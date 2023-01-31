В Европе признали правду о русском Крыме, катастрофических потерях ВСУ и финале конфликта с Россией

Президент Хорватии по конституции этой страны осуществляет в основном церемониальные функции, но при этом руководит армией и дипломатией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович стал возмутителем тщательно создаваемого «единства» Запада в борьбе против России. В своих последних заявлениях по Украине он столько наговорил неприятного лидерам НАТО/ЕС, что для них это просто беда. И смотреть, как они будут спешно замазывать треснувший фасад «общих ценностей» и «единой позиции» будет интересно.

А сказал Миланович много чего, что для натовцев - как шило из мешка. И про немецкие и американские танки, которых на Украине ждет та же участь, что и уже уничтоженных там свыше тысячи советских бронемашин. И про Крым, который никогда не будет украинским. И про потери ВСУ, которые, если отталкиваться от слов Урсулы фон дер Ляйен, сказанных два месяца назад, сейчас уже под 150 тысяч. И вот такое: «У русских преимущество в боеприпасах, артиллерии, неограниченное их количество и каково решение – чтобы Украина осталась совсем без мужчин?»

Президент Хорватии по конституции этой страны осуществляет в основном церемониальные функции, но при этом руководит армией и дипломатией. Так что его слова это не просто сотрясение воздуха, как кто-то пытается представить. Премьер Хорватии Пленкович, ярый сторонник Киева, еще год назад обвинил Милановича в «пророссийских симпатиях», за что получил от того в ответ клеймо «украинского агента». Но год назад хорватский президент предупреждал, чем может закончиться конфликт Запада с Россией из-за Украины. А сегодня он уже подводит важные итоги: «Вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят напиться чужой крови, но без риска для себя лично. Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, потому что тут нет решения. Решение – это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с Китаем».

Примечательно, что уже давно обнажившиеся противоречия по Украине внутри властей Хорватии отчетливо показывают, что упорно насаждаемые в западных СМИ «единство и решимость» всего Запада в борьбе с Москвой - в значительной степени махровые пропагандистские румяна. Об этом недавно написала The Washington Post, раскрыв секрет «единства»: «Руководство альянса потратило более года на то, чтобы удержать проукраинскую коалицию от распада». Достаточно вспомнить страсти по немецким танкам: даем, не даем, если даем, то это делают все сразу… Это, согласитесь, называется не солидарностью, а круговой порукой - если надо «замазаться», то давайте-ка сразу все, чтобы потом никто не говорил, что его хата с краю…

«Правдивые» западные СМИ, хотя иногда и выносят на свет некоторые подробности идущей среди союзничков своры по поводу того, что им надо делать на Украине и в чьих это будет интересах, в целом играют по жестким правилам мобилизационного единомыслия. Если что-то и вырывается наружу, то именно как свидетельство возникающего разлада на фоне очевидно мрачных перспектив. Разумеется, не все на Западе смотрят в рот Зеленскому, кто-то, как президент Хорватии, способен взглянуть и правде в глаза: «Какова цель этой борьбы – победа над ядерной супердержавой, которая сражается на своих границах? Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами?.. И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок – и все будут плакать».

Но не только мерцающее здравомыслие некоторых западных лидеров дает надежду на лучшее. Не меньшую пользу приносит феерическое недомыслие иных деятелей всеевропейского масштаба, среди которых нет равных блистательному главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Ведь именно он раскрыл секрет процветания Европы в последние десятилетия: дешевый газ из России, дешевые товары из Китая и военный зонтик от США. А его же пастораль о «цветущем саде» и окружающих его «джунглях» дает исчерпывающее знание, с кем приходится иметь дело.

Недавние заявления Зорана Милановича, наверняка, заставят поразмышлять о грядущем и других европейских политиков. В исторической памяти Европы трудно найти примеры, когда кто-то проявлял «обреченную решимость» бороться до конца. Все-таки вековая жизнь по правилам «вассал моего вассала не мой вассал» научила европейцев договариваться и быть рациональными. Будем надеяться… Хотя надо быть готовыми и к другим развязкам.