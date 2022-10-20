Главными темами для обсуждения стали стратегически важные вопросы импортозамещения

Около 2,5 тысяч участников собрал XV Тюменский цифровой форум «ИНФОТЕХ – 2022», который прошел 19 - 20 октября в столице региона. Главными темами для обсуждения стали стратегически важные вопросы импортозамещения, информационной безопасности, технологической независимости и потенциала отечественной IТ-индустрии.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

«Стремительные изменения условий работы, которые стали нашей новой реальностью в 2022 году, требуют взвешенного, но оперативного принятия решений с опорой на собственные ресурсы. Сохранение качества, доступности и устойчивой работы всех государственных информационных сервисов и систем – наш абсолютный приоритет», – подчеркнул глава региона, открывая форум», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По мнению главы региона, достигнуть этой цели можно только путем интеллектуальной мобилизации.

«Необходимо сохранить темпы и устойчивость нашего развития, опираясь в первую очередь на внутренние силы и ресурсы, на отечественные IT-компании. Для этого требуются время, инвестиции, а главное – человеческий интеллект. Мы совершенно точно сможем найти ответы на все вызовы, которые перед нами стоят. И это касается не только IT-отрасли, но и всей нашей экономики и социальной сферы», – уверен губернатор.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНОСТРАННЫХ РЕШЕНИЙ

Приветственное письмо участникам форума «ИНФОТЕХ – 2022» направил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Независимость от иностранных решений, защищенность отечественных информсистем, цифровое развитие регионов должны стать основой нашей работы в текущих условиях», – подчеркивается в документе.

Заместитель председателя российского правительства отметил, что по уровню цифрового развития Тюменская область стабильно входит в десятку лучших регионов страны, а система градостроительной деятельности, созданная тюменскими разработчиками, внедрена более чем в 35 субъектах Федерации.

В ходе панельной дискуссии «Технологическая независимость регионов» с участниками форума в онлайн-режиме встретились полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Все компоненты для появления передовых технологических решений и устройств у нас есть. Технологическая независимость регионов – это возможность самостоятельно определять ключевые задачи развития и выполнять их, опираясь на надежную информационную инфраструктуру и эффективные, работоспособные сервисы. В Уральском федеральном округе сформирован полноценный IТ-кластер, где разрабатывается широкий спектр программных продуктов, решений и IТ-услуг», – заявил полпред главы государства.

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все регионы округа вовлечены в работу Уральского и Западно- Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, напомнил Владимир Якушев. Результатами проектов НОЦ должны стать уникальные отечественные продукты, не уступающие зарубежным аналогам и даже превосходящие их по своим характеристикам, акцентировал он.

Для того чтобы полностью удовлетворить потребность нашей страны в отечественном программном обеспечении, потребуется от трех до пяти лет, сказал Максут Шадаев.

«В современном мире невозможно быть конкурентоспособным и полностью технологически независимым от других государств. Но при этом понятно, что есть критические технологии и ниши, в которых точно должна быть возможность опираться на собственные решения и технологии. Сейчас российский бизнес развернулся к отечественным разработчикам. Все, что российское и конкурентоспособное, пользуется спросом», – подчеркнул он.

Что касается оборудования, программно-аппаратных комплексов – в этой сфере ситуация сложнее, и отрыв от зарубежных конкурентов больше, добавил глава Минцифры. Поэтому федеральное правительство утвердило программу по развитию производства микроэлектроники.

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

Валерий Фальков посвятил свое выступление подготовке квалифицированных специалистов для российской IТ-отрасли. Для этого реализуется несколько масштабных федеральных проектов. В частности, в 30 университетах будут созданы передовые инженерные школы. Кроме того, в каждом российском университете создаются цифровые кафедры. Их задача – дать современные цифровые компетенции всем без исключения студентам, независимо от специальности.

Стратегия цифровой трансформации Тюменской области будет скорректирована с учетом современных реалий, отметил в своем выступлении Александр Моор.

«По итогам 2021 года наш индекс цифровой зрелости – 66 процентов, а по итогам девяти месяцев текущего года – уже почти 72 процента. Думаю, нам есть чем гордиться в развитии цифровизации здравоохранения. У нас много интересных решений в сфере государственного управления. По итогам федерального рейтинга Минстроя РФ Тюмень заняла первое место в рейтинге IQ-городов с населением до миллиона жителей», – сказал глава региона.

Система мер региональной господдержки IT-компаний, включающая налоговые льготы, действует в Тюменской области с 2017 года, напомнил Александр Моор.

«На месте мы не стоим, развиваемся дальше. Работаем в одной команде с федеральным Министерством цифрового развития, имея при этом определенную свободу действий. Уровень импортонезависимости по программному обеспечению в Тюменской области сегодня – порядка 80 процентов. Все информационные системы регионального правительства разработаны российскими, в том числе тюменскими компаниями», – отметил губернатор.

По мнению Александра Моора, важной задачей сегодня становится быстрое переобучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников госкорпораций для работы на отечественном программном обеспечении. Этот процесс необходимо организовать на государственном уровне.