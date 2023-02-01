Перевал Дятлова: Причиной гибели туристов могла стать таинственная вспышка

В горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Эта история никого не оставляет равнодушным уже более 60 лет. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. За 16 дней участники похода должны были пройти на лыжах по северу Свердловской области не менее 300 км и совершить восхождения на две вершины Северного Урала. Поход относился к третьей (высшей) категории трудности.

Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов... А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. По версии следствия, туристы погибли в ночь с 1 на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в наше время появились десятки различных версий трагедии:

- природные (лавина, ураган и т.д.),

- техногенные (неудачные испытания ракеты, оружия и т.д.),

- криминальные (убийство беглыми зеками, американскими шпионами, черными золотоискателями и т.д.),

- мистические (снежный человек, НЛО и т.д.).

«Комсомолка» давно расследует эту историю. Мы находим все новых свидетелей той драмы. Сегодня мы впервые публикуем дневниковые записи и видео беседы с членами туристического клуба УПИ, которые добавили к нашему расследованию весьма любопытные детали.

Ада Михайловна запомнила трагедию с дятловцами на всю жизнь. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ПОПАСТЬ В ГРУППУ ДЯТЛОВА БЫЛО СЛОЖНО

Аде Михайловне Грат в 1959-м году было 28 лет. Она работала на обувной фабрике в Свердловске, была участницей турсекции УПИ, а также внештатным корреспондентом газеты «Советский спорт». Гибель своих земляков Ада Михайловна тяжело переживала и записывала в тетрадь все детали, связанные с трагедией. К сожалению, из-за переездов часть рукописей потерялась. Мы показали видеозапись интервью экспертам-профайлерам (специалистам по лжи) и те подтвердили, что наша собеседница не пыталась что-то сочинить, она, действительно, старалась вспомнить все, что могла, хотя иногда путала имена и даты.

- В 1950-е годы в стране было популярно движение: туризм выходного дня, - вспоминает Ада Михайловна. - К нам весной 1954 года пришел на фабрику «Уралобувь» студент УПИ Юрий Кривонищенко. Рассказал о походах, собрал группу желающих и повел по маршруту. Потом я часто ходила в эти увлекательные походы. Я написала очерк и предложила его газете «Советский спорт». Там опубликовали и попросили писать еще. Так я стала их внештатным корреспондентом. И вот как-то прошел слух в турсекции, что опытный турист Игорь Дятлов собирает группу в поход. Попасть к нему было сложно, он брал проверенных. Но тут вдруг появился некий Золотарев…

В архиве Ады Грат сохранилась лишь одна тетрадь с тех времен. И в ней есть записи с собрания турсекции, которые проводил Масленников. По ним видно, что туристам заново рассказывали о правилах походов… Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Поясним читателям, что появление Семена Золотарева в турсекции УПИ у многих вызывало вопросы и тогда, и сейчас. Для 20-летних студентов 37-летний ветеран войны, кавалер Ордена «Красной Звезды» был не совсем подходящим участником. К тому же на Урале его никто не знал, он приехал с Северного Кавказа.

- Его брать не хотели, - продолжает Ада Грат. - Я спрашивала – почему? Ребята ответили, что никто из них с ним никогда в походы не ходил. Однако же Дятлов почему-то взял непроверенного Золотарева в поход...

Особый акцент инструктор Масленников сделал на контрольных сроках возвращения с маршрута (на фото — страница из дневника Ады Грат). Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Еще пара слов о Семене Золотареве. Его биография не менее загадочна, чем история гибели группы. Его анкеты, им же написанные, разнятся с реальными документами и фактами, начиная с даты рождения. Он писал везде, что родился 2 февраля 1921 года, а в его метрике была указана дата 1 марта. В партийной карточке учета он перечисляет одни места военной службы, а в архиве Минобороны другие данные. В послевоенной жизни тоже много расхождений. Есть мнение, что Семен Золотарев был сотрудником спецслужб, и в поход с Дятловым отправился по заданию. Странно еще, что уезжая с Кавказа, он сказал знакомым: «Об этом походе заговорит весь мир». Все эти факты многих исследователей наводят на мысли: не из-за Семена ли погибла группа?

