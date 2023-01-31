«Теперь мы — квиты»: Валя Карнавал и Лариса Долина вновь встретятся в эфире после скандала

Фото Первый канал/Юрия Феклистов

Это было в далеком 2021 году, когда еще Максим Галкин* жил и работал в России и вел ютуб-шоу «Музыкалити». Чтобы обсудить современную эстраду, артист пригласил в гости Ларису Долину и инстаграм-звезду Валю Карнавал — она тоже любит петь и играть в кино.

Встреча закончилась предсказуемо: скандалом. Свободолюбивая девушка с семимиллионой армией подписчиков (этим теперь измеряется успех и качество) открыто заявила в глаза народной артистке России, что не стесняется отсутствия образования и музыку придумали для того, чтобы пели все, кто хочет. Завкафедро й эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК Лариса Долина с этим в корне не согласилась. Вспышка взаимных претензий чуть не закончилась срывом программы.

После Карнавал признавалась, что примирения быть не может, ведь фанаты Долиной завалили соцсети Вали хейтом. Лариса в ответ выпустила клип на песню «Мурашки по коже», где высмеяла блогершу: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика».

И все же они помирились. В эфире шоу «Подкаст.Лаб» певица и инстаграм-звезда встретились, чтобы обсудить былое и даже обняться.

Фото Первый канал/Юрия Феклистов

— Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столь негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи, — призналась Карнавал. — Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории.

— Значит, мы квиты, — ответила Долина. — А тогда не было никакой ссоры, был просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения.

Фото Первый канал/Юрия Феклистов

Новую беседу Вали и Ларисы можно будет увидеть в рубрике «Неформат» программы «Подкаст.Лаб» (Первый канал).

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов