет прививок?

- Все имеющиеся в РФ вакцины содержат актуальные для текущего эпидсезона гриппа штаммы, - поясняет Наталья Пшеничная. - Есть трёх и четырёхвалентные вакцины. В трёхвалентные входят штаммы вируса гриппа А/H1N1 («свиной» грипп), A/H3N2 («гонконгский» грипп) и вируса типа В линии «Виктория». В четырёхвалентные дополнительно включен штамм вируса гриппа типа В линии «Ямагата». Но так как в текущем сезоне последний практически не циркулирует, то трёхвалентные вакцины так же эффективны, как и четырёхвалентные.

Период с сентября по ноябрь - самое подходящее время для вакцинации от гриппа, напоминает Роспотребнадзор.