Что лучше помогает справиться с тревожностью: пять самых эффективных средств

Здоровое питание - лучший способ справится со стрессом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Испанские ученые из Барселоны решили выяснить: какие способы лучше всего помогают бороться с тревожностью современным людям? Важный нюанс: для проверки на эффективность взяли методы, доступные всем нам в повседневной жизни (см. ниже). Результаты исследования эксперты озвучили на конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP), которая проходит на этой неделе в Вене.

В научном эксперименте приняли участие 942 добровольца. За ними наблюдали в течение года. Это был самый разгар пандемии COVID-19, поэтому стояла задача справиться с тревожностью, вызванной атакой незнакомого вируса. Однако выводы вполне могут быть применимы к тревожным расстройствам, возникшим и по другим причинам, считают специалисты. В том числе - в текущей ситуации, когда многие сильно переживают из-за военных действий, ухудшения экономической ситуации и т. д.

Участникам исследования предлагали воспользоваться разными подходами к борьбе со стрессом. И раз в две недели оценивать в анкете свой уровень тревоги и симптомы депрессии (тоска, апатия, подавленное настроение и т.п.). Итоги оказались несколько неожиданными.

Вот, как выглядит топ самых эффективных способов борьбы с тревожностью по данным эксперимента:

1) здоровое питание, или «сбалансированная диета». Это большое количество овощей, фрукты, рыба, цельнозерновые крупы. У испанцев также в почете красное сухое вино, но - в умеренных количествах, не больше бокала-полутора в день;

2) «не слишком частое чтение новостей о COVID-19» (обобщая - новостей об источнике тревоги). Исследователи не уточнили, насколько добровольцы ограничивали знакомство с потоком информации. Но явно они не заглядывали в новостные каналы в соцсетях или на интернет-порталах каждый час;

3) физические упражнения. Это давно известный способ борьбы с сильными переживаниями - при активном движении быстрее «утилизируются» гормоны стресса;

4) пребывание на открытом воздухе. Насыщение кислородом благотворно действует на все органы, включая мозг;

5) питье воды. Популярный способ справиться с волнением - выпить стакан воды мелкими глотками.

Главной же неожиданностью стало то, что менее действенными - по сравнению с пятеркой лидеров - участники эксперимента назвали еще два классических метода снижения стресса. А именно: общение с родственниками или друзьями, а также хобби.

- Это удивило нас, - признался руководитель команды исследователей доктор Хоаким Радуа. - Как и многие люди, мы полагали, что личный контакт играет большую роль в снижении беспокойства и депрессии в стрессовые периоды.

Возможно, разгадка в том, что в эксперименте оценивались результаты тех или иных методов по истечении времени, предположил ученый. То есть как бы отсроченная, итоговая эффективность. А при общении с близкими разрядка и облегчение происходят в определенный момент. И потом человека снова накрывает тревога.

Что касается хобби, то и здесь все неоднозначно, отметил доктор Радуа. Традиционно увлечение любимым делом связывают с ощущением расслабления и радости. Вот только чувствуют ли люди облегчение именно после занятий? Или за хобби берутся скорее те, кто уже расслаблен и потому готов окунуться в свое увлечение? Словом, причинно-следственная связь не очевидна. На практике, по всей видимости, встречается и то, и другое.

- В любом случае важность исследования в том, что подтверждена высокая эффективность здорового питания, физнагрузок и ограничения потока стрессовых новостей для защиты психического здоровья, - резюмировала на конференции профессор факультета психиатрии Оксфордского университета Кэтрин Хармер. - Также интересно, что социальные контакты и хобби оказались менее важны [в долгосрочной перспективе], чем считалось ранее.

МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ

«Не тонуть в потоке информации, но и не засовывать голову в песок»

«Информационный потоп» действительно может неблагоприятно влиять на мозг, считает заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, врач-невролог, кандидат медицинских наук Ирина Милюхина.

- Современные люди окружены избыточным количеством информации. Мы просто не даем своему мозгу адекватно отдохнуть, - рассказала эксперт на одной из пресс-конференций. - Любое перелистывание ленты соцсетей, переписка или оставление откликов, которое зачастую происходит на фоне включенного телевизора или видеороликов в компьютере, наполняет вашу голову огромным потоком данных.

Врач посоветовала периодически устраивать себе полноценный отдых - стараться раз в день побыть одному, ни с кем не общаясь и отложив все гаджеты.

В то же время практикующий психиатр, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев отмечает, что попытка максимально устраниться от тревожных новостей это крайность.

- Ну да, можно заткнуть уши. Или уехать в деревню без интернета и выбросить мобильный телефон. Я считаю, что это неправильный подход. Если вы хотите полноценно жить в современном мире, то нельзя уклоняться от информации, - сказал врач в интервью KP.RU. - Нужно быть в курсе новостей. Другое дело, что стоит научиться их правильно воспринимать. Чтобы не сходить с ума, а вычленять важное для понимания. Нужно развивать такие навыки (в каких-то случаях может помочь психотерапия, например), а не засовывать голову в песок.