- Еще момент помню - прошел слух о возвращении Юры Юдина из похода, - говорит Ада Михайловна. - Якобы побежал за кипятком, подвернул ногу и дальше идти не мог. Остальные ребята пошли в поход.

Следующее воспоминание Грат связано с традиционным всесоюзным слетом туристов на границе Европы и Азии, что в 40 км от Свердловска (ныне – Екатеринбург). По ее словам, проходил он в первое воскресенье февраля при активной поддержке профсоюзов, которые закупали для своих участников снаряжение, выделяли деньги на продукты и даже организовывали транспорт.

- В этот день в 1959 году с утра шел тяжелый мокрый снег, - говорит Ада Михайловна. – Ничего не видно, все заволокло снежной пеленой. Мы даже сомневались, ехать на слет или нет. Но все же поехали. В лесу видимости никакой, лишь голоса слышны. «Ну и погодка! Как нашим дятловцам сейчас приходится. Они должны вчера прислать радиограмму». Другой голос – «У них еще есть время, подождем».

Вопрос с радиограммой спорный. Если верить утверждениям про слет в первое воскресенье февраля, это как раз было 1 февраля - слишком рано для радиограммы об окончании похода.

ПАЛАТКУ НАШЛИ С ВОЗДУХА

23 января 1959 года группа Дятлова выехала из Свердловска на Северный Урал. 12 февраля ребята должны были дать телеграмму в турклуб, что они на конечной точке – в поселке Вижай. Но известий не было. Поиски начались в 20-х числах февраля. А 26 февраля нашли пустую палатку туристов...

- Было решение не посвящать лишних людей в поиски, - говорит Грат. - Но слухи расползались быстро. Сразу заговорили, что палатку с вертолета увидели, а людей нет. В те дни все были убиты новостью о пропаже ребят. Каждый задавал вопрос – что случилось? Палатка есть, людей нет. Потом было сообщение, что послали отряд военных с зондами, щупами (длинные железные штыки для поиска людей под снегом, - Авт.). В апреле сказали, что нашли кого-то из ребят, но узнать их невозможно.

И вновь свидетельство о том, что палатку нашли именно с воздуха. В книге «1079» авторства Игоря Павлова и Теодоры Хаджийски написано следующее: «Существует ряд воспоминаний о том, что ее обнаружили именно летчики. Рассказ Владимир Потяженко: «Когда взлетали, на разгоне скорости и наборе высоты смотрю – внизу что-то похоже на палатку. Указал Ортюкову – смотрите! Он головой махнул… Сказал, завтра посмотрим». Э.Ф.Бачурин, работавший поваром и истопником на промежуточной базе Северной экспедиции во время поисков группы, упоминал, что «зимой 1959 года с вертолета, летевшего спецрейсом в одну из парий Северной экспедиции, на восточном склоне г. Отортен, у границы Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, были обнаружены трупы нескольких человек и покинутые палатки». В.А. Полуянов, выпускник УПИ 1954 года, известный уральский турист вспоминал: «Наконец, обнаружили с вертолета на голом перевале близ горы Отортен одиноко стоящую палатку. Людей около и вблизи ее не было». Рассказывали об этом и местные жители. Со слов судьи Г.В. Новокрещенова «…обнаружили их с вертолета. Лоскутки палатки болтаются на ветру». В 2004 году летчик Г.А. Карпушин рассказал: «… мы очень четко разглядели палатку, которая прилепилась к восточному склону. Зафиксировали положение палатки на карте и связались с Ивделем».

Но в материалах уголовного дела почему-то написано иное: якобы палатку нашли поисковики, шедшие по склону горы Холат-Чахль. Нам думается, что разговоры об обнаружении палатки с воздуха все же небезосновательны.

