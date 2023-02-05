Метро, из которого вас выгоняют через две станции и поезда в пещерах: топ самых удивительных подземок мира

Елена Чаушеску отменила станцию «Румынский рынок». Но ее все же открыли, хоть и с самой узкой платформой. Фото: Wikimedia Commons

Бухарест для худых

Платформы станции Pia a Roman («Румынский рынок») шириной меньше метра. Поэтому часть пассажиров ждет поезда в переходе. Винят во всем Елену Чаушеску - супругу генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии. Якобы «королевишна» вычеркнула эту станцию из начального проекта, когда стройка уже велась. И причина феерическая: граждане начали толстеть, им нужно больше ходить пешком, а не на метро кататься. Недостроенную станцию поезда проезжали без остановки. В 1988 году ее все же решили открыть, но места хватило только на узкие платформы.

Елена Чаушеску. Фото: Wikimedia Commons

Звучит как городская легенда. Вроде тех, что вещают, как появились синяя и красная ветки московского метро (якобы на столе Сталина были карандаши только этих цветов). Однако про Чаушеску пишет серьезный румынский журнал Historia.

На честном слове и на штрафе

В Вене нет турникетов в метро. Билетик компостируешь или прикладываешь карту к валидатору. От установки заграждений отказались: дорого, они тратят электричество, ломаются, а еще задерживают пассажиров в часы пик. Наняли очень много контролеров, а штраф (105 евро) сделали в два раза дороже проездного на 1 месяц.

Проиграло автобану

В разных городах по экономическим причинам «хоронили» трамвай, троллейбус, даже автобусы проигрывали маршруткам. Но чтобы распрощаться с подземкой - неслыханно! Однако в американском штате Нью-Йорк есть город Рочестер. Метро тут работало с 1927 по 1956 год. Но от пробок оно не спасло: американцы очень любят личные авто. В итоге часть эстакад в метро превратили в автотрассы, а тоннели уничтожили. Ведь на их содержание тоже надо тратить деньги.

Только для местных

В столице Северной Кореи Пхеньяне тоже есть метро. Но для редких гостей закрытого государства (сюда реально приехать туристом) работают две станции в центре, самые нарядные и чистые. Остальные - только для местных. Поговаривают, что там бардак и затрапезность, но как проверишь?

Известны истории режиссеров-документалистов, которые приезжали в Пхеньян на съемки, работали в метро (разумеется, под надзором местных силовиков) и не успевали взять нужную картинку за две станции. Просили разрешения поехать дальше, чтобы люди в вагоне оставались те же самые. Им отказывали. Силовики просто выгоняли всех людей из вагона и требовали их пересесть на поезд в обратную сторону, чтобы киношники закончили свою работу с теми же лицами в кадре.

Поезда без машинистов

Они есть в Дубае, но куда интереснее в Копенгагене. Дубайцам важно выделиться. А вот датчане отказались от людей по экономическим соображениям. В стране высокие зарплаты и расходы работодателя на соцобеспечение сотрудников. В общем, машинист - роскошь, а не средство для перевозки. Поэтому и доверили все автоматике. А в первом и последнем вагонах стоят игрушечные пульты управления составами - чтобы ребятня могла побаловаться.

«Осторожно, сейчас вас утрамбуют»

Пассажиров в вагоны токийского метро запихивают настоящие профессионалы. Фото: Steve Vidler

Станция «Синдзюку» в Токио - самая загруженная в мире. Через нее ежедневно проходят 2 - 4 млн пассажиров. Для сравнения: на «Комсомольской» в Москве - она признана самой загруженной у нас - 166 тысяч пассажиров в день (по итогам 2022-го). Одно время на многих станциях токийского метро стояли даже специальные сотрудники-трамбовщики, которые запихивали людей в вагоны. Ведь метро было загружено на 200 с лишним процентов. Трамбовщики - по-японски «осиа» - и сейчас периодически помогают в токийской подземке.

Сдай бутылки - и катись

В пекинском метро стоят билетные автоматы, которые выдают жетончик на проезд в обмен на пластиковые бутылки. Правда, чтобы получить такой, нужно сдать 30 единиц тары.

Без эскалаторов

И даже без лестниц. Часть новых станций (причем глубоких) в Барселоне сделали только с лифтами. Их много, они большие и удобны всем без исключения, а еще не крутятся вхолостую. Однако поезда в барселонском метро меньше московских и меньше пассажиропоток.

Вредная подземка в Берлине

Звучит как преувеличение экоактивистов. Однако в немецкой столице несколько лет идут споры и проводятся научные исследования, надо ли им дальше строить метро. Ведь оно вредно для экологии (так гласят научные изыскания). Якобы 1 км метро - это 100 тысяч тонн углекислого газа, а трамвай - 12,2 тысячи тонн. Сюда входят выбросы от работы строительной техники. И даже подсчитали, что природе компенсировать ущерб от такой углекислоты метростроевцев надо 100 лет, а от трамвая - 9. Так что агитируют власти за наземный транспорт.

В честь Ее Величества

Старейшее метро в мире - в Лондоне, открыто в 1863 году. Некоторые ветки называют в честь королевских особ. Линия «Виктория» - в честь королевы Виктории (1819 - 1901), «Юбилейная» - в честь 25-летнего правления Елизаветы II, открыта в 1977 году. В честь почившей королевы также названа еще одна ветка - «Элизабет»: ее строили с 2009 по 2022 год со скандалами, так как подрядчикам постоянно не хватало финансирования.

Пещеры в Стокгольме

В Стокгольме поезда едут по такой «пещере подземного короля». Фото: Rolf FISCHER/Global Look Press

Столица Швеции эффектно сэкономила на отделке метро. Своды некоторых станций - это настоящая горная порода. Выглядит как пещера: стены влажные, частично покрытые мхом. А еще раскрашены яркими цветами: чтобы экономия превратилась в арт-объект. На самом деле метростроители все же схитрили: своды не такие уж естественные. За ними есть и гидроизоляция, и укрепляющие землю конструкции.