Жена Николая Дроздова: «Спасибо «Комсомолке» за помощь! После выписки из больницы будем лечиться в поликлинике!»

Николай Николаевич Дроздов надеется на выписку из больницы через неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

85-летний Николай Николаевич Дроздов вторую неделю в московской больнице. Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ и легендарный телеведущий неудачно поскользнулся и упал рядом с подъездом так, что сломал 7 ребер. Николай Николаевич по традиции настроен оптимистично – надеется на скорую выписку, но пока надо лечиться. Тем временем его супруга Татьяна Петровна Дроздова переживает за мужа, поэтому поделилась с kp.ru проблемой семьи.

Татьяна Петровна Дроздова рассказала нам, что они с мужем много лет назад прикрепились к поликлинике у дома, она до сих пор туда ходит, а Николая Николаевича открепили от лечебного учреждения. Татьяна Дроздова причины не знала и предположила: «Посмотрели, что 85 лет какому-то Дроздову, а к врачам не ходит: так может быть, решили, что он умер - вот и открепили? Когда я захотела Николая Николаевича записать на прием к врачу, то не смогла. Мы много лет были прикреплены к хорошему диагностическому центру №1 на улице Миклухо-Маклая. Он рядом с домом. Переживаю, что Николая Николаевича выпишут, скажут под наблюдение врача: а он не прикреплен к поликлинике… Хотелось, чтобы его прикрепили к диагностическому центру у дома, а если не получится – то к другой поликлинике».

По сигналу kp.ru оперативно разобрались в ситуации. В Департаменте здравоохранения Москвы kp.ru сообщили: «Николай Николаевич был прикреплен к одной из не городских ведомственных поликлиник на основании личного заявления. Во время телефонного разговора с женой для удобства было предложено оказание медицинской помощи недалеко от дома и прикрепление Николая Николаевича к ДКЦ 1, на улице Миклухо-Маклая, где он наблюдался и ранее. Это будет сразу организовано, как только Николая Николаевича выпишут из больницы. Мы рады, что Николай Николаевич будет вновь получать медицинскую помощь в нашей городской поликлинике».

Татьяна Петровна Дроздова в телефонном разговоре сообщила kp.ru, что рада такому быстрому решению важной для пожилых людей проблемы: «Спасибо «Комсомолке» за помощь! Большое спасибо. Теперь после выписки из больницы Николай Николаевич сможет посещать, лечиться в нашей поликлинике!»

Николай Николаевич пока еще в больнице: травма сложная – сломано 7 ребер, одно ребро зацепило легкие. Поэтому приходится делать еще и дыхательные упражнения. Но ученому уже лучше, хотя остается слабость. Дроздов хвалит докторов: обследуют, лечат – все отлично. Рядом с ним в палате дочь Лена: выполняет роль сиделки. Татьяна Петровна пояснила нам: «Дочь туда госпитализировалась, чтобы помогать. Николаю Николаевичу можно вставать. Он пока большей частью сидит. Ходит сам – но дочка следит, чтобы не дай Бог не упал». Ребра должны срастись, но на это нужно время. Потому предстоит несколько месяцев восстановления. Николай Николаевич планирует вернуться домой к концу следующей недели. Кстати, оказалось, что Дроздов уже не вегетарианец – ему объяснили, что из-за отсутствия мяса в рационе кости становятся хрупкими. Телеведущий больше 40 лет не ел мясо, а вернул его в рацион несколько лет назад – после первого перелома.

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