«ВЕРСИЯ, ОТЛИЧНАЯ ОТ ОФИЦИАЛЬНОЙ»

Версии гибели туристов обсуждались на семинаре, который прошел вскоре после трагедии. Грат не помнит, кто выступал перед аудиторией, но есть данные, что это был руководитель поисков, мастер спорта по туризму Евгений Масленников.

- Он сказал следующее, - вспоминает Ада Михайловна, – ребята по плану должны были ночевать у подножия горы Отортен. Но по метеосводке температура в тот день там была минус 30 и ветер 25 метров в секунду. В феврале на Северном Урале темнеет рано, поэтому не исключено, что в три часа дня уже темно. Посему туристы могли сбиться с маршрута. Вот и устроили ночлег не там, где планировали. Девочки принялись готовить ужин, были нарезаны колбаса, хлеб. Другие стали переодеваться. Но в этот момент увидели вспышку. И тут докладчик говорил уже от себя – иные из ребят учились на физтехе и бывали на испытаниях (атомной бомбы, - Авт.), они сразу поняли, что это за вспышка. Мигом выскочили из палатки, кто в чем был. Вспышка их ослепила. Но туристы знали, что нужно идти вниз – в лес. Там они все и погибли, замерзнув, не справившись с жуткой непогодой.

Стоп! Какая вспышка? Мог ли Масленников говорить о вспышке? В его допросе из уголовного дела об этом ни слова. О вспышке не заикалось и следствие. Но с другой стороны: а мог ли следователь в те годы записать в дело слова о вспышке? Сомнительно. Если Ада Михайловна ничего не путает, значит, была у Евгения Поликарповича своя версия, отличная от официальной, по которой «причиной гибели туристов стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

«НЕЧТО ЦВЕТА ЛУНЫ»

Ева-Татьяна Лауфер в 1959 году была студенткой строительного факультета УПИ. В феврале Ива (как звали ее друзья) тоже была в походе. Ходили на Конжаковский камень (Североуральск – Конжак – Кытлым – Карпинск). Ива вела дневник. 17 февраля она оставила такую запись: «Нас разбудил Женькин крик: «Смотрите же, чудо-чудо!» Мы в носках выскочили на улицу и увидели нечто движущееся по небу цвета Луны, туманность какая-то, которая всё время разрасталась, расходясь концентрическими окружностями или сферами. В центре время от времени вспыхивала светящаяся точка, звёздочка, из-за горизонта тянулся вроде след тоже молочного оттенка. Решили, что запущен спутник или что-то вроде с натриевыми вспышками».

Ева-Татьяна Лауфер хорошо знала дятловцев, с Людой Дубининой она училась на одном факультете. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Снова вспышка. Как часто она появляется в воспоминаниях современников дятловцев. Но могла ли она быть причиной их гибели? Из этой записи мы видим, что даже студенты строительного факультета (большинство ребят были оттуда) понимали, что подобное явление не что иное, как запуск чего-то космического - спутника или ракеты.

К тому же эти воспоминания совпадают со свидетельством участника поисков дятловцев Владислава Карелина. Вот выдержка из его допроса: «В связи с гибелью группы Дятлова следует рассказать о необычном небесном явлении, которое мы наблюдали в своем походе 17 февраля 1959 года на водораздельных увалах рек Северной Тошемки и Вижаем. Около 7.30 утра свердловского времени меня разбудил крик дежурных, готовивших завтрак: «Ребята! Смотрите, смотрите. Какое странное явление!». Я выскочил из спального мешка и из палатки без ботинок в одних шерстяных носках и, стоя на ветках, увидел большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре его появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Все это пятно двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю. Затем оно скрылось за увалом и лесом, оставив на небосклоне светлую полосу. Это явление произвело на разных людей различное впечатление: Атманаки утверждал, что ему показалось, что сейчас земля взорвется от столкновения с какой-то планетой; Шевкунову это явление показалось «не так уж страшным», на меня оно не произвело особенного впечатления, падение крупного метеорита и ничего больше. Все это явление происходило чуть больше минуты».

