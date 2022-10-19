Интернет для глухих: как россияне с ограничениями слуха получают знания из Сети

Сегодня интернет - это среда для общения и образования, неотъемлемая часть жизни. И он должен быть доступным для глухих и слабослышащих людей

В России внимание к людям с ограничениями по здоровью сегодня носит формализованный характер. Существуют различные программы их поддержки, но сказать, что они не охватывают всех проблем таких людей — значит ничего не сказать.

И особенно остро это чувствуют глухие и слабослышащие люди, которых по статистике в России около 13 млн человек. Квоты по обязательному приему на работу — это, конечно, хорошо. Но для этой работы еще нужно получить образование. А потом должно повезти, чтобы попался вменяемый работодатель, готовый взять на себя ответственность за сотрудника с ограничениями по слуху.

Иначе говоря, жизнь – вещь куда более сложная и широкая, чем рамки законодательных актов. Люди с нарушениями слуха хотят того же ее качества, что и слышащие. Хотят разносторонне развиваться, строить успешную карьеру и хорошо зарабатывать.

И здесь нас, уже привыкших к тому, что мы легко можем получить абсолютно любую информацию в поиске «Яндекс», YouTube или других сервисах, ждет открытие – многие глухие и слабослышащие просто лишены такой же возможности. Им тяжело воспринимать субтитры, и контент в обычном виде может быть для них крайне неудобен.

Сильнее всего такие ограничения ощущают жители небольших российских городов, где в школах, к примеру, не хватает учителей со знанием жестового языка. И у них путь, по сути, один - заниматься самообразованием в интернете.

Что делать в этой ситуации? И что про это думают сами глухие и слабослышащие люди? Давайте разбираться.

Так выглядит «Все понятно» на жестовом языке

«Субтитров недостаточно»

- Субтитры подходят не всем глухим людям. Они быстро появляются и исчезают, так что многие не успевают нормально воспринимать информацию таким образом. Жестовый перевод тоже понятен не всем, но с ним воспринимать контент легче, поскольку ты смотришь на экран, а не на полоску титров, – говорит Лилия Литомина, домохозяйка, имеет нарушения слуха.

По ее словам, раньше и школьное образование для глухих было хуже, чем сейчас. Редко кто-то проявлял внимание к отдельным ученикам. А глухим это необходимо – иначе они многое могут упустить в образовательном процессе. Сегодня ситуация меняется к лучшему, однако после окончания учебного заведения человек с нарушениями слуха сталкивается с другой проблемой – где и как получать знания для дальнейшего образования.

- Сегодня глухие ограничены информационно, даже новостных передач с субтитрами крайне мало, и это касается практически всего телевизионного контента, – добавляет организатор экскурсий и туров для глухих Олег Калачев.

Инженер Николай Февралев уверен, что глухим и слабослышащим нужно повышать начитанность и словарный запас, чтобы воспринимать субтитры было более комфортно. Впрочем, даже это решает проблему только отчасти – передать эмоции субтитры не способны, а это тоже важная часть информации при просмотре контента.

Поэтому помимо субтитров видеоконтент для людей с нарушениями слуха должен содержать сурдоперевод. И сервисы, которые его предлагают – уже существуют.

Сетевое «равенство»

В 2022 году в России запустилась онлайн-платформа Surdoclass – проект, специально предназначенный для аудитории с нарушениями слуха. Изначально идеей было адаптировать ролики известных и популярных авторов для глухих и слабослышащих, обеспечив их сурдопереводом и субтитрами.

Благодаря сегментации сайта можно быстро найти именно тот контент, который нужен

Среди тем, которые сейчас можно найти на ресурсе - школьная программа, создание своего бизнеса, психология, шитье и многие другие. Фактически аудитория, глухие и слабослышащие люди, сами определяют, какие видео и на какие темы появляются на платформе. В зависимости от просмотров и обратной связи создатели площадки привлекают именно тех авторов, которые наиболее интересны.

Большая работа была проделана и для того, чтобы все материалы, доступные пользователям Surdoclass, предоставляли достоверную информацию. Например, астрологию там не найти, а вот алгебру, физику, психологию – вполне. А еще создатели сервиса следят за качеством самих видео – картинки и авторской подачи.

Создатель Surdoclass Василий Косарев пояснил, что проект хотя и коммерческий, но в первую очередь социальный.

- Создание контента это очень дорогостоящий процесс, и в этом нам помогают различные бренды - как финансово, так и другими способами. Например, бесплатно оснащают свои видео сурдопереводом. И мы рады пригласить к сотрудничеству всех неравнодушных людей и компании - как авторов, так и спонсоров. Вместе мы сможем быстрее реализовать весь спектр возможностей для глухих и слабослышащих людей на площадке Surdoclass, – говорит он.

Согласно данным Всероссийского общества глухих, лишь порядка 12% молодых людей с нарушениями слуха продолжают образование после школы и только 20% людей с инвалидностью по слуху трудоустроены. Это, безусловно, удручающие данные.

Но, как мы видим, шаги в устранении «информационного неравенства», которое сегодня существует между слышащими и глухими, уже делаются. Люди с нарушениями слуха получают доступ к действительно качественному и полезному контенту – и именно их мнение влияет на то, какие темы и какие авторы появляются на платформе Surdoclass.

А, значит, они могут получать знания, необходимые для получения именно той профессии, о которой мечтают, и расти на каждом этапе своей карьеры.

Жест «Мнение»

Мнение эксперта

Жанна Привалова, председатель Творческого объединения для глухих деятелей искусств и культуры «Арт-Неваградъ»:

«Важно помнить, что у глухих в основном зрительное восприятие. И контент им нужен соответствующий. Помимо материала в текстовом виде во время учебного процесса нужно обязательно предоставлять наглядные пособия, уроки на жестовом языке. Причем РЖЯ должен быть мягким и плавным, чтобы его легче было воспринимать.

Другой особенностью является малый словарный запас у многих глухих людей, из-за чего им трудно дается обычная образовательная программа. Они мало читают, и по этой причине с трудом воспринимают письменную речь в каком бы то ни было виде.

Постепенно появляются образовательные проекты, предназначенные для глухих и слабослышащих. Среди них можно упомянуть «Мастерство жестового рассказа» у АНО «Слышащие дети в семье глухих» в Москве. Цель которого - сформировать у глухих и слабослышащих детей и подростков определенную лингвистическую грамотность и пополнить словарный запас жестовой речи для свободного общения в обществе глухих. Или санкт-петербургский проект «Вижу смысл» от киностудии «Жираф» - видео, где снимаются юные неслышащие актеры, объясняют словосочетания из литературных произведений, фразеологические обороты и пословицы, поговорки и притчи.

Конечно, такой контент сегодня очень нужен».