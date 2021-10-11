Перевал Дятлова: «Зэки нам говорили - туристов убили, но ищете вы не там»

Во время поисков группы Дятлова. Синюкаев в первом ряду в центре Фото: Личный архив

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В поисках туристов принимали участие сотни человек: и гражданских, и военных. На безымянный тогда перевал прилетали ровесники дятловцев – студенты Уральского политехнического института. Не одну неделю работали там военнослужащие из 5-ой железнодорожной роты во главе с подполковником Шестопаловым. И была еще одна группа военных из в\ч 6602 под командованием капитана Чернышева. Состояла она из срочников вооруженной лагерной охраны. Среди них – сержант Хамза Синюкаев. Сейчас ему 85 лет. Живет Хамза Фазылович в Курганской области, на границе с Казахстаном. Поиски группы Дятлова запомнились ему как самое необычное происшествие в его армейской службе.

Хамза Синюкаев неплохо помнит события 60-летней давности. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Меня призвали в 1957 году, - вспоминает Хамза Фазылович, - в 1960-ом демобилизовался. Я был спортивным парнем, выносливым. Но до сих пор помню, как же тяжело мне было на перевале.

- Помните, с чего все началось? – спросили мы.

- В марте 1959 года ночью нас подняли по тревоге.

- А где вы тогда находились?

- В колонии строго режима в Ивделе-2. Утром, помню, были на аэродроме. Нас ждал вертолет. И провожающие…

- Кто?

- Родители туристов. Они просили, умоляли – найдите наших детей. Плакали. А мы к этому моменту слышали, что якобы только двоих нашли. Парня и девушку. И как будто они рядом были – словно он тащил ее на себе.

- Сколько человек вас было?

- Восемь или девять.

- Какой был приказ?

- Искать все: людей, рюкзаки, письма, записки, фотоаппараты. Говорили, что у каждого туриста был фотоаппарат. Когда мы высадились с вертолета, первым делом нас повели к месту палатки дятловцев. Но там уже все было разобрано и утоптано.

- В каких условиях вы жили на перевале?

- В солдатской большой палатке на 25 человек. Кроме нас там были гражданские поисковики, радист и наша охрана.

- Вас охраняли?

- Конечно! Постоянно – и днем, и ночью.

- А зачем и кто охранял?

- За нами следил командир роты Чернышев и еще какой-то капитан из Свердловска, чтобы мы не сбежали никуда, чтобы не сперли ненароком найденные вещи туристов. Ну мало ли что.

Палатка, в которой жили поисковики. Фото: Личный архив

- Как вы искали туристов?

- Утром рано мы поднимались, завтракали всухомятку, брали щупы и шли на поиски. Нам определяли место поисков, выстраивали в шеренгу по 10-15 человек, и мы шли постоянно тыкая снег. Если вдруг что-то стукнуло под снегом, подзывали командира, тот проверял, а потом велел раскапывать. Но мы никого и ничего не находили. Только камни.

Поиски шли в тяжелых погодных условиях. Фото: Личный архив

- Сколько времени вы были на перевале?

- Месяц. Сначала мы честно искали, а потом стали халтурить. Быстро поняли, что до нас по этим же квадратам уже ходили люди. Причем, нам там попадались следы от сапог. Откуда они там были, непонятно. Все же в валенках ходили. Поэтому мы с ребятами решили, что эти кто-то в сапогах ходили тут до нас и были людьми непростыми. Может быть, даже из КГБ. Но это были только наши домыслы. Надо же было хоть как-то объяснить наличие этих следов.

- А почему эти следы не замело, если они были оставлены до вас?

- А следы там вообще не заметало. Их выдувало и они надолго еще оставались на снежном насте.

Странный, непонятно чей след от сапога, запечатленный поисковиками. Фото: Личный архив

- Вы помните по именам ваших сослуживцев?

- Только двоих – Виктора Клименко, он умер уже, и Юрия Заузина. Еще с нами была рота с особого отдела.

- Как вы это поняли?

- Они все были в полушубках и вооруженные. С нами не общались.

- Может быть, это были саперы из железнодорожной роты?

