Что грозит Анне Большовой, которая насмерть сбила мать двоих детей

В театре Ленком не стали отменять спектакли с участием Анны Большовой после смертельного ДТП Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость об аварии с участием звезды сериалов и актрисы Ленкома Анны Большовой стала шоком для её близких и поклонников. Вечером 14 октября на проселочной дороге в Калужской области артистка насмерть сбила женщину: у погибшей остались двое детей. Впрочем, о вине Большовой говорить пока рано. Не исключено, что это несчастный случай: дорога была неосвещенной, а женщина якобы сама бросилась под колеса - в её крови обнаружили алкоголь. А вот знаменитость была трезва: она сама вызвала экстренные службу и прямо на месте «дыхнула в трубочку».

Как только информация о ДТП просочилась в СМИ, Анна Большова и её родственники перестали брать трубки. Хотя спустя всего четыре дня после трагедии актриса принимала участие в пресс-конференции Ленкома: улыбалась на камеры, обнималась и шутила с коллегами, рассуждала о любви к профессии… И никому не сказала ни слова. Так, например, партнер Большовой Александр Збруев только от KP.RU узнал о случившемся.

- Кошмар какой! Я видел Аню в театре, но ничего не знал об этой ситуации. Очень жаль, - растерянно ответил на наш звонок Александр Викторович.

- А водит она аккуратно?

- Вот этого не знаю, но вообще Аня очень дисциплинированный человек. Очень работящая, от ролей никогда не отказывается. Одним словом, она хорошая актриса. И человек очень приличный. Извините, но больше мне нечего сказать.

Вот и директор театра Марк Варшавер аудиенции с актрисой не имел: об аварии ему сообщили журналисты. И доверчивый Марк Борисович пересказывал одним СМИ те же факты, которые узнал от других (в итоге его слова об обстоятельствах ДТП расцитировали так, словно начальник в курсе).

- Если вы по Большовой, я ничего не знаю! - честно предупредил Варшавер KP.RU.

- А какие-то замены произошли в театре после ЧП? Может, Анну заменили актрисой из другого состава?

- А почему что-то надо менять? Что случилось, я не понимаю? Она жива, ходит в театр. Все нормально. Почему я должен менять актрису?

- Произошла смертельная авария…

- Смертельная, но Анечка не виновата. Ну если человек бросился под колеса… Конечно, она переживает. Любой бы на её месте переживал! Но послушайте, человек вызвал «скорую помощь», вызвал полицию… Сделал все, что было нужно в этот момент. Я пока с Анечкой не разговаривал, услышал об аварии всего час назад. Сегодня Ани в театре нет - мы играем спектакль, в котором она не занята.

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Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы

- Говорить о виновности или невиновности актрисы пока сложно, потому что обстоятельства аварии еще предстоит расследовать, - комментирует звёздный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, в этом случае речь может идти о ч.3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. Но если обвиняемый привлекается впервые, положительно характеризуется, был трезв, выплатил родным моральный ущерб и так далее, речь пойдет, скорее всего, об условном сроке. А вот если погибшая была пьяна, но ДТП случилось на пешеходном переходе, это станет для актрисы отягчающим обстоятельством.

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