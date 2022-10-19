Владимир Путин проводит оперативное совещание с Советом безопасности РФ: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 года провел большое совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом ранее сообщила пресс-служба Кремля.

Известно, что в ходе совещания планируется рассмотреть вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также «регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития» России.

С докладом также выступит заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

До этого встреча российского лидера с членами Совбеза РФ состоялась 10 октября 2022 года. В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза РФ, премьер-министр Михаил Мишустин, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Совещание Владимира Путина с Советом безопасности РФ: прямая онлайн-трансляция