- Нет, саперы до нас были. Мы после них прилетели на перевал.

- И что делала эта рота с особого отдела?

- Искали вместе с нами с щупами.

- А вы в чем были одеты?

- Бушлаты, шапки, валенки.

- Вам говорили, что случилось с туристами?

- Нам сказали только, что ушли в поход ребята и погибли. Но они убиты были!

- Это вы сами так решили?

- Нет. Нам заключенные сказали.

- А они откуда знали?

- Заключенные все новости знали – и что на Дальнем Востоке происходит, и в Иркутске. А тут прямо под носом, считай, трагедия произошла. Мы, конвой, жили вместе с зеками. И, конечно, обсуждали этот случай. Так вот зеки сказали – это убийство, но ищете вы не там.

- Так если заключенные вам сказали про гибель туристов, то, получается, кто-то из заключенных и убил?

- Хоть большинство из них сидели за убийство, но нет, не зеки ребят убили. Я к тому моменту уже третий год служил и зековские повадки знал хорошо. Они бы не рванули за туристами в горы. С туристов особо и взять было нечего. Ценностей никаких, чтобы так рисковать. И если зеки убегали, то уходить старались по железной дороге. Беглому зимой в лесу долго не усидеть. Сугробы по пояс, пока ползти будет по ним, собаки найдут.

- Следователи опрашивали заключенных?

- Не помню такого.

- А вас?

- Нет.

- Что было самым тяжелым на поисках?

- Погода. Сильный ветер и мороз.

- А что было самым необычным?

- Яркие шары в небе. Они поднимались с юга и уходили за гору Отортен. Иногда мы слышали оттуда звуки взрывов. Чаще всего это происходило ночью. Кто-то выйдет в туалет, увидит шар и поднимет остальных.

- Что это были за шары по-вашему мнению? Вы с ребятами наверняка это обсуждали.

- Обсуждали, но не могли понять. А офицеры про то не говорили.

- Манси вместе с вами искали?

- Нет. Они приезжали к нам раз в неделю, когда вертолет привозил продукты. Выменивали мясо и рога у пилотов на спирт. Обменяют и тут же напиваются. Помню, как один манси сильно напился, и еще ему надо. А вертолетчик отказывает. Тогда он достал из-за пазухи шикарную шкурку соболя. Я обзавидовался – вот бы мне такую! Летчик соболя забрал и налил еще спирту. У них вообще всегда с собой был спирт. Мы у них его воровали.

- Что было после поисков?

- Нас привезли в часть, отправили в баню, переодели. И велели оставить все, что слышали в горах, никому ничего не рассказывать.

- Но вы же не знали, что там произошло. Почему надо было молчать?

- Не знаю.

ОТ АВТОРОВ

Мнение «знающих всё» заключенных, на наш взгляд, довольно сомнительное. Однако в воспоминаниях Хамзы Синюкаева есть любопытные моменты, которые показывают реальность происходивших поисков. В самом начале пропавших туристов кинулись искать рьяно – и то, что было на поверхности – палатка, первые трупы, - нашли быстро. После этого энтузиазм явно угас. Стало очевидно, что и оставшиеся четверо тоже погибли где-то здесь. Потому какой смысл стараться, если скоро сойдет снег и тела обнаружатся сами собой.

Синюкаев опровергает версию покушения на туристов беглых зеков, лишний раз доказывая, что никакой заключенный не устремится зимой в горы, где можно погибнуть от холода.

И вот опять эти загадочные шары. Да, мы уже писали, что эти шары, вероятнее всего, следы от запуска ракет. Документально даты запуска ракет с Капустина Яра и даты, когда поисковики видели шары в небе над Отортеном, совпадают. Но на сей раз уже - «слышались звуки взрывов» за горой Отортен, куда уходили шары. Если подобная информация о взрывах, предположительно, шаров за Отортеном подтвердится еще из каких источников, то будет серьезным поводом для расследования этой загадочности.

Мы благодарим Хамзу Фазыловича за этот разговор.

И если у вас есть достоверные сведения о гибели туристов на перевале Дятлова, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята бежали в лютый мороз на свою погибель (подробности)