Страницы дневниковых записей Евы-Татьяны Лауфер о поисках группы Дятлова. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Запись Лауфер от 17 февраля 1959 года. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Ныне известно, что это был пуск ракеты с астраханского полигона Капустин Яр, траектория которой пролегала как раз над Уралом. Но произошедшее явление не напугало туристов, не заставило бежать полураздетыми из палатки. Можно сделать вывод, что вспышка, о которой говорил Масленников, вряд ли имеет что-то общее с таинственными огненными шарами. Но что же тогда увидели дятловцы в ту роковую ночь?

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ ДЯТЛОВА БЫЛИ О ПУРГЕ

Впрочем, продолжим читать дневник Ивы Лауфер.

«27 февраля. О ужас, мы вернулись из похода и узнали, что группа Дятлова пропала. Мы терялись в догадках, что с ними произошло. Для всех туристов это был кошмар. Организация походов потом стала строже - и утверждение маршрутов, и контроль по сборам».

«5 марта. Новости сообщают скупо. Известно, что нашли четверых – Зину, Кривонищенко, Дятлова, Дорошенко. Вчера вернулись наши ребята – Слобцов, Брусницын, Лебедев, других не знаю. Сегодня говорила с Вовкой Лебедевым. Он, конечно, сильно повзрослел по сравнению с прошлым годом. Они нашли палатку и двоих у костра под кедром, раздетыми в кальсонах. Он считает, что их вроде наши же раздели, уже когда они замёрзли. По-моему, ерунда. Говорят-то нам мало, но версий и слухов полно. Вначале говорили, что это беглые из лагерей на них напали. Новые же сведения говорят, будто нет никаких следов насилия и полагают, что они были в палатке. Последние записи Дятлова 31 января и 1 февраля, где пишется, что пурга, и они отсиживаются в палатке.

Один кто-то вышел, его понесло, позвал на помощь, и они все прямо в чём были выскочили на помощь и их тоже потащило. И они погибли, устали, выбились из сил, замёрзли (здесь явно идет пересказ одной из версий, - Авт.). Да, в палатке было много продуктов, все документы, восемь пар ботинок, а их (туристов, - Авт.) девять. И сегодня Вовка сказал, что нераспечатанная печка. Они установили палатку на безлесном склоне, который имеет уклон 45 градусов (на самом деле, склон не более 21 градуса, - Авт.). И поиски идут с помощью щупов, которые погружаются в снег через каждые полметра. Еще - хоронить их собираются там. Вовка это объясняет тем, что сейчас их 2 дня будут оттаивать для исследования, а после этого вроде уже везти нельзя, т.к. очень быстро портятся. Вообще трагедия невиданная».

«15 марта. 9 и 10 марта схоронили Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова, Колмогорову, Слободина. На днях снова уехала группа альпинистов на поиски под руководством Кикоина (преподаватель физики в УПИ, - Авт.).12 марта в ДК ВИЗа в секции туристов Масленников давал вроде отчёта о поисковых работах (здесь речь идет о том самом собрании, про которое рассказывала Ада Грат, - Авт.).

18 мая. 10 и 11 мая похоронены остальные. Лежали на лапнике. Колеватов в валенках, Люда тепло одета, Коля (Тибо, - Авт.) нет».

ОТ АВТОРОВ

С одной стороны, из воспоминаний наших героинь мы узнали немного нового. Но с другой, вспышка, очередной штрих к появлению в группе Дятлова Золотарева, палатка, найденная с воздуха — все это дает новую пищу для раздумий. В чем еще ценность подобных записей? В их документальности. Современникам дятловцев уже немало лет, и зачастую они путаются в воспоминаниях. А бумага хранит все — как узнали о трагедии, как искали, как обсуждали различные версии. Появляются интересные детали, которые смогут приблизить нас к разгадке. Поэтому мы обращаемся к нашим читателям, если у кого-то из вас или ваших знакомых есть записи тех времен, касающиеся трагедии, пишите нам об этом: vars@kp.ru, konata@kp